Stellantis et Tweddle Group s'associent pour créer un nouveau composant analytique pour le portail web Dealer Connect

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 19 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Tweddle Group, l'un des principaux fournisseurs d'informations et de technologies d'entretien et d'assistance pour les produits, et Stellantis, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, vont s'associer pour créer de nouveaux composants de collecte et d'analyse des commentaires pour le portail web Dealer Connect de Stellantis.

Stellantis

Dealer Connect fournit déjà aux techniciens des concessionnaires les schémas d'entretien et les informations de câblage dont ils ont besoin pour effectuer les réparations avec un maximum d'efficacité.

Grâce à cette nouvelle mise à jour, les techniciens pourront désormais enregistrer la plainte, la cause et l'action corrective de chaque session de réparation effectuée.

Dealer Connect enregistrera et stockera ces données dans un référentiel central, ce qui permettra à Stellantis de déterminer les schémas de réparation et d'optimiser plus efficacement la qualité de ses produits et l'efficacité des réparations.

"Nous sommes ravis de participer à ce projet novateur avec Stellantis", a déclaré Todd Headlee, président de Tweddle Group. "Ce nouveau système complémentaire fournira une base de données constamment mise à jour des modèles de réparation et des solutions fiables, et facilitera les autorisations de réparation pour les concessionnaires, ce qui améliorera l'expérience des clients.

Selon M. Headlee, ce projet témoigne de l'engagement de Stellantis en faveur de solutions transformatrices et de sa confiance dans les capacités de Tweddle Group.

"Stellantis nous a confié la construction et l'intégration de ce nouveau système de retour d'information et d'analyse", a déclaré M. Headlee. "Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir l'incidence positive que ce système aura sur leurs clients, et nous nous réjouissons de réaliser des choses plus remarquables encore avec eux à l'avenir."

À propos de Tweddle Group

Tweddle Group, une division de CJK Group, Inc. estime que les produits doivent être faciles à utiliser et fournit des solutions d'information intégrées et multicanaux à l'appui de chaque aspect de l'expérience après-vente pour les gestionnaires de produits, les techniciens et, surtout, les consommateurs. Pour plus d'informations, consultez le site www.tweddle.com.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. est l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, dont l'objectif est d'offrir à tous une liberté de mobilité propre, sûre et abordable. Elle est surtout connue pour son portefeuille unique de marques emblématiques et innovantes, dont Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys. Stellantis met en œuvre son Dare Forward 2030, un plan stratégique audacieux qui ouvre la voie à la réalisation de l'objectif ambitieux de devenir une entreprise technologique de mobilité à zéro émission de carbone d'ici 2038, avec une compensation à un chiffre des émissions restantes, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. Pour plus d'informations, consultez le site www.stellantis.com.

