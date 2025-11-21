Supermicro ने AMD Instinct™ MI355X GPUs की विशेषता वाले प्रदर्शन और दक्षता-संचालित एयर-कूल्ड AI समाधानों के अपने पोर्टफ़ोलियो का विस्तार किया

Supermicro ने AI और इंफरेंस कार्यभारों के लिए अभूतपूर्व प्रदर्शन प्रदान करने वाले नए AMD Instinct MI355X GPUs युक्त 10U एयर-कूल्ड सर्वर के साथ AI-एक्सेलरेटड समाधानों का नवीनतम संस्करण प्रस्तुत किया है।

Supermicro के Data Center Building Block ® (DCBBS) आर्किटेक्चर का हिस्सा, नया 10U सर्वर छोटे विकास चक्रों और मार्केट में कम समय में पहुँचने वाला विश्वसनीय और अनुकूलित प्रदर्शन प्रदान करता है

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और सेंट लुईस, 21 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, AMD-आधारित Instinct™ MI350 सिरीज़ GPU अनुकूलित समाधानों में अद्वितीय प्रदर्शन, अधिकतम मापनीयता और ऊर्जा दक्षता प्रदान करने वाली नवीनतम वृद्धि की घोषणा कर रहा है। Supermicro ने यह नया सिस्टम उन संगठनों के लिए डिजाइन किया है, जिन्हें AMD Instinct MI355X GPU के उच्च-स्तरीय प्रदर्शन के लिए एयर-कूल्ड वातावरण की आवश्यकता होती है।

Supermicro के वरिष्ठ उपाध्यक्ष - टेक्नोलॉजी और AI, Vik Malyala, ने कहा, "Supermicro अपने ग्राहकों के लिए AI और HPC में उच्च प्रदर्शन समाधान प्रदान करने में सबसे अधिक अनुभव के साथ उद्योग में अग्रणी है। Supermicro का DCBBS हमें मार्केट में प्रमाणित डेटा सेंटर समाधानों के साथ उन्नत टेक्नोलॉजी का परिनियोजन करके, AMD समाधानों को शीघ्रता से शामिल करने में सक्षम बनाता है। नए एयर-कूल्ड AMD Instinct MI355X GPU सिस्टमों के शामिल होने से हमारे AI समाधानों का पोर्टफ़ोलियो विस्तृत और मजबूत हुआ है तथा ग्राहकों को अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर बनाने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हुए हैं।"

अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएँ: https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd

Supermicro एक बार फिर नए 10U एयर-कूल्ड सर्वरों के साथ अपनी लिक्विड-कूल्ड और एयर-कूल्ड उच्च-प्रदर्शन उत्पाद लाइन का विस्तार कर रहा है। ये सिस्टम मौजूदा उद्योग में स्टैन्डर्ड OCP Accelerator Module (OAM) का लाभ उठाते हैं। ये एक्सेलरेटड GPU सर्वर प्रति GPU 288GB HBM3e, 8TB/s बैंडविड्थ, और 1000W TDP से 1400W TDP तक की वृद्धि प्रदान करते हैं, जो एयर-कूल्ड 8U MI350X सिस्टम की तुलना में दोहरे-अंकों तक का अधिक प्रदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक डेटा को तेजी से प्रोसेस कर सकते हैं। MI355X संचालित GPU सर्वरों की सिरीज़ में नए 10U विकल्प को शामिल करने से, ग्राहक बड़े पैमाने पर एयर-कूल्ड और लिक्विड-कूल्ड दोनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रति रैक उच्च प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

AMD के डेटा सेंटर GPU बिज़नेस के बिज़नेस डेवलपमेंट के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष, Travis Karr, ने कहा, "AMD को एयर-कूल्ड AMD Instinct MI355X GPU को मार्केट में लाने के लिए Supermicro के साथ सहयोग करने पर गर्व है, जिससे ग्राहकों के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर उन्नत AI प्रदर्शन को परिनियोजित करना आसान हो जाएगा। AMD और Supermicro मिलकर प्रदर्शन और दक्षता में अग्रणी भूमिका निभाते हुए पूरे विश्व के डेटा केंद्रों में नवाचार को गति प्रदान करने वाले अगली पीढ़ी के AI और HPC समाधान प्रदान कर रहे हैं।"

ये GPU समाधान क्लाउड सेवा प्रदाताओं और उद्यमों में बड़े पैमाने पर AI और इंफरेंस के लिए अधिकतम प्रदर्शन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एक बार फिर मार्केट में सबसे पहले उन्नत AI समाधान प्रदान करने के लिए AMD Instinct MI350 सिरीज़ GPUs के साथ Supermicro एक्सेलरेटड AI सर्वरों का विस्तारित पोर्टफ़ोलियो, AMD के नवीनतम 4th Gen CDNA आर्किटेक्चर के साथ Supermicro के DCBBS आर्किटेक्चर पर निर्मित अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर समाधानों पर प्रकाश डालता है। AMD Instinct GPUs वाले इन नए Supermicro सर्वरों को सेंट लुईस, मिसूरी, में SC25 में प्रदर्शित किया जा रहा है।

वर्तमान में AMD Instinct MI355X GPUs के साथ Supermicro 10U सर्वर शिप किए जा रहे हैं।

AMD Instinct MI355X के साथ Supermicro के 10U एयर-कूल्ड सर्वर के बारे में अधिक जानें

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित संपूर्ण IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। मार्केट में Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, में संस्थापित और संचालित, Supermicro नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध पहली कंपनी है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम करने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियों ग्राहकों को हमारे लचीले और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के सर्वसमावेशी परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लीकेशन के लिए अनुकूलन करने को संभव बनाता है जो फॉर्म फैक्टर, प्रोसेसर, मेमोरी, GPU, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, फ्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सेट को सपोर्ट करते हैं।

