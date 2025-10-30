Supermicro kondigt haar federale entiteit in de VS aan om verder naar de federale markt uit te breiden - uitgebreide productie in de VS van AI-serverportfolio richt zich op het federale ecosysteem

Levering van AI-geoptimaliseerde infrastructuur en energiezuinige computersystemen uit de grootste ontwerp- en productiefaciliteit in Silicon Valley, Californië

Continue groei binnen de V.S., met faciliteiten en talent verspreid over heel Amerika

SAN JOSE, Calif., 30 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een leverancier van totale IT-oplossingen voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigde vandaag de oprichting van Super Micro Federal LLC aan om uitbreiding naar de federale markt te versnellen. De nieuwe entiteit zal zich richten op het leveren van sterk presterende, energie-efficiënte oplossingen die worden ontwikkeld, gebouwd, gevalideerd (en geproduceerd) in de VS om aan de veranderende behoeften van Amerikaanse overheidsinstellingen te voldoen.

"Supermicro zet zich in om de Amerikaanse federale overheid te steunen bij het aandrijven van haar technische initiatieven van de volgende generatie," verklaart Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Via dit initiatief zal Supermicro aan Amerikaanse federale overheidsinstellingen volledige datacenter IT-oplossingen leveren die in onze productiefaciliteiten in Silicon Valley, Californië, worden gemaakt en getest. Met onze Data Center Building Block Solutions® kunnen we de hele IT-stack voor uiteenlopende datacenterbehoeften volledig ontwerpen en leveren."

Supermicro's organisatorische uitbreiding verdiept haar toewijding aan Amerikaanse innovatie, binnenlandse productie en toeleveringsketen. Dankzij engineering binnen de Verenigde Staten zorgt het bedrijf voor een snellere time-to-market en time-to-online voor de federale overheid.

De nieuwe federale dochteronderneming zal gebruik maken van Supermicro's Data Center Building Block Solutions, waardoor snelle aanpassing en implementatie van 'AI-ready' systemen mogelijk wordt. Met sterke productiecapaciteiten in de VS biedt het overheidsinstellingen prestaties en kostenefficiënte oplossingen.

Met het wereldwijde hoofdkantoor in San Jose, Californië, en de recente uitbreiding in Silicon Valley, blijft Supermicro haar aanwezigheid in de Verenigde Staten uitbreiden. Het bedrijf onderzoekt ook nieuwe productiefaciliteiten in de VS om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Deze inspanningen weerspiegelen de toewijding van het bedrijf om de Amerikaanse productie te bevorderen en werkgelegenheid in het land te creëren.

