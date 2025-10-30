Supermicro ने NVIDIA के साथ सहयोग में विस्तार किया और सरकारी एप्लीकेशनों के लिए अनुकूलित AI इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों के U.S.-आधारित मैन्यूफ़ैक्चरिंग के अनुपालन, डेटा अखंडता और गुणवत्ता को मजबूत किया

2026 में NVIDIA Vera Rubin NVL144 और NVIDIA Vera Rubin CPX प्लेटफॉर्म को मार्केट में लाने के लिए NVIDIA के साथ सहयोग को गहरा करना ताकि Blackwell Ultra की तुलना में AI ध्यान के लिए 3x से अधिक गति वर्धन किया जा सके

Data Center Building Block Solutions® द्वारा संचालित, Supermicro ने OCP-आधारित रैक-स्केल डिज़ाइन में एक कॉम्पैक्ट 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU सिस्टम प्रस्तुत किया है, जो एक ही रैक में 144 GPU तक को सपोर्ट करता है।

Supermicro की सैन जोस, कैलिफोर्निया मैन्यूफ़ैक्चरिंग सुनिश्चित करती है कि समाधान USA में विकसित, निर्मित और मान्य किए जाएं, TAA-अनुपालक हों, और Buy American Act के अनुकूल हों।

AI समाधान पोर्टफ़ोलियो के विस्तार के साथ सरकारी संदर्भ डिज़ाइन के लिए डेस्कसाइड AI सुपरकंप्यूटर, NVIDIA GB300 पर आधारित Super AI Station और नए रैक-स्केल NVIDIA GB200 NVL4 HPC समाधानों सहित एक पूर्ण-स्टैक NVIDIA AI फैक्ट्री को सपोर्ट करें।

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, और वाशिंगटन, 30 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), AI/ML, HPC, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, इस सप्ताह वाशिंगटन, D.C. में NVIDIA GTC में अपने उन्नत AI इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों का प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें संघीय ग्राहकों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए सिस्टमों पर प्रकाश डाला जाएगा। Supermicro ने 2026 में NVIDIA Vera Rubin NVL144 और NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX सहित अगली पीढ़ी के NVIDIA AI प्लेटफॉर्म वितरित करने की अपनी योजना घोषित की है। इसके अतिरिक्त, Supermicro ने U.S.-निर्मित NVIDIA GB300 पर आधारित Super AI Station युक्त और उच्च घनत्व के प्रति रैक 144 GPU तक के नए रैक-स्केल NVIDIA GB200 NVL4 HPC समाधानों वाले 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU सिस्टम सहित, TAA (Trade Agreements Act)-अनुकूल सिस्टम और एक विस्तारित पोर्टफ़ोलियो प्रस्तुत किए हैं।

"NVIDIA के साथ हमारा विस्तारित सहयोग और U.S.-आधारित मैन्यूफ़ैक्चरिंग पर हमारा ध्यान, Supermicro को संघीय AI परिनियोजनों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करता है। Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "हमारे कॉर्पोरेट मुख्यालय, मैन्यूफ़ैक्चरिंग और R&D, सभी सिलिकॉन वैली के केंद्र सैन जोस, कैलिफोर्निया में स्थित हैं। हमारे पास अमेरिकी संघीय ग्राहकों के लिए मार्केट में सबसे पहले समाधान विकसित, निर्मित, सत्यापित (और निर्मित) करने की अद्वितीय क्षमता और सामर्थ्य है। सिलिकॉन वैली स्थित हमारे करीबी भागीदार NVIDIA के साथ कई वर्षों तक मिलकर काम करने के परिणामस्वरूप Supermicro ने अमेरिकी AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।"

Supermicro, साइबर सुरक्षा और जोखिम का पता लगाने, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन, स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान, डेटा एनालिटिक्स और फ्यूजन प्लेटफॉर्म, मॉडलिंग और सिमुलेशन, और सुरक्षित वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख संघीय सरकारी कार्यभारों के लिए अभूतपूर्व कंप्यूट प्रदर्शन, दक्षता और मापनीयता प्रदान करने वाले NVIDIA HGX B300 और B200, NVIDIA GB300 और GB200, और NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUs पर आधारित, अपने नवीनतम समाधानों का विस्तार कर रहा है।

Supermicro द्वारा U.S.-आधारित मैन्यूफ़ैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करना उसके बिज़नेस फ़ोकस का आधार है। TAA का पूर्ण अनुपालन और Buy American Act के तहत पात्रता सुनिश्चित करते हुए सभी सरकारी-अनुकूलित सिस्टमों का सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया स्थित इसके वैश्विक मुख्यालय में विकास, निर्माण और कड़ाई से विधिमान्य किया जाता है। यह घरेलू उत्पादन क्षमता सप्लाई चेन की सुरक्षा को बढ़ाती है और विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले टेक्नोलॉजी समाधानों के लिए संघीय आवश्यकताओं को पूरा करती है।

NVIDIA के साथ अपने सहयोग के माध्यम से, 2026 में Supermicro की NVIDIA Vera Rubin NVL144 और NVIDIA Rubin CPX प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करने की योजना है। ये प्लेटफॉर्म अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में असाधारण AI प्रशिक्षण और अनुमान प्रदर्शन प्रदान करेंगे, जिससे संगठनों को असाधारण दक्षता के साथ जटिल AI कार्यभारों को संभालने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

Supermicro अपने Supermicro Data Center Building Block Solutions® द्वारा संचालित OCP-आधारित रैक-स्केल डिज़ाइन वाले सबसे अधिक कॉम्पैक्ट सिस्टम, 2OU NVIDIA HGX B300 8-GPU सर्वर का अनावरण भी कर रहा है। सरकारी डेटा केंद्रों में बड़े पैमाने पर AI और HPC परिनियोजनों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन और मापनीयता प्रदान करने के लिए यह आर्किटेक्चर एक सिंगल रैक में 144 GPUs तक को सपोर्ट करता है।

सरकारी संदर्भ डिज़ाइन के लिए NVIDIA AI फैक्ट्री को अनुकूलित करके Supermicro अपने सरकार-केंद्रित पोर्टफ़ोलियो का विस्तार कर रहा है। सरकार के लिए NVIDIA AI फैक्ट्री एक पूर्ण-स्टैक, एंड-टू-एंड संदर्भ डिज़ाइन है जो उच्च-आश्वासन वाले संगठनों की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए ऑन-प्रिमाइसेस और हाइब्रिड क्लाउड में कई AI कार्यभारों को परिनियोजित करने और प्रबंधित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

पोर्टफ़ोलियो में अब कड़े सरकारी मानकों को पूरा करने के लिए उन्नत सुरक्षा, विश्वसनीयता और मापनीयता के साथ संघीय वातावरण के लिए अनुकूलित NVIDIA GB300 पर आधारित Super AI Station और रैक-स्केल NVIDIA GB200 NVL4 HPC समाधान सम्मिलित हैं।

नए त्वरित नेटवर्किंग के लिए सपोर्ट

नई NVIDIA टेक्नोलॉजियों के साथ Supermicro के मार्केट में पहली बार आने वाले विकास को उजागर करते हुए, आज इसने गीगास्केल AI फैक्टरियों में नव-घोषित NVIDIA BlueField-4 DPU और NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC के लिए सपोर्ट की घोषणा भी की है। उपलब्ध होने पर, इन नई त्वरित इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजियों को नए Supermicro AI सिस्टमों में आसानी से एकीकृत किया जाएगा, ताकि अगली पीढ़ी के NVIDIA AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तीव्र क्लस्टर-स्केल AI नेटवर्किंग, स्टोरेज पहुंच और डेटा प्रोसेसिंग ऑफलोड प्रदान किया जा सके। Supermicro का मॉड्यूलर हार्डवेयर डिज़ाइन, न्यूनतम पुनः इंजीनियरिंग के साथ मौजूदा सिस्टम डिजाइनों में NVIDIA BlueField-4 और NVIDIA ConnectX-9 जैसी नई टेक्नोलॉजियों के तीव्र एकीकरण को सक्षम करेगा, जिससे मार्केट में आने के समय में कमी आएगी और विकास लागत कम होगी।

नया Super AI Station डेस्कटॉप पर AI सर्वर पॉवर लाता है

नई NVIDIA टेक्नोलॉजियों को मार्केट में सबसे पहले लागू करने के अपने रिकॉर्ड को जारी रखते हुए, Supermicro ने नए लिक्विड-कूल्ड ARS-511GD-NB-LCC Super AI Station की घोषणा की है। उच्च-स्तरीय सर्वर ग्रेड GB300 Superchip को डेस्कसाइड फॉर्म फैक्टर में लाकर, यह अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है, जो अद्वितीय प्रदर्शन प्रस्तुत करता है, और पारंपरिक PCIe आधारित GPU वर्कस्टेशनों की तुलना में 5x से अधिक AI PFLOPS कंप्यूटिंग पॉवर प्रदान करता है। AI मॉडल प्रशिक्षण, फाइन-ट्यूनिंग, एप्लीकेशनों और एल्गोरिदम प्रोटोटाइपिंग और विकास के लिए यह नया Super AI Station एक पूर्ण समाधान है, जिसे बेजोड़ विलंबता और पूर्ण डेटा सुरक्षा के लिए 1 ट्रिलियन मापदंडों तक के मॉडलों को सपोर्ट करते हुए ऑन-प्रिमाइसेस परिनियोजित किया जा सकता है। यह आत्मनिर्भर प्लेटफॉर्म सरकारी एजेंसियों, स्टार्टअप्स, डीप-टेक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए आदर्श है, जिनके पास AI विकास उद्देश्यों के लिए पारंपरिक सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच नहीं हो सकती है और जो उपलब्धता, लागत, गोपनीयता और विलंबता संबंधी चिंताओं के कारण क्लस्टर-स्केल या क्लाउड AI सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।

Super AI Station का उपयोग डेस्कटॉप या रैक-माउंटेड एंवायरनमेंट में किया जा सकता है और इसे पूरी तरह से निम्न सहित एकीकृत, ऑल-इन-वन समाधान के रूप में वितरित किया जाता है:

NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip

784GB तक की अनुकूल मेमोरी

एकीकृत NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC

CPU, GPU, ConnectX-8 और मेमोरी के लिए क्लोज्ड-लूप डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग

20 PFLOPS तक का AI प्रदर्शन

NVIDIA AI सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ बंडल किया गया

रेंडरिंग और ग्राफ़िक्स गति वर्धन के लिए एक अतिरिक्त PCIe GPU कॉन्फ़िगर करने का विकल्प

वैकल्पिक रैक-माउंटिंग के साथ 5U डेस्कटॉप टॉवर फॉर्म फैक्टर

मानक पावर आउटलेट के साथ अनुकूलित 1600W पावर सप्लाई

रैक-स्केल GB200 NVL4 GPU त्वरित HPC और AI समाधान अब उपलब्ध है

Supermicro, GPU-त्वरित HPC और AI विज्ञान कार्यभारों जैसे मोलिक्यूलर सिमुलेशन, मौसम मॉडलिंग, लिक्विड गतिकी और जीनोमिक्स के लिए अपने ARS-121GL-NB2B-LCC NVL4 रैक-स्केल प्लेटफॉर्म की सामान्य उपलब्धता की घोषणा भी कर रहा है। NVLink-C2C पर दो NVIDIA Grace™ CPU के साथ एकीकृत चार NVIDIA NVLink™ -क्नैक्टेड Blackwell GPUs के माध्यम से क्रांतिकारी प्रदर्शन प्रदान करते हुए, प्रति रैक 32 नोड्स को NVIDIA ConnectX-8 नेटवर्किंग के माध्यम से 800G प्रति GPU तक जोड़ा जा सकता है। यह समाधान कार्यभार आवश्यकताओं के आधार पर सिस्टम और रैक स्तर पर स्केलेबल है और इसे इन-रैक या इन-रो CDUs द्वारा लिक्विड कूलड किया जा सकता है।

डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग के साथ प्रति नोड 4 B200 GPUs और 2 Grace Superchips

प्रत्येक नोड पर 800G NVIDIA Quantum InfiniBand नेटवर्किंग के 4 पोर्ट, प्रत्येक B200 GPU के लिए 800G समर्पित (वैकल्पिक NIC विकल्प उपलब्ध)

बेजोड़ डेटा सेंटर रैक घनत्व के लिए 48U NVIDIA MGX रैक में 128 GPUs तक

निर्बाध स्केलिंग के लिए बसबार के माध्यम से पॉवर

ये Supermicro सिस्टम NVIDIA AI Enterprise सॉफ़्टवेयर और NVIDIA Nemotron ओपन AI मॉडल का उपयोग करके AI विकसित और परिनियोजन करने के लिए आदर्श हैं।

