Os servidores da Supermicro suportam a revolucionária plataforma EGX NVIDIA, fornecendo processamento e gerenciamento de IA do centro de dados à borda

"Utilizando a plataforma EGX da NVIDIA, os clientes-servidores da Supermicro podem suportar imediatamente cargas de trabalho de computação de aplicações com IA sofisticadas e intensivas no centro de dados e na borda da rede", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Os 5019D-FN8TP, 1019D-FHN13TP e 2029GP-TR com suporte simples ou múltiplo para CPUs T4 NVIDIA são validados como prontos para o sistema NGC-Ready for Edge. A colaboração com empresas líderes como a NVIDIA reafirma a tradição da Supermicro de oferecer as melhores soluções de ponta".

Os servidores de borda de computação verde da Supermicro são otimizados para executar cargas de trabalho de IA na plataforma EGX com capacidade de computação de alto desempenho e eficiente. O E403-9D-16C-FN13T, bem como os novos 1019P-FHN2T e E403-9P-FN2T, que trazem os processadores escaláveis Intel® Xeon® para o portfólio de produtos do servidor Edge da Supermicro, estão atualmente em processo de validação para o sistema NGC-Ready for Edge.

"Os servidores Supermicro validados para o sistema NGC-Ready for Edge e a plataforma EGX NVIDIA podem acelerar facilmente mesmo as cargas de trabalho de IA mais exigentes da borda", afirmou Justin Boitano, diretor sênior de produto, empresa e borda da NVIDIA. "Agora, os clientes de todas as indústrias podem desenvolver novos serviços com IA de ponta para fornecer inteligência automatizada no ponto de ação, de lojas do varejo e fabricação a hospitais e cidades inteligentes".

A Supermicro já está envolvida com clientes em testes de prova de conceito de soluções IA e IoT alimentadas por CPUs NVIDIA, incluindo varejistas líderes, para testar aplicativos com IA para borda a fim de acelerar suas operações e melhorar a experiência do cliente, e com agências de infraestrutura de transporte público para monitorar em campo a segurança dos passageiros. Os servidores 5019D-FN8TP, 1019D-FHN13TP e 2029GP-TR já estão todos disponíveis.

Para mais informações sobre o portfólio do servidor Edge da Supermicro, acesse www.supermicro.com/embedded

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), líder inovadora em tecnologia de servidor de alto desempenho e alta eficiência, é uma das principais fornecedoras de soluções Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados, computação em nuvem, TI empresarial, Hadoop/Big Data, HPC e sistemas embutidos em todo o mundo. A Supermicro está comprometida em proteger o meio ambiente através de sua iniciativa "We Keep IT Green®" e fornece aos clientes as soluções mais eficientes em termos de energia e respeito ao meio ambiente disponíveis no mercado.

