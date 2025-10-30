Supermicro、Intel 和 Micron 攜手合作，在 STAC-M3™ 量化交易基準測試中取得破紀錄結果

STAC-M3 量度演算法交易與回測工作負載所用的時間序列數據庫效能

展示 Supermicro Petascale 伺服器、Intel ® Xeon ® 6 處理器、Micron™ 9550 SSD 和 DDR5 記憶體，以及 KX Software 的 kdb+ 數據庫。

Xeon 6 處理器、Micron™ 9550 SSD 和 DDR5 記憶體，以及 KX Software 的 kdb+ 數據庫。 結果表示低延遲查詢加速演算法測試，並增加可測試交易策略數量。

加州聖何西和紐約 2025年10月30日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 是人工智能/機器學習、HPC、雲端、記憶體和 5G/邊緣運算的全面 IT 解決方案，今天在紐約市舉行的 STAC Summit 中，宣佈與 Intel 和 Micron 合作，在 STAC-M3 基準測試中取得破紀錄結果。STAC 是專注於金融業的獨立測試機構，領導 STAC Benchmark™ Council，並吸引超過 500 間金融服務機構和超過 70 間科技公司參與會議。

Supermicro 科技與人工智能高級副總裁 Vik Malyala 表示：「這破紀錄測試結果是證明 Supermicro 的工作負載最佳化構建塊產品設計協助我們達到市場領先地位，也證明我們與領先科技供應商Intel、Micron 和 KX Software 的合作。Supermicro 對自身與業界領先合作夥伴的密切合作，以及自身向客戶提供最尖端科技而獲得競爭優勢的能力，感到自豪。在高頻率量化交易領域，可透過客戶的交易利潤來量度我們可以帶來的上市時間與效能優勢。」

Supermicro Petascale X14 系列全快閃儲存伺服器，配備雙 Intel Xeon 6 處理器

如欲查看更多 Supermicro Petascale 伺服器資料，請瀏覽 All-Flash NVMe Servers for Advanced Computing | Supermicro。

STAC-M3 基準專注為了數千種資產，而使用模擬市場買賣和結算交易數據作即時量化交易。STAC-M3 是全端基準，當中包括多用戶環境中的運算、儲存、網絡和軟件。它為銀行、對沖基金、量化交易公司和交易經常執行演算法交易、風險管理和交易策略回測中所使用情景，量度查詢回應時間。龐大數據量、低延遲與複雜處理能力，均為高頻率交易與分析環境的共同特徵。金融公司越來越需要收集、儲存和分析史無前例多的數據。逐筆數據分析協助公司迅速回應市場變化，而最大化利潤和管理風險。

STAC-M3 基準測試由兩組測試組成：Antuco 基於較小數據集大小來量度效能，而模擬較大數據集的效能。Kanaga 測試使用 20 倍大的數據集和更多並行用戶，而配對真實世界條件。STAC-M3 審計結果1顯示，該此配置在 19/24 Kanaga 平均反應時間基準測試（包括全部 10/10 Kanaga 50 和 100 個用戶基準測試），以及 3/5 Kanaga 吞吐量基準測試，創造新世界紀錄。此外，3/3 Antuco 50 和 100 個用戶基準測試也創下新紀錄。

Intel Fellow、數據中心產品主管 Srini Krishna 表示：「在高頻率交易與分析中，管理龐大數據量、保持決定性低延遲和處理複雜處理是極其重要的。金融公司必須每天分析數十億個數據點，而回應市場變化、最佳化利潤和有效管理風險。今天的 STAC-M3 結果顯示，Intel Xeon 6 提供創紀錄效能與效率，協助交易團隊更迅速地行動、捕捉初期和自信地評估風險。」

該測試配置包括六個 2U Supermicro 儲存伺服器，總共佔用 12U 機架空間，而早前記錄保持者則佔用兩至四倍空間（21U 和 44U）。Supermicro 雙 CPU Petascale 伺服器憑藉 Intel Xeon 6 處理器，而較過去快 36% 完成運算密集 100 個用戶不可預測間隔統計基準測試，全部同時較早前記錄保持者少用 62% CPU 核心。儘管只使用大約一半至四份之一早前破紀錄測試的機架空間，但接受測試的 12U 6 伺服器配置使用支援 1.6PiB 最高儲存容量兼效能最佳化的 Micron 9550 NVMe SSD ，這是早前第二高記錄容量的六倍多。

Micron 美洲核心數據中心業務部副總裁兼總經理 Alvaro Toledo 表示：「在瞬息萬變市場中交易證券時，微秒可能表示數百萬美元，速度就是終極貨幣。在經審核的 STAC-M3 測試中，Micron 9550 NVMe SSDs 和 DDR5 RDIMM 在繁重的 I/O 和運算密集型操作下，實現極低兼可預測延遲，並較過去迅速轉化逐筆數據為見解。我們與 Supermicro、Intel 和 KX Software 的科技合作創造新效能記錄，並給予交易者勝利所需的優勢。 」

這六台 Supermicro Petascale 全快閃儲存伺服器採用 Intel Xeon 6 處理器、Micron 9550 NVMe SSD 和 DDR5 RDIMM 記憶體。SSG-222B-NE3X24R Petascale 2U 儲存伺服器是 Supermicro 最新一代高效能儲存伺服器，而該伺服器配備雙 Intel Xeon 6 6700 系列處理器、最多 32 個 DDR5 RDIMM 和 32 個 E3.S NVMe PCIe Gen 5 儲存託架。該系統平衡分配 PCIe Gen 5 IO 至 NVMe 插槽和最多 5 個 PCIe 附加卡插槽（用於網路和 GPU），而確保最佳儲存工作負載效能。該測試配置使用 KX Systems 的 kdb+ 4.1 高效能直欄式分析數據庫，而該數據庫為了即時和歷史數據而進行最佳化。

KX Software 行政總裁 Ashok Reddy 表示：「我們為 kdb+ 繼續於 STAC-M3 基準測試中創造世界紀錄（創下過去 15/17 全球紀錄），感到自豪。最令我們興奮的是這些結果對我們客戶的意義，而真正影響不僅體現於速度上，還體現於我們如何深刻地改變公司的交易與執行策略上。隨著交易系統不斷發展和數據量激增，我們保持致力提升效能、精確與可靠度。這協助我們的合作夥伴，突破量化交易的極限。」

STAC-M3 基準測試配置特性：

六個 Supermicro SSG-222B-NE3X24R Petascale 全快閃儲存伺服器，每個伺服器配備雙 Intel Xeon 6767P CPU（64 核心、128 線程、最大 turbo 3.9GHz、350W TDP），

16 個 Micron 128GB DDR5 RDIMM（各系統總計 2.048 TB，速度為 6400 MT/s），

24 個高效能 Micron 9550 NVMe™ 固態硬碟（各12.8TB），以及

KX Software 的 kdb+ 4.1 高效能直欄式分析數據庫，而該數據庫為了即時和歷史數據而進行最佳化

如欲查看已採用測試配置和測試結果的完整描述，請瀏覽 STAC 網站：https://docs.stacresearch.com/KDB250929。如欲查看更多結果分析詳細，請參閱 Micron 網誌。

將於 10 月 28 日在紐約舉行的 STAC Summit 中，公佈測試結果。STAC Summit - 紐約 | STAC.

https://stacresearch.com/KDB250929

