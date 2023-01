SearchBlox reconhecida no Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022

RICHMOND, Va., 17 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- SearchBlox Software, Inc, uma empresa que desenvolve mecanismos de busca empresarial intuitivos e inteligentes com base em tecnologia de código aberto, tem orgulho de ser reconhecida no Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022 A SearchBlox é reconhecida por sua Capacidade de Execução e Integridade de Visão.

Nossas ferramentas de busca alimentadas por IA melhoram a experiência do funcionário (EX) e a experiência do cliente (CX), especialmente para organizações governamentais, de serviços financeiros, de tecnologia e de saúde na América do Norte.

"Estamos entusiasmados em entrar para o Gartner® Magic Quadrant™ 2022 pelo Insight Engines", disse Timo Selvaraj, diretor de produtos da SearchBlox. "Vemos isso como um reconhecimento de nossa busca incessante para desbloquear dados organizacionais valiosos, ao mesmo tempo em que melhoramos a experiência do usuário final. Nosso conjunto de ferramentas SearchAI, como SmartSuggest™ e SmartFAQs™, oferece funcionalidade robusta com uma experiência de usuário intuitiva que atende às demandas atuais do mercado".

"À medida que as fontes de dados se tornam mais prolíficas, o acesso a informações significativas se torna mais complicado", acrescentou o Dr. John Lewis, diretor de conhecimento da SearchBlox. "É por isso que nossa estratégia está focada em usar IA para melhorar automaticamente o conteúdo em si. A busca empresarial moderna precisa ir além das consultas correspondentes. Os usuários finais precisam de contexto e orientação para tomar decisões. Isso é o que nossos produtos oferecem".

Para mais informações sobre SearchBlox, SearchAI ou o Gartner® Magic Quadrant™ for Insight Engines 2022, acesse SearchBlox.com.

Isenção de responsabilidade da Gartner

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

A Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas aqui com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a SearchBlox

A SearchBlox cria mecanismos de percepção empresarial intuitivos e inteligentes com base em tecnologias de código aberto, simplificando a pesquisa para empresas complexas. Os clientes da SearchBlox incluem líderes norte-americanos em serviços financeiros, tecnologia, saúde e governo. A SearchBlox é a desenvolvedora do SearchAI, um conjunto de ferramentas que melhora automaticamente a relevância dos dados e fornece experiências de usuário final verdadeiramente personalizadas.

Fonte: Gartner Magic Quadrant for Insight Engines, Stephen Emmott, Anthony Mullen, David Pidsley, Tim Nelms | 15 de dezembro de 2022

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1248677/SearchBlox_Logo.jpg

FONTE SearchBlox Software, Inc.

SOURCE SearchBlox Software, Inc.