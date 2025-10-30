Supermicro, Intel और Micron ने STAC-M3™ क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग बेंचमार्क के लिए रिकॉर्ड-तोड़ परिणामों के लिए सहयोग किया

STAC-M3, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और बैकटेस्टिंग कार्यभारों में उपयोग किए जाने वाले समय-सीरीज़ डेटाबेस प्रदर्शन को मापता है

Supermicro Petascale सर्वरों, Intel ® Xeon ® 6 प्रोसेसरों, Micron™ 9550 SSDs और DDR5 मेमोरी, और KX Software के kdb+ डेटाबेस को प्रदर्शित किया गया था

Xeon 6 प्रोसेसरों, Micron™ 9550 SSDs और DDR5 मेमोरी, और KX Software के kdb+ डेटाबेस को प्रदर्शित किया गया था परिणाम दर्शाते हैं कि कम विलंबता वाले प्रश्न एल्गोरिथम परीक्षण को गति देते हैं और परीक्षण योग्य ट्रेडिंग रणनीतियों की संख्या बढ़ाते हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और न्यूयॉर्क, 30 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), जो AI/ML, HPC, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता है, ने आज न्यूयॉर्क शहर में आयोजित STAC Summit में Intel और Micron के सहयोग से STAC-M3 बेंचमार्क के लिए रिकॉर्ड-तोड़ परिणामों की घोषणा की है। वित्तीय उद्योग पर केंद्रित एक स्वतंत्र परीक्षण संगठन, STAC, Benchmark™ Council का नेतृत्व करता है, जिसमें 500 से अधिक वित्तीय सेवा संस्थान और 70 से अधिक टेक्नोलॉजी कंपनियां भाग लेती हैं।

Supermicro Petascale X14 Series All-Flash Storage Server with Dual Intel Xeon 6 Processors (PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

Supermicro में टेक्नोलॉजी एवं AI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Vik Malyala, ने कहा, "रिकॉर्ड तोड़ परीक्षण परिणाम Supermicro के कार्यभार अनुकूलित बिल्डिंग ब्लॉक उत्पाद डिज़ाइन का प्रमाण हैं, जिससे हम मार्केट में प्रथम पहुँच प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं, तथा अग्रणी टेक्नोलॉजी प्रदाताओं Intel, Micron और KX Software के साथ हमारा सहयोग इसका प्रमाण है। Supermicro को अग्रणी उद्योग भागीदारों के साथ अपने घनिष्ठ सहयोग और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को सबसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्रदान करने की अपनी क्षमता पर गर्व है। उच्च फ्रीक्वन्सी क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग की दुनिया में, हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले मार्केट पहुँच के समय और प्रदर्शन लाभ को हमारे ग्राहकों के ट्रेडिंग लाभों में मापा जा सकता है।"

Supermicro के Petascale सर्वरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया All-Flash NVMe Servers for Advanced Computing | Supermicro. पर जाएँ।

STAC-M3 बेंचमार्क हजारों परिसंपत्तियों के लिए कृत्रिम मार्केट बोली-मांग और निपटान ट्रेड डेटा का उपयोग करके वास्तविक समय पर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करता है। STAC-M3 एक पूर्ण-स्टैक बेंचमार्क है जिसमें बहु-उपयोगकर्ता एनवायरनमेंट में कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर शामिल हैं। यह एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जोखिम मैनेजमेंट और ट्रेड रणनीति बैकटेस्टिंग में अक्सर उपयोग किए जाने वाले परिदृश्यों के लिए क्वेरी प्रतिक्रिया समय को मापता है, जो आमतौर पर बैंकों, हैज फंडों, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्मों और ट्रेडिंग एक्सचेंजों द्वारा किया जाता है। बड़ी मात्रा में डेटा, कम विलंबता और जटिल प्रोसेसिंग क्षमताएं उच्च फ्रीक्वन्सी ट्रेडिंग और विश्लेषण एनवायरनमेंटों की सामान्य विशेषताएं हैं। वित्तीय फर्मों को पहले से कहीं अधिक डेटा एकत्र, संग्रहीत और उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता बढ़ रही है। टिक डेटा विश्लेषण से कंपनियों को मार्केट में होने वाले परिवर्तनों पर त्वरित प्रतिक्रिया देने, लाभ को अधिकतम करने और जोखिम का मैनेजमेंट करने में सहायता मिलती है।

STAC-M3 बेंचमार्क में परीक्षणों के दो सैट शामिल हैं, Antuco जो छोटे डेटासेट आकार के आधार पर प्रदर्शन को मापता है और बड़े डेटासेट के प्रदर्शन का अनुकरण करता है, और Kanaga जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों से मेल खाने के लिए 20x बड़े डेटासेट और बड़ी संख्या में समवर्ती उपयोगकर्ताओं का उपयोग करता है। STAC-M3 ऑडिट किए गए परिणाम1 दर्शाते हैं कि कॉन्फ़िग्रेशन ने 24 Kanaga मीन-टाइम प्रतिक्रिया बेंचमार्क में से 19 पर नए विश्व रिकॉर्ड—जिनमें से 10 में 10 Kanaga 50 और 100 उपयोगकर्ता बेंचमार्क शामिल हैं—और 5 Kanaga थ्रूपुट बेंचमार्क में से 3 पर नए विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, 3 में से 3 Antuco 50 और 100 उपयोगकर्ता बेंचमार्कों ने भी नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं।

"उच्च फ्रीक्वन्सी ट्रेडिंग और विश्लेषण में, बड़ी मात्रा में डेटा का मैनेजमेंट, निर्धारणात्मक कम विलंबता बनाए रखना और जटिल प्रोसेसिंग की देखभाल महत्वपूर्ण है। Intel Fellow, डेटा सेंटर उत्पादों के प्रमुख, Srini Krishna, ने कहा, "वित्तीय फर्मों को मार्केट में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप प्रतिक्रिया देने, लाभ को अनुकूलित करने तथा जोखिम का प्रभावी ढंग से मैनेजमेंट करने के लिए प्रतिदिन कई बिलियन टिक डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करना चाहिए। आज के STAC-M3 परिणाम दर्शाते हैं कि Intel Xeon 6 रिकॉर्ड-सैटिंग प्रदर्शन और दक्षता प्रदान कर रहा है - जिससे ट्रेडिंग टीमों को तेजी से कार्य करने, अल्फा को कैप्चर करने और आत्मविश्वास के साथ जोखिम का आकलन करने में सहायता मिलती है।"

टेस्ट कॉन्फ़िग्रेशन में छह 2U Supermicro स्टोरेज सर्वर शामिल थे, जिनके लिए कुल 12U रैक स्पेस की आवश्यकता थी, जबकि पिछले रिकार्ड धारकों ने दो से चार गुना अधिक स्पेस (21U और 44U) का उपयोग किया था। Intel Xeon 6 प्रोसेसरों के साथ, Supermicro डुअल-CPU Petascale सर्वर ने कंप्यूट-इंटेंसिव 100-यूज़र अप्रत्याशित अंतराल सांख्यिकी बेंचमार्क को पहले की तुलना में 36% अधिक तेजी से पूरा किया, और इस दौरान पिछले रिकॉर्ड धारक की तुलना में 62% कम CPU कोर का उपयोग किया। पिछले रिकॉर्ड-ब्रेकिंग परीक्षणों की तरह रैक स्पेस के लगभग आधे से एक चौथाई हिस्से का उपयोग करने के बावजूद, परीक्षण किए गए 12U 6-सर्वर कॉन्फ़िग्रेशन ने प्रदर्शन-अनुकूलित Micron 9550 NVMe SSDs का उपयोग करके 1.6PiB की उच्चतम स्टोरेज क्षमता को सपोर्ट किया, जो कि अगले उच्चतम पिछले रिकॉर्ड की क्षमता से छह गुना अधिक है।

"तेजी से गतिशील मार्केट में प्रतिभूतियों में ट्रेड करते समय, माइक्रोसेकंड का अर्थ कई मिलियन डॉलर हो सकता है, जिससे गति ही अंतिम मुद्रा बन जाती है।" Micron में Americas Core Data Center Business Unit के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक, Alvaro Toledo, ने कहा, "ऑडिट किए गए STAC-M3 परीक्षण में, Micron 9550 NVMe SSDs और DDR5 RDIMMs ने भारी I/O और कंप्यूट-बाउंड ऑपरेशन के तहत असाधारण रूप से कम, पूर्वानुमानित विलंबता प्रदान की, जिससे टिक डेटा को पहले से कहीं अधिक तेजी से जानकारियों में बदल दिया गया। Supermicro, Intel और KX Software के साथ हमारा तकनीकी सहयोग नए प्रदर्शन रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और ट्रेडरों को जीतने के लिए आवश्यक बढ़त प्रदान करता है।"

छह Supermicro Petascale ऑल-फ्लैश स्टोरेज सर्वरों में Intel Xeon 6 प्रोसेसर और Micron 9550 NVMe SSDs और DDR5 RDIMM मेमोरी का उपयोग किया गया। SSG-222B-NE3X24R Petascale 2U स्टोरेज सर्वर Supermicro का नवीनतम पीढ़ी का उच्च-प्रदर्शन स्टोरेज सर्वर है, जिसमें दोहरे Intel Xeon 6 6700 सिरीज़ प्रोसेसर, 32 DDR5 RDIMM और 32 E3.S NVMe PCIe Gen 5 स्टोरेज बे हैं। स्टोरेज कार्यभार का इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए यह सिस्टम PCIe Gen 5 IO को NVMe स्लॉट्स और नेटवर्किंग तथा GPUs के लिए 5 PCIe ऐड-इन कार्ड स्लॉट्स तक संतुलित करता है। परीक्षण कॉन्फ़िग्रेशन में वास्तविक समय और ऐतिहासिक डेटा के लिए अनुकूलित KX Systems के kdb+ 4.1 उच्च-प्रदर्शन स्तंभ विश्लेषण डेटाबेस का उपयोग किया गया है।

KX Software के CEO, Ashok Reddy, ने कहा, "हमें गर्व है कि kdb+ ने STAC-M3 बेंचमार्कों में विश्व रिकॉर्ड प्रदर्शन जारी रखा है - पिछले 17 वैश्विक रिकॉर्डों में से 15 को चिह्नित किया है। हमें सबसे अधिक उत्साहित करने वाली बात यह है कि इन परिणामों का हमारे ग्राहकों के लिए क्या अर्थ है और वास्तविक प्रभाव को केवल गति में मापने के स्थान पर फर्मों की ट्रेडिंग और निष्पादन रणनीतियों की गहराईयों के आधार पर मापा जाता है। जैसे-जैसे ट्रेडिंग सिस्टम विकसित होते हैं और डेटा की मात्रा बढ़ती है, हम प्रदर्शन, सटीकता और विश्वसनीयता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं - जिससे हमारे साझेदारों को क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में संभव सीमाओं को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।"

STAC-M3 बेंचमार्क परीक्षण कॉन्फ़िग्रेशन में निम्न शामिल हैं:

छह Supermicro SSG-222B-NE3X24R Petascale ऑल-फ्लैश स्टोरेज सर्वर, प्रत्येक दोहरे Intel Xeon 6767P CPU (64 कोर, 128 थ्रेड्स, अधिकतम टर्बो 3.9GHz, 350W TDP) से लैस,

16 Micron 128GB DDR5 RDIMMs (6400 MT/s पर प्रति सिस्टम कुल 2.048 TB),

24 उच्च-प्रदर्शन Micron 9550 NVMe™ SSDs (प्रत्येक 12.8TB), और

KX Software का वास्तविक समय और ऐतिहासिक डेटा के लिए अनुकूलित kdb+ 4.1 उच्च-प्रदर्शन स्तंभ विश्लेषण डेटाबेस

प्रयुक्त परीक्षण कॉन्फ़िग्रेशन और परीक्षण परिणामों के पूर्ण विवरण के लिए, STAC वेबसाइट यहाँ देखें: https://docs.stacresearch.com/KDB250929। परिणामों के अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए, Micron ब्लॉग देखें।

परीक्षण के परिणाम 28 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में STAC Summit में प्रस्तुत किए जाएंगे। STAC Summit - न्यूयॉर्क | STAC।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित संपूर्ण IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro, Enterprise, Cloud, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए मार्केट में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सेवाओं सहित Total IT Solutions के निर्माता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर एज तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे पैमाने और कार्यकुशलता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो हमारे फॉर्म फ़ैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करने वाले सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके ग्राहकों के सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में उनकी सहायता करता है।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की परिसंपत्ति है।

1 पूरी STAC रिपोर्ट™ के लिए, देखें www.STACresearch.com/KDB

https://stacresearch.com/KDB250929

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2806532/Supermicro_Petascale_X14.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg