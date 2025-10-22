David Zipper en Jari Kauppila voeren de sprekerslijst van Tomorrow.Mobility 2025 aan

BARCELONA, Spanje, 22 oktober 2025 /PRNewswire/ -- De vijfde editie van Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), het wereldwijde evenement dat een nieuwe duurzame en intelligente stedelijke mobiliteit stimuleert, zal 200 internationale experts bijeenbrengen in de Gran Via-locatie van Fira de Barcelona van 4 tot 6 november. Onder hen ook David Zipper, Senior Fellow bij het MIT Mobility Initiative, en Jari Kauppila, hoofd van het kantoor van de secretaris-generaal bij de ITF (International Transport Forum).

Onder het thema "Move Better" zal TMWC, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Fira de Barcelona en EIT Urban Mobility, een initiatief van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie, een orgaan van de Europese Unie, meer dan 50 sessies omvatten over onderwerpen als Concurrentieel blijven in de race naar netto nul, De toekomst van mobiliteit: verkenning van het volgende decennium innovaties, en Autonome mobiliteit in het openbaar vervoer.

David Zipper, expert op gebied van stedelijke mobiliteit, leidt de keynote line-up. Zipper, Senior Fellow bij het MIT Mobility Initiative, verkent het snijvlak van transportbeleid, technologie en maatschappij. Hij was actief in stadsbesturen, durfkapitaal en als adviseur in de sectoren van slimme steden en mobiliteit.

Jari Kauppila, hoofd van het kantoor van de secretaris-generaal bij de ITF, zal eveneens aan het congres deelnemen. Kauppila houdt er toezicht op de strategische agenda van het Forum. Daarvoor leidde Kauppila onderzoek en modellering bij ITF en coördineerde internationale projecten over onderwerpen zoals het koolstofvrij maken, verkeersveiligheid en infrastructuurinvesteringen.

Belangrijke inzichten om mobiliteit opnieuw vorm te geven

EIT Urban Mobility zal ook de inzichten uit twee recente studies delen. Het eerste onderzoek kwantificeert het investeringsrendement van fietsdeelsystemen in heel Europa en laat zien dat deze systemen aanzienlijke voordelen opleveren door vermindering van de uitstoot, verbetering van de volksgezondheid, afname van verkeersopstoppingen en een betere stedelijke levenskwaliteit. De belangrijkste bevindingen tonen aan dat er één nieuwe baan wordt gecreëerd voor elke 75 gedeelde fietsen en dat Europese fietsdeelsystemen 760.000 pendeluren hebben bespaard, wat gelijk staat met €30 miljoen productiviteitswinst.

De tweede studie onderzoekt hoe de woon-werkgewoonten van mensen worden bepaald door factoren zoals de neiging om aan bestaande gewoonten te willen vasthouden, afkeer voor verliezen of frictiekosten. Gebaseerd op de onderzoeksinzichten en voorbeelden uit bedrijfsmobiliteit, belicht het rapport modellen en tactieken die duurzamer gedrag in het woon-werkverkeer kunnen stimuleren, zoals duwtjes in de rug en experimenten, instrumenten om psychologische barrières te overwinnen en duurzame mobiliteit aan te moedigen.

TMWC gaat door naast Smart City Expo World Congress, de toonaangevende internationale top over slimme steden en stedelijke oplossingen, Tomorrow.Building en Tomorrow.Blue Economy.

