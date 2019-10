Servers van Supermicro ondersteunen baanbrekend EGX-platform van NVIDIA voor AI-verwerking en -beheer van het datacenter naar de rand

"Door gebruik te maken van het EGX-platform van NVIDIA, kunnen serverklanten van Supermicro onmiddellijk gesofisticeerde AI-applicatiewerklasten die een intensieve computerverwerking vereisen, ondersteunen in het datacenter en aan de rand van het netwerk," aldus Charles Liang, voorzitter en algemeen directeur van Supermicro. "De 5019D-FN8TP, de 1019D-FHN13TP en de 2029GP-TR die enkele of meerdere T4-GPU's van NVIDIA ondersteunen, zijn gevalideerd als NGC-Ready voor Edge. De samenwerking met vooraanstaande bedrijven zoals NVIDIA bevestigt de instelling van Supermicro om de allerbeste oplossingen te bieden."

De greencomputing edge servers van Supermicro zijn geoptimaliseerd voor het uitvoeren van AI-werklasten op de EGX-stack met hoogpresterende, efficiënte computerverwerkingscapaciteit. De E403-9D-16C-FN13T, evenals de nieuwe 1019P-FHN2T en E403-9P-FN2T, die Intel® Xeon® schaalbare processors opnemen in de Edge-serverproductportfolio van Supermicro, bevinden zich momenteel in het NGC-Ready for Edge validatieproces.

"NGC-Ready voor Edge gevalideerde Supermicro-servers en de EGX-stack van NVIDIA kunnen zelfs de meest veeleisende AI-werklasten aan de rand gemakkelijk versnellen," zei Justin Boitano, senior directeur Product, Enterprise en Edge bij NVIDIA. "Nu kunnen klanten in elke branche nieuwe AI-diensten aan de rand ontwikkelen om voor geautomatiseerde intelligentie te zorgen op het actiepunt, van winkels en productiefaciliteiten tot ziekenhuizen en slimme steden."

Supermicro is al begonnen samen met klanten proof-of-concept tests uit te voeren met AI IoT-oplossingen aangedreven door GPU's van NVIDIA, met inbegrip van top-tier retailers voor AI-toepassingen aan de rand om hun activiteiten te versnellen en de klantervaring te verbeteren, en met infrastructuurbureaus voor openbaar vervoer om de veiligheid van passagiers te bewaken in het veld. De 5019D-FN8TP, de 1019D-FHN13TP en de 2029GP-TR zijn nu allemaal beschikbaar.

Kijk op www.supermicro.com/embedded voor meer informatie over de Edge-serverportfolio van Supermicro

