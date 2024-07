Sofina investit dans team.blue

BRUXELLES et GAND, Belgique, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- team.blue et Hg annoncent aujourd'hui que Sofina, une société d'investissement familiale et mondiale cotée sur Euronext, a accepté d'effectuer un investissement direct et minoritaire dans team.blue, le principal facilitateur numérique européen pour les entrepreneurs et les PME (petites et moyennes entreprises).

Aujourd'hui, team.blue représente l'un des plus grands fournisseurs européens de solutions numériques, avec 3,3 millions de PME clientes dans 22 pays. L'entreprise continue d'élargir son offre de produits pour couvrir tous les besoins de bout en bout et évolutifs des clients, en les aidant à rester pertinents, compétitifs et performants d'un bout à l'autre de leur parcours numérique. Ces solutions sont conçues pour renforcer la sécurité, assurer la conformité RGPD, stimuler l'attraction des visiteurs et les taux de conversion, améliorer l'engagement des clients grâce à divers outils de marketing, et aider les stratégies de commerce en ligne et hors ligne.

Jonas Dhaenens, fondateur et président de team.blue, a déclaré : « L'arrivée d'un autre investisseur très respecté au sein de team.blue est un véritable exploit. Nous avons une vision datant de plusieurs décennies sur la façon de rester en tête des fournisseurs européens de solutions numériques les plus importants et les plus pertinents pour les PME. Sofina, CPP Investments et Hg sont des investisseurs fondamentaux pour le long terme, qui partagent cette vision durable de l'entreprise et, ensemble, nous nous réjouissons de ce que l'avenir nous réserve ».

Fondée il y a 125 ans, Sofina est une société d'investissement basée en Belgique, dont la vision à long terme consiste à s'associer à des entrepreneurs et à des familles qui gèrent des entreprises en pleine croissance. Sofina soutient les entrepreneurs innovants avec un capital de croissance patient et des conseils pour construire les gagnants de demain, avec la durabilité au cœur de leurs activités. Sofina investit à la fois directement et par l'intermédiaire de fonds de capital-investissement. Sa portée géographique est l'Europe, les États-Unis et l'Asie.

Harold Boël, PDG de Sofina, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accompagner Jonas et team.blue dans la prochaine étape du développement de l'entreprise. Cet investissement témoigne de la volonté de Sofina d'être un partenaire important pour les entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs les plus solides dans les secteurs et les zones géographiques attractifs ».

Sofina rejoint CPP Investments qui a annoncé un investissement dans team.blue au début du mois de juillet, évaluant l'entreprise à environ 4,8 milliards d'euros. Hg, un investisseur de premier plan dans les entreprises européennes et transatlantiques de logiciels et de services, et investisseur dans team.blue depuis 2019, restera le plus grand investisseur unique de l'entreprise. Jonas Dhaenens et Ali Niknam, président de team.blue, resteront également des investisseurs de premier plan, aux côtés de l'équipe de gestion élargie dirigée par le PDG Claudio Corbetta.

Joris Van Gool, partenaire chez Hg, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de Sofina. Aujourd'hui, l'entreprise est l'une des plus grandes sociétés technologiques privées d'Europe, avec une croissance ininterrompue depuis 20 ans, ce qui nous permet d'attirer des investisseurs de qualité comme Sofina, qui ont de profondes racines belges, un horizon de croissance à long terme et une expérience mondiale. Un grand bravo à toute l'équipe de team.blue pour cette reconnaissance ».

Cette transaction a été signée et est soumise aux conditions et aux approbations réglementaires habituelles.

À propos de team.blue

team.blue est un facilitateur numérique de premier plan pour les entreprises et les entrepreneurs à travers l'Europe (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie et Royaume-Uni). La société est composée de plus de 60 marques à succès qui servent 3,3 millions de clients. team.blue est un guichet unique pour l'hébergement web, les domaines, le commerce électronique, la conformité en ligne, la génération de leads et les solutions d'application, bénéficiant de l'appui de plus de 2 500 experts. team.blue a pour ambition de rendre le commerce en ligne plus simple en définissant la technologie et en fournissant à ses clients des produits et des services en ligne novateurs.

À propos de Sofina

Sofina est une société d'investissement belge, cotée sur Euronext Brussels. La mission de Sofina est de s'associer à des entrepreneurs et à des familles de premier plan, en leur apportant un capital patient et des conseils pour favoriser la croissance durable de leurs entreprises. Les relations et l'alignement sont au cœur de notre action. Sofina a des investissements en Europe, en Asie et aux États-Unis dans divers secteurs, avec un accent particulier sur la consommation et la vente au détail, la transformation numérique, l'éducation, la santé et les chaînes d'approvisionnement durables. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sofinagroup.com

À propos de Hg

Hg soutient la construction d'entreprises leaders dans leur secteur qui fournissent aux entreprises des applications logicielles ou des services de flux de travail critiques, offrant ainsi à leurs clients un lieu de travail plus automatisé. Ce secteur se caractérise par des tendances à la numérisation qui en sont aux premiers stades d'adoption et qui sont appelées à transformer le lieu de travail des professionnels dans les décennies à venir. Le soutien de Hg allie une connaissance approfondie du marché final à des ressources opérationnelles de classe mondiale, offrant ainsi un soutien de poids aux chefs d'entreprise qui cherchent à développer leurs activités – des activités qui sont bien investies, s'inscrivent dans la durée et servent bien leurs clients.

Avec un vaste réseau européen et une forte présence en Amérique du Nord, les 400 employés de Hg et environ 70 milliards de dollars de fonds sous gestion soutiennent un portefeuille d'environ 50 entreprises, d'une valeur d'entreprise globale de plus de 150 milliards de dollars, avec environ 110 000 salariés, dont les recettes augmentent régulièrement de plus de 20 % par an. https://hgcapital.com/