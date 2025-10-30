Supermicro, Intel en Micron werken samen aan recordbrekende resultaten voor de STAC-M3™ Quantitative Trading Benchmark

De STAC-M3 meet de prestaties van tijdreeksdatabases die bij algoritmische handel en backtesting workloads worden gebruikt

Supermicro Petascale-servers, Intel ® Xeon ® 6-processors, Micron ™ 9550 SSD's en DDR5-geheugen, en KX Software kdb + database werden gedemonstreerd

Xeon 6-processors, Micron ™ 9550 SSD's en DDR5-geheugen, en KX Software kdb + database werden gedemonstreerd De resultaten laten zien dat query's met een lagere latentie het testen van algoritmes versnellen en het aantal testbare handelsstrategieën verhogen

SAN JOSE, Calif. en NEW YORK, 30 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigde vandaag recordbrekende resultaten aan voor de STAC-M3 benchmark, in samenwerking met Intel en Micron, tijdens de STAC Summit in New York City. STAC, een onafhankelijke testorganisatie die zich op de financiële sector richt, leidt de STAC Benchmark™ Council waaraan meer dan 500 instellingen voor financiële dienstverlening en meer dan 70 technologiebedrijven deelnemen.

Supermicro Petascale X14 Series All-Flash Storage Server with Dual Intel Xeon 6 Processors (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

"De recordbrekende testresultaten zijn een bewijs van zowel Supermicro's voor workload geoptimaliseerde productontwerp waardoor we als eerste op de markt zijn gekomen, als van onze samenwerking met toonaangevende technologieleveranciers Intel, Micron en KX Software," verklaart Vik Malyala, SVP Technology & AI bij Supermicro. "Supermicro is trots op de nauwe samenwerking met toonaangevende industriële partners en het vermogen om klanten de meest geavanceerde technologie te leveren om een concurrentievoordeel te behalen. In de wereld van hoogfrequente kwantitatieve handel is het marktintroductie- en prestatievoordeel dat we kunnen leveren meetbaar in de handelswinsten van onze klanten."

Voor meer informatie over de Petascale-servers van Supermicro gaat u naar All-Flash NVMe Servers for Advanced Computing | Supermicro.

De STAC-M3 benchmark richt zich op realtime kwantitatieve handel met behulp van gesimuleerde markt bid-ask en afgewikkelde handelsgegevens voor duizenden activa. STAC-M3 is een full-stack benchmark inclusief computing, opslag, netwerken en software in een multi-user omgeving. Het meet de responstijd van query's voor scenario's die vaak bij algoritmische handel, risicomanagement en het backtesten van handelsstrategieën worden gebruikt door banken, hedgefondsen, kwantitatieve handelsbedrijven en handelsbeurzen. Grote datavolumes, lage latentie en complexe verwerkingscapaciteiten zijn gemeenschappelijke kenmerken van hoogfrequente handels- en analyseomgevingen. Financiële bedrijven hebben een groeiende nood om meer gegevens dan ooit tevoren te verzamelen, op te slaan en te analyseren. De analyse van tikgegevens helpt bedrijven snel te reageren op veranderingen in de markt om winsten te maximaliseren en risico's te beheren.

De STAC-M3 benchmark bestaat uit twee testensets, Antuco die de prestaties meet op basis van een kleinere dataset en de prestaties van een grotere dataset simuleert, en Kanaga die een 20x grotere dataset en een groter aantal gelijktijdige gebruikers gebruikt om overeen te komen met echte omstandigheden. De door STAC-M3 gecontroleerde resultaten1 laten zien dat de configuratie nieuwe wereldrecords vestigt op 19 van de 24 Kanaga mean-time responsbenchmarks, inclusief alle 10 van de 10 Kanaga 50 en 100 gebruikersbenchmarks, en 3 van de 5 Kanaga doorvoerbenchmarks. Daarnaast vestigden 3 van de 3 Antuco 50 en 100 gebruikers benchmarks eveneens nieuwe records.

"Bij high-frequency trading en analytics is het beheren van grote datavolumes, het behouden van een doorslaggevende lage latentie en het verwerken van complexe processen van vitaal belang. Financiële bedrijven moeten miljarden tikgegevens per dag analyseren om op marktveranderingen te kunnen reageren, winsten te optimaliseren en risico's effectief te beheren," aldus Srini Krishna, hoofd datacenterproducten van Intel Fellow. "De STAC-M3 resultaten van vandaag tonen aan dat Intel Xeon 6 recordprestaties en -efficiëntie levert, waardoor handelsteams sneller kunnen handelen, alfa kunnen vastleggen en risico's met vertrouwen kunnen inschatten."

De testconfiguratie bestond uit zes 2U Supermicro opslagservers voor in totaal 12U rackruimte, in tegenstelling tot eerdere recordhouders die twee tot vier keer zoveel ruimte gebruikten (21U en 44U). Met Intel Xeon 6-processoren voltooide de Supermicro Petascale dual-CPU server de rekenintensieve 100-user unpredictable interval statistics benchmark 36% sneller dan ooit tevoren, en dat terwijl er 62% minder CPU cores werden gebruikt dan de vorige recordhouder. Ondanks het gebruik van ongeveer de helft tot een kwart van de rackspace van eerdere recordbrekende testen, ondersteunde de geteste 12U 6-server configuratie de hoogste opslagcapaciteit van 1,6PiB met behulp van prestatie-geoptimaliseerde Micron 9550 NVMe SSD's, wat meer dan zes keer de capaciteit is van het op één na hoogste vorige record.

"Bij het verhandelen van effecten in een snel bewegende markt kunnen microseconden miljoenen dollars betekenen. Hierdoor is snelheid de ultieme valuta. In gecontroleerde STAC-M3-testen leverden Micron 9550 NVMe SSD's en DDR5 RDIMM's een uitzonderlijk lage, voorspelbare latentie onder zware I/O- en rekengebonden bewerkingen, waardoor tikgegevens sneller dan ooit in inzichten worden omgezet," aldus Alvaro Toledo, vicevoorzitter en algemeen directeur voor de Americas Core Data Center Business Unit bij Micron. "Onze technische samenwerking met Supermicro, Intel en KX Software vestigt nieuwe prestatierecords en geeft handelaren de nodige voorsprong om te winnen."

De zes Supermicro Petascale all-flash opslagservers maakten gebruik van Intel Xeon 6-processoren en Micron 9550 NVMe SSD's en DDR5 RDIMM geheugen. De SSG-222B-NE3X24R Petascale 2U opslagserver is Supermicro's nieuwste generatie high-performance opslagserver met dual Intel Xeon 6-processoren van de 6700-serie, tot 32 DDR5 RDIMM's en 32 E3.S NVMe PCIe Gen 5 opslagstations. Het systeem balanceert de PCIe Gen 5 IO naar zowel de NVMe slots als naar maximaal 5 PCIe add-in card slots voor netwerken en GPU's, om optimale prestaties van de opslagworkload te garanderen. De testconfiguratie maakte gebruik van KX Systems' kdb+ 4.1 krachtige kolomanalytische database, geoptimaliseerd voor realtime en historische gegevens.

"We zijn trots dat kdb+ wereldrecordprestaties blijft leveren in de STAC-M3 benchmarks - met 15 van de laatste 17 wereldwijde records," getuigt Ashok Reddy, CEO van KX Software. "Wat ons het meest enthousiast maakt, is wat deze resultaten voor onze klanten betekenen en dat echte impact niet alleen wordt gemeten in snelheid, maar in hoe diep we de handels- en uitvoeringsstrategieën van bedrijven transformeren. Terwijl handelssystemen evolueren en de datavolumes toenemen, blijven we ons inzetten om prestaties, precisie en betrouwbaarheid te verbeteren - om onze partners te helpen de grenzen te verleggen van wat in kwantitatieve handel mogelijk is."

De STAC-M3 benchmark testconfiguratie bevatte:

Zes Supermicro SSG-222B-NE3X24R Petascale all-flash opslagservers, elk uitgerust met dubbele Intel Xeon 6767P CPU's (64 cores, 128 threads, max. turbo 3,9 GHz, 350 W TDP),

16 Micron 128 GB DDR5 RDIMM's (in totaal 2,048 TB per systeem bij 6400 MT/s),

24 krachtige Micron 9550 NVMe™ SSD's (elk 12,8 TB), en

KX Software's kdb+ 4.1 krachtige kolomdatabase voor analyse geoptimaliseerd voor realtime en historische gegevens.

Voor een volledige beschrijving van de gebruikte testconfiguratie en de testresultaten, raadpleegt u de website van STAC hier: https://docs.stacresearch.com/KDB250929. Voor een meer gedetailleerde analyse van de resultaten, raadpleegt u de blog van Micron.

De testresultaten worden tijdens de STAC Summit in New York op 28 oktober voorgesteld. STAC Summit - New York | STAC.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een Total IT Solutions Manufacturer en leveren server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteuningsdiensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

1 Voor de volledige STAC report™, raadpleegt u www.STACresearch.com/KDB

https://stacresearch.com/KDB250929

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806532/Supermicro_Petascale_X14.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg