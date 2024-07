Sofina investeert in team.blue

BRUSSEL en GHENT, België, 23 juli 2024 /PRNewswire/ -- team.blue en Hg kondigen vandaag aan dat Sofina, een op Euronext genoteerde wereldwijde investeringsmaatschappij in familiebezit, heeft ingestemd met een directe minderheidsinvestering in team.blue, Europa's toonaangevende digitale facilitator voor ondernemers en kmo' s (kleine en middelgrote ondernemingen).

Vandaag de dag is team.blue een van de grootste Europese leveranciers van digitale oplossingen aan 3,3 miljoen kmo-klanten in 22 landen. Het bedrijf blijft zijn productaanbod uitbreiden om te voldoen aan alle end-to-end en evoluerende behoeften van klanten, om hen te helpen relevant, concurrerend en succesvol te blijven in hun end-to-end digitale reis. Deze oplossingen zijn ontworpen om de beveiliging te verbeteren, AVG-compliance te verzekeren, het aantrekken van bezoekers en conversiepercentages te verhogen, de betrokkenheid van klanten te verbeteren met behulp van verschillende marketingtools en te helpen bij zowel online als offline handelsstrategieën.

Jonas Dhaenens, oprichter en voorzitter van team.blue: "Het is een geweldige prestatie om nog een zeer gerespecteerde investeerder bij team.blue te betrekken. We hebben een decennialange visie op hoe we voorop kunnen blijven lopen als een van de grootste en meest relevante Europese leveranciers van digitale oplossingen voor kmo's. Sofina, CPP Investments en Hg zijn cruciale langetermijninvesteerders die deze duurzame visie voor het bedrijf delen. Wij zijn alleen erg enthousiast over de toekomst."

Sofina werd 125 jaar geleden opgericht en is een in België gevestigde investeringsmaatschappij met een ondersteunende langetermijnvisie om samen te werken met ondernemers en families die groeiende bedrijven beheren. Sofina ondersteunt innovatieve ondernemers met geduldig groeikapitaal en advies om de winnaars van morgen te bouwen, met duurzaamheid als kern. Sofina investeert zowel rechtstreeks als via private equity fondsen. Het geografische bereik is Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Harold Boël, CEO van Sofina, zei: "We zijn erg blij om Jonas en team.blue te begeleiden in de volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf. Deze investering getuigt van Sofina's doelstelling om een relevante partner te zijn voor de sterkste bedrijven, ondernemers en investeerders in onze interessante sectoren en regio's."

Sofina sluit zich aan bij CPP Investments, dat begin juli een investering in team.blue aankondigde, waarbij het bedrijf werd gewaardeerd op ongeveer € 4,8 miljard. Hg, een toonaangevende investeerder in Europese en transatlantische software- en dienstverleningsbedrijven en investeerder in team.blue sinds 2019, blijft de grootste afzonderlijke investeerder in het bedrijf. Jonas Dhaenens, voorzitter van team.blue, en Ali Niknam blijven ook belangrijke investeerders naast het bredere managementteam onder leiding van CEO Claudio Corbetta.

Joris Van Gool, partner bij Hg, zei: "We heten het Sofina-team van harte welkom. Vandaag is het bedrijf een van de grootste private technologiebedrijven in Europa met een ononderbroken staat van dienst van 20 jaar groei. We kunnen dus kwaliteitsinvesteerders aantrekken zoals Sofina met diepe Belgische wortels, een langetermijnhorizon voor groei en een wereldwijde staat van dienst. Een dikke proficiat aan iedereen bij team.blue voor het behalen van deze erkenning."

Deze transactie is ondertekend en is onderhevig aan gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen van regelgevende instanties.

Over team.blue

team.blue is een toonaangevende digitale facilitator voor bedrijven en ondernemers in heel Europa (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland). Het bedrijf bestaat uit meer dan 60 succesvolle merken die 3,3 miljoen klanten bedienen. team.blue is een one-stop partner voor webhosting, domeinen, e-commerce, online compliance, leadgeneratie en applicatieoplossingen, ondersteund door meer dan 2.500 experts. team.blue's visie is om online zakendoen eenvoudiger te maken door technologie vorm te geven en klanten te voorzien van innovatieve online producten en diensten.

Over Sofina

Sofina is een Belgische investeringsvennootschap die genoteerd staan op Euronext Brussel. De missie van Sofina is samen te werken met toonaangevende ondernemers en families, door hen geduldig kapitaal en ondersteunend advies te verschaffen om duurzame groei in hun bedrijven mogelijk te maken, Relaties en afstemming vormen de kern van wat we doen. Sofina heeft investeringen in Europa, Azië en de Verenigde Staten in verschillende sectoren, met een bijzondere focus op consumenten en retail, digitale transformatie, onderwijs, gezondheidszorg en duurzame toeleveringsketens. Ga voor meer informatie naar www.sofinagroup.com

Over Hg

Hg ondersteunt de opbouw van toonaangevende bedrijven die bedrijven voorzien van kritieke softwaretoepassingen of workflowservices, waardoor hun klanten een meer geautomatiseerde werkplek krijgen. Deze sector wordt gekenmerkt door digitaliseringstrends die zich in een vroeg stadium van adoptie bevinden en die de werkplek voor professionals de komende decennia zullen transformeren. De ondersteuning van Hg combineert diepgaande kennis van de eindmarkt met operationele middelen van wereldklasse, die samen overtuigende ondersteuning bieden aan ondernemende leiders die hun bedrijf willen opschalen - bedrijven waarin goed is geïnvesteerd, die duurzaam zijn en die hun klanten goed bedienen.

Met een uitgebreid Europees netwerk en een sterke aanwezigheid in Noord-Amerika ondersteunen de 400 medewerkers van Hg en ongeveer $ 70 miljard aan fondsen onder beheer een portefeuille van ongeveer 50 bedrijven, met een totale bedrijfswaarde van meer dan $ 150 miljard, en ongeveer 110.000 werknemers, die hun inkomsten jaarlijks consistent met meer dan 20% laten groeien. https://hgcapital.com/