Supermicro breidt samenwerking met NVIDIA uit en versterkt compliance, data-integriteit en kwaliteit van in de VS gevestigde productie van AI-infrastructuuroplossingen die voor overheidstoepassingen zijn geoptimaliseerd

Verdere samenwerking met NVIDIA om in 2026 NVIDIA Vera Rubin NVL144 en NVIDIA Vera Rubin CPX platformen op de markt te brengen om meer dan 3x AI-aandachtsversnelling te bieden in vergelijking met Blackwell Ultra

Ondersteund door Data Center Building Block Solutions® introduceert Supermicro een compact 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU-systeem met OCP-gebaseerd rack-ontwerp dat tot 144 GPU's in één rack ondersteunt

Supermicro's productie in San Jose, CA verzekert dat oplossingen in de VS worden ontwikkeld, gebouwd en gevalideerd, aan de TAA-richtlijnen voldoen en conform zijn met de Buy American Act

Ondersteuning van een full-stack NVIDIA AI Factory for Government referentieontwerp met uitbreiding van de portfolio AI-oplossingen, waaronder deskside AI-supercomputer, Super AI Station op basis van NVIDIA GB300 en de nieuwe NVIDIA GB200 NVL4 HPC-oplossingen van rack-schaal

SAN JOSE, Californië, en WASHINGTON, 30 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage, en 5G/Edge, demonstreert deze week haar geavanceerde AI-infrastructuuroplossingen op de NVIDIA GTC in Washington, D.C., met aandacht voor systemen die op maat gemaakt zijn om aan de strenge eisen van federale klanten te voldoen. Supermicro kondigde haar plannen aan om in 2026 NVIDIA AI-platformen van de nieuwe generatie te leveren, waaronder de NVIDIA Vera Rubin NVL144 en NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX. Daarnaast introduceert Supermicro in de VS geproduceerde systemen die aan de TAA (Trade Agreements Act) voldoen, waaronder het high-density 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU systeem met maximaal 144 GPU's per rack en een uitgebreide portfolio met een Super AI Station gebaseerd op NVIDIA GB300 en de nieuwe NVIDIA GB200 NVL4 HPC-oplossingen van rack-schaal.

"Onze uitgebreide samenwerking met NVIDIA en onze focus op Amerikaanse productie positioneren Supermicro als een betrouwbare partner voor federale AI-implementaties. Met ons hoofdkantoor, onze productie en R&D allemaal gevestigd in San Jose, Californië, in het hart van Silicon Valley, hebben we een ongeëvenaarde mogelijkheid en capaciteit om first-to-market oplossingen te leveren die worden ontwikkeld, gebouwd, gevalideerd (en geproduceerd) voor Amerikaanse federale klanten," verklaart Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Het resultaat van vele jaren samenwerking hand in hand met onze hechte partner NVIDIA, die eveneens in Silicon Valley is gevestigd, heeft Supermicro haar positie als pionier op gebied van Amerikaanse AI-infrastructuurontwikkeling verstevigd."

Supermicro breidt haar nieuwste oplossingen uit, gebaseerd op NVIDIA HGX B300 en B200, NVIDIA GB300 en GB200, en NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU's die ongekende rekenprestaties, efficiëntie en schaalbaarheid bieden voor belangrijke workloads voor de federale overheid, zoals cyberbeveiliging en risicodetectie, engineering en ontwerp, gezondheidszorg en biowetenschappen, data-analyse en fusieplatformen, modellering en simulatie, en veilige gevirtualiseerde infrastructuur.

Supermicro's focus op productie in de V.S. is een hoeksteen van haar bedrijfsfocus. Alle voor de overheid geoptimaliseerde systemen worden ontwikkeld, gebouwd en grondig gevalideerd in de hoofdvestiging in San Jose, Californië, zodat ze volledig aan de TAA voldoen en voor de Buy American Act in aanmerking komen. Deze binnenlandse productiecapaciteit verbetert de beveiliging van de toeleveringsketen en voldoet aan de federale vereisten voor betrouwbare technologieoplossingen van hoge kwaliteit.

Via samenwerking met NVIDIA zal Supermicro in 2026 de NVIDIA Vera Rubin NVL144 en NVIDIA Rubin CPX platformen introduceren. Deze platformen leveren uitzonderlijke AI-trainings- en inferentieprestaties in vergelijking met hun voorgangers, waardoor organisaties complexe AI-workloads met een uitzonderlijke efficiëntie kunnen verwerken.

Supermicro onthult ook haar meest compacte systeem, een 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU server, met een OCP-gebaseerd ontwerp van rack-schaal aangedreven door Supermicro Data Center Building Block Solutions®. Deze architectuur ondersteunt tot 144 GPU's in één rack en levert uitstekende prestaties en schaalbaarheid voor grootschalige AI- en HPC-implementaties in datacenters van overheidsinstellingen.

Supermicro breidt haar op de overheid gerichte portfolio uit door optimalisatie voor het NVIDIA AI Factory for Government-referentieontwerp. De NVIDIA AI Factory for Government is een full-stack, end-to-end referentieontwerp dat richtlijnen biedt voor het implementeren en beheren van meerdere AI-workloads op locatie en in de hybride cloud, terwijl aan de compliance-behoeften van organisaties met een hoge mate van zekerheid wordt voldaan.

De portfolio omvat nu het Super AI Station gebaseerd op NVIDIA GB300 en de NVIDIA GB200 NVL4 HPC-oplossingen van rack-schaal, beide geoptimaliseerd voor federale omgevingen met verbeterde beveiliging, betrouwbaarheid en schaalbaarheid om aan strenge overheidsnormen te voldoen.

Ondersteuning voor nieuwe versnelde netwerken

Supermicro's first-to-market ontwikkeling met nieuwe NVIDIA-technologieën wordt verder benadrukt door de aankondiging van ondersteuning voor de onlangs aangekondigde NVIDIA BlueField-4 DPU en NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC in AI factory's van gigaschaal. Zodra deze nieuwe versnelde infrastructuurtechnologieën beschikbaar zijn, kunnen ze makkelijk worden geïntegreerd in nieuwe Supermicro AI-systemen om snellere AI-netwerken op clusterschaal, opslagtoegang en dataverwerking offload te bieden voor de volgende generatie NVIDIA AI-infrastructuur. Supermicro's modulaire hardwareontwerp zal de snelle integratie van nieuwe technologieën zoals de NVIDIA BlueField-4 en NVIDIA ConnectX-9 in bestaande systeemontwerpen mogelijk maken met minimale re-engineering, waardoor de martkintroductietijd wordt versneld en de ontwikkelingskosten worden verlaagd.

Nieuw Super AI Station brengt AI-serverkracht naar de desktop

Supermicro gaat door met first-to-market implementatie van nieuwe NVIDIA-technologieën en kondigt het nieuwe vloeistofgekoelde ARS-511GD-NB-LCC Super AI Station aan. Door de high-end server-grade GB300 Superchip in een deskside vormfactor te brengen, is dit platform het eerste in zijn soort dat ongeëvenaarde prestaties levert en resulteert in meer dan 5x AI PFLOPS rekenkracht, vergeleken met traditionele PCIe-gebaseerde GPU werkstations. Dit nieuwe Super AI Station is een complete oplossing voor AI-model training, fine-tuning, toepassingen en algoritmen prototypering en ontwikkeling, die ter plaatse kan worden ingezet voor ongeëvenaarde latentie en volledige gegevensbeveiliging, met ondersteuning voor modellen tot 1 biljoen parameters. Dit autonome platform is ideaal voor overheidsinstanties, startups, deep-tech en onderzoekslaboratoria die geen toegang hebben tot traditionele serverinfrastructuur voor AI-ontwikkelingsdoeleinden en geen gebruik kunnen maken van AI-diensten op clusterschaal of in de cloud vanwege beschikbaarheid, kosten, privacy en latentie.

Het Super AI Station kan in een desktop- of rack-omgeving worden gebruikt en wordt geleverd als een volledig geïntegreerde, alles-in-één oplossing, inclusief:

NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip

Tot 784 GB coherent geheugen

Geïntegreerde NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC

Closed-loop direct-to-chip vloeistofkoeling voor CPU, GPU, ConnectX-8 en geheugen

Tot 20 PFLOPS AI-prestaties

Gebundeld met NVIDIA AI-softwarestack

Optie om een extra PCIe GPU voor rendering en grafische versnelling te configureren

5U desktop tower vormfactor met optionele rack-montage

1600W voeding compatibel met standaard stopcontacten

Rack-schaal GB200 NVL4 GPU-versnelde HPC- en AI-oplossing nu beschikbaar

Supermicro kondigt ook de algemene beschikbaarheid aan van het ARS-121GL-NB2B-LCC NVL4 rack-schaal platform voor GPU-versnelde HPC en AI wetenschappelijke workloads zoals moleculaire simulatie, weermodellering, vloeistofdynamica en genomica. Het levert revolutionaire prestaties via vier NVIDIA NVLink™-verbonden Blackwell GPU's gekoppeld met twee NVIDIA Grace™ CPU's via NVLink-C2C. Tot 32 nodes per rack kunnen via NVIDIA ConnectX-8 netwerken worden verbonden voor maximaal 800G per GPU. De oplossing is schaalbaar op systeem- en rackniveau, afhankelijk van de workloadvereisten, en kan vloeistofgekoeld worden door CDU's in de rack of in de rij.

4 B200 GPU's en 2 Grace Superchips per node met direct-to-chip vloeistofkoeling

4 poorten van 800G NVIDIA Quantum InfiniBand networking per node met 800G toegewezen aan elke B200 GPU (alternatieve NIC-opties beschikbaar)

Tot 128 GPU's in een 48U NVIDIA MGX rack voor ongeëvenaarde datacenter rack-dichtheid

Voeding via verzamelrail voor naadloze schaalvergroting

Deze Supermicro-systemen zijn ideaal voor het ontwikkelen en inzetten van AI met behulp van NVIDIA AI Enterprise-software en NVIDIA Nemotron open AI-modellen.

