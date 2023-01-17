Компания SearchBlox отмечена в Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022

РИЧМОНД (шт. Виргиния), 17 января 2023 г. /PRNewswire/ – SearchBlox Software, Inc, компания, создающая интуитивно понятные и интеллектуальные корпоративные поисковые системы на основе технологий с открытым исходным кодом, гордится тем, что была отмечена в рейтинге Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022. Компания SearchBlox получила признание за свою способность к реализации и полноту видения.

Наши поисковые инструменты на основе искусственного интеллекта улучшают качество работы сотрудников (EX) и обслуживания клиентов (CX), особенно в государственных и финансовых учреждениях, организациях в сфере технологий и здравоохранения в Северной Америке.

"Мы рады присоединиться к Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022", - заявил Тимо Селварадж, руководитель отдела контроля производства компании SearchBlox. "Мы рассматриваем это как признание нашего неустанного стремления к раскрытию ценных организационных качеств и одновременному повышению качества обслуживания конечных пользователей. Наш набор инструментов SearchAI, таких как SmartSuggest™ и SmartFAQs™, обеспечивает надежную функциональность с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, отвечающим современным требованиям рынка".

"По мере увеличения количества источников информации, доступ к действительно значимой информации усложняется", – добавляет д-р Джон Льюис, директор по знаниям в SearchBlox. "Именно поэтому наша стратегия ориентирована на использование искусственного интеллекта для автоматического улучшения самого контента. Современный корпоративный поиск должен выходить за рамки совпадающих запросов. Для принятия решений конечным пользователям нужен контекст и направление. Именно это и обеспечивает наша продукция".

Более подробная информация о SearchBlox, SearchAI или Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022 представлена на сайте SearchBlox.com.

Правовая оговорка компании Gartner

Gartner не оказывает поддержку ни одному из упомянутых вендоров, продуктов или услуг, а также не дает рекомендаций пользователям технологий относительно выбора в пользу вендоров с самыми высокими рейтингами или иных рекомендаций. Научные публикации Gartner выражают мнение научно-исследовательской организации Gartner и не должны толковаться как констатация факта. Gartner не дает никаких обязательств в отношении явно выраженных или подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или соответствия определенному назначению.

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Информация о компании SearchBlox

SearchBlox создает интуитивно понятные и интеллектуальные корпоративные поисковые системы на основе технологий с открытым исходным кодом, упрощая поиск для комплексных предприятий. В число клиентов SearchBlox входят североамериканские лидеры в области финансовых услуг, технологий, здравоохранения и государственного управления. SearchBlox является разработчиком комплекса инструментов SearchAI, который автоматически повышает релевантность данных и обеспечивает по-настоящему персонализированное взаимодействие с конечными пользователями.

Источник: Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, Стивен Эммотт, Энтони Маллен, Дэвид Пидсли, Тим Нелмс | 15 декабря 2022 г.

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