SearchBlox wyróżniona w badaniu Magic Quadrant™ firmy Gartner® za rok 2022 w kategorii Insight Engines

RICHMOND, Wirginia, 17 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- SearchBlox Software, Inc, spółka tworząca intuicyjne i inteligentne systemy wyszukiwania informacji dla firm ( enterprise search ) na bazie technologii open source, z dumą informuje, że została wyróżniona w badaniu Magic Quadrant™ firmy Gartner® w kategorii systemów Insight Engines . Firma Searchblox otrzymała wyróżnienie za „zdolności realizacyjne" i „całościowość wizji".

Tworzone przez nas bazujące na sztucznej inteligencji narzędzia do wyszukiwania informacji w jeszcze większym stopniu odpowiadają na specyficzne potrzeby pracowników i klientów podmiotów działających w sektorach rządowym , usług finansowych , technologii i opieki zdrowotnej w Ameryce Północnej.

„Cieszmy się, że uwzględniono nas w badaniu 2022 Gartner® Magic Quadrant™ w kategorii systemów Insight Engines – powiedział Timo Selvaraj, dyrektor ds. produktu w SearchBlox. - Traktujemy to jako wyraz uznania dla naszych nieustannych wysiłków na rzecz otwierania dostępu do wartościowych danych organizacyjnych przy jednoczesnym doskonaleniu naszych rozwiązań pod względem doświadczenia użytkownika końcowego. Nasz pakiet narzędzi SearchAI , w skład którego wchodzą m.in. SmartSuggest ™ i SmartFAQs ™, to wysoki poziom funkcjonalności w połączeniu z intuicyjną obsługą na miarę współczesnych potrzeb rynkowych".

„Stale rosnąca liczba źródeł danych sprawia, że dostęp do wartościowych informacji staje się bardziej skomplikowany – dodał dr. John Lewis, dyrektor ds. wiedzy w SearchBlox. - Dlatego też nasza strategia skupia się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji w celu automatycznego doskonalenia samych treści. Współczesne systemy wyszukiwania informacji dla przedsiębiorstw muszą wyjść poza samo udzielanie odpowiedzi na wpisane zapytania. Użytkownicy końcowi potrzebują kontekstu i ukierunkowania, by móc podejmować decyzje. I to właśnie dają im nasze produkty".

Więcej informacji na temat SearchBlox, SearchAI oraz raportu 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines można znaleźć na stronie SearchBlox.com .

Oświadczenie firmy Gartner

Firma Gartner nie promuje sprzedawców, produktów lub usług przedstawianych w jej publikacjach ani nie doradza użytkownikom technologii, aby korzystali z rozwiązań tylko tych podmiotów, które uzyskały najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje Gartner przedstawiają opinie sformułowane na podstawie przeprowadzonych przez nią badań, których nie należy traktować jako stwierdzeń faktów. Gartner nie udziela gwarancji wyraźnych lub dorozumianych na wyniki badań będących podstawą jej publikacji, w tym gwarancji pokupności lub przydatności do określonego celu.

Gartner i Magic Quadrant stanowią zastrzeżone znaki handlowe spółki Gartner, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach na świecie. W niniejszym komunikacie wykorzystano je na podstawie udzielonej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SearchBlox

SearchBlox tworzy intuicyjne i inteligentne systemy wyszukiwania informacji dla przedsiębiorstw (Insight Engines), które bazują na technologiach open source, ułatwiając proces wyszukiwania w przedsiębiorstwach cechujących się złożoną strukturą. Wśród klientów SearchBlox znajdują się liderzy Ameryki Północnej w sektorach usług finansowych, technologii, opieki zdrowotnej i rządowym. Firma SearchBlox stworzyła SearchAI, pakiet narzędzi, które automatycznie zwiększają relewantność danych, odpowiadając na specyficzne potrzeby użytkowników końcowych.

Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms | 15 grudnia 2022 r.

