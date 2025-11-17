Supermicro demonstreert de toekomst van HPC-clusters en AI-infrastructuur tijdens Supercomputing 2025

Demonstraties in de stand tonen nieuwe Data Center Building Block Solutions ® (DCBBS) met NVIDIA GB300 NVL72 en NVIDIA HGX ™ B300-systemen

(DCBBS) met NVIDIA GB300 NVL72 en NVIDIA HGX B300-systemen Datacenters die klaar zijn voor de toekomst zijn ontworpen om energie-efficiëntie, schaalbaarheid en prestaties te verbeteren en de time-to-online te verkorten

Geavanceerde koelingsproducten, waaronder Rear Door Heat Exchangers en Sidecar Cooling Distribution Units zijn er te zien

SAN JOSE, Calif. en ST. LOUIS, 17 november 2025 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference --Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage en 5G/Edge, zal haar nieuwste AI Factory, HPC en vloeistofgekoelde datacenter innovaties voorstellen tijdens Supercomputing 2025 (SC25) in St. Louis, Missouri. Deze ruime portfolio, gaande van desktop werkstations tot oplossingen op rackschaal, getuigt van de inzet van Supermicro voor het aandrijven van de volgende generatie sterk presterende computers, wetenschappelijk onderzoek en enterprise AI-implementaties.

"Supermicro blijft de sector aanvoeren in het leveren van complete infrastructuuroplossingen van de nieuwe generatie, in nauwe samenwerking met onze technologiepartners," verklaart Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Tijdens SC25 demonstreren we onze krachtige DCBBS-architectuur, directe vloeistofkoeling en innovaties van rackschaal, waarmee klanten AI- en HPC-workloads sneller, efficiënter en duurzamer kunnen implementeren."

Supermicro Systems zal nieuwe platformen laten zien die zijn ontworpen om de prestaties te verbeteren voor zowel CPU- als GPU-gebonden workloads in grootschalige HPC- en AI-omgevingen.

De belangrijkste hoogtepunten:

NVIDIA GB300 NVL72 met vloeistofkoeling – oplossing op rackschaal met NVIDIA GB300 Grace™ Blackwell Superchips voor 72 NVIDIA Blackwell Ultra GPU's en 36 Grace CPU's per rack met 279 GB HBM3e per GPU.

– oplossing op rackschaal met NVIDIA GB300 Grace™ Blackwell Superchips voor 72 NVIDIA Blackwell Ultra GPU's en 36 Grace CPU's per rack met 279 GB HBM3e per GPU. 4U HGX B300 Server vloeistofgekoelde rack met In-Rack CDU

vloeistofgekoelde rack met In-Rack CDU 1U NVIDIA GB200 NVL4 Server (ARS-121GL-NB2B-LCC) - Een vloeistofgekoelde computernode met hoge dichtheid, specifiek gebouwd voor grootschalige HPC- en AI-training.

- Een vloeistofgekoelde computernode met hoge dichtheid, specifiek gebouwd voor grootschalige HPC- en AI-training. Super AI Station gebaseerd op NVIDIA GB300 (ARS-511GD-NB-LCC) - Een AI- en HPC-ontwikkelingsplatform geïntegreerd in een desktop werkstationvormfactor.

- Een AI- en HPC-ontwikkelingsplatform geïntegreerd in een desktop werkstationvormfactor. Vloeistofgekoelde 8U 20-node en 6U 10-node SuperBlade – Een geavanceerd vloeistofgekoeld platform dat maximale CPU- en GPU-dichtheid levert, met ondersteuning voor Intel ® Xeon ® processoren van serie 6900, 6700 en 6500 tot 500W.

– Een geavanceerd vloeistofgekoeld platform dat maximale CPU- en GPU-dichtheid levert, met ondersteuning voor Intel Xeon processoren van serie 6900, 6700 en 6500 tot 500W. Vloeistofgekoeld 2U FlexTwin multi-node systeem - Een geavanceerd vloeistofgekoeld platform (tot 95% warmteafvoer) dat maximale CPU-computerdichtheid levert met vier onafhankelijke nodes, elk uitgerust met de krachtigste dual socket CPU's met ondersteuning voor AMD EPYC™ 9005 processoren of Intel® Xeon® processoren van serie 6900 serie tot 500W.

DCBBS en innovaties op gebied van directe vloeistofkoeling

De DCBBS van Supermicro integreert computing, opslag, netwerken en thermisch beheer om de implementatie van complexe AI- en HPC-infrastructuur te vereenvoudigen.

Belangrijkste hoogtepunten:

Rear Door Heat Exchangers - Ter ondersteuning van koelvermogens van 50kW of 80kW

- Ter ondersteuning van koelvermogens van 50kW of 80kW Liquid-to-Air Sidecar CDU's (koeldistributie-eenheden) - Ter ondersteuning van koelcapaciteiten tot 200kW, zonder externe infrastructuur.

(koeldistributie-eenheden) - Ter ondersteuning van koelcapaciteiten tot 200kW, zonder externe infrastructuur. Water Cooling & Dry Towers – Energie-efficiënte externe torens die de vloeistof koelen in een gesloten circuit.

Geoptimaliseerde productassortimenten voor HPC-workloads en AI-infrastructuur

Supermicro's vloeistofgekoelde systemen met hoge dichtheid zijn geschikt voor gebruik in financiële diensten, productie, klimaat- en weermodellering, olie en gas en wetenschappelijk onderzoek. Elk afzonderlijke productassortiment is ontworpen met een optimale combinatie van dichtheid, prestaties en efficiëntie.

SuperBlade ® - De met awards bekroonde SuperBlade-systemen winnen wereldwijd al meer dan 18 jaar HPC-klanten. De X14 SuperBlade-systemen van de nieuwe generatie bieden maximale prestaties en de hoogste dichtheid met zowel CPU als GPU voor de meest veeleisende HPC- en AI-workloads. Zowel luchtkoeling als direct-to-chip vloeistofkoeling kan worden ondersteund. De SuperBlade heeft geïntegreerde InfiniBand- en Ethernet-switches, ideaal voor HPC- en AI-toepassingen.

FlexTwin™- De Supermicro FlexTwin-architectuur, specifiek gebouwd voor HPC, is kostenefficiënt, ontworpen om maximale rekenkracht en -dichtheid te leveren in een multi-node configuratie met maximaal 24.576 prestatiekernen in een 48U rack. Elke node is geoptimaliseerd voor HPC- en andere rekenintensieve workloads en beschikt over direct-to-chip vloeistofkoeling voor maximale efficiëntie en minder thermische throttling van de CPU, en maakt I/O met lage latentie mogelijk aan de voor- en achterzijde met een reeks flexibele netwerkopties tot 400G per knooppunt.

BigTwin® - De veelzijdige Supermicro BigTwin is verkrijgbaar als 2U 4-Node of 2U 2-Node systeem. De Supermicro BigTwin deelt voedingen en ventilatoren, waardoor het stroomverbruik daalt. De BigTwin is verkrijgbaar met de Intel® Xeon® 6-processor.

MicroBlade ® - De Supermicro 6U 40-node en 6U 20-node MicroBlade-systemen bieden klanten de hoogste dichtheid en een kostenefficiënte single-socket x86 serveroplossing. Ze worden al meer dan 10 jaar door toonaangevende halfgeleiderbedrijven gebruikt om IC's te ontwerpen en te ontwikkelen. MicroBlade-systemen ondersteunen een grote verscheidenheid aan CPU's, waaronder Intel Xeon 6300, Xeon D en AMD EPYC 4005 Series. De MicroBlade-systemen van de nieuwe generatie bieden ondersteuning voor maximaal 20 CPU's uit de AMD EPYC 4005-serie en 20 GPU's in een behuizing van 6U.

MicroCloud - Beproefd ontwerp, dat kan worden uitgebreid tot 10 CPU-nodes of tot 5 CPU + GPU-nodes per chassis. Met maximaal 10 serverknooppunten in slechts 3U-rackruimte kunnen klanten hun computerdichtheid met meer dan 3,3x verhogen in vergelijking met de standaard 1U-rackgemonteerde servers die op de markt zijn.

Petascale Storage – Volledig flash-opslagsystemen met maximale dichtheid, geoptimaliseerd voor scale-out en scale-up softwaregedefinieerde opslag, met eenvoudig te implementeren 1U en 2U vormfactoren die sectorstandaard EDSFF media ondersteunen.

Werkstation - Werkstationprestaties en flexibiliteit in een rackgemonteerde vormfactor, die een grotere dichtheid en beveiliging biedt voor organisaties die gecentraliseerde resources willen gebruiken.

Supermicro op SC25

Kom langs bij Supermicro op stand #3504 om de nieuwste innovaties te bekijken en bezoek het theater in de stand om rechtstreeks met experts, klanten en partners in contact te komen.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om als eerste op de markt innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Asia en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

