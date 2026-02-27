Supermicro introduceert MicroBlade® van AMD EPYC™ 4005-serie met de hoogste dichtheid in de branche voor cloud-, edge- en SaaS-werkbelastingen

Levert ongeëvenaarde schaalbaarheid, flexibiliteit en energie-efficiëntie

Geoptimaliseerd voor gespecialiseerde computing, inclusief e-commerce en cyberbeveiliging

Tot veertig serverknooppunten in een 6U-behuizing

SAN JOSE, Californië, 27 februari 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI, cloud, opslag en 5G/edge, kondigt de lancering aan van 's het blade-serverplatform met de hoogste dichtheid in de branche, aangedreven door de nieuwste AMD EPYC™ 4005-serie-processoren. Het nieuwe MicroBlade-platform van Supermicro is ontworpen met een flexibele bladarchitectuur met geoptimaliseerde dichtheid en is ontworpen voor een lange levensduur en veelzijdigheid. Door de nieuwste AMD EPYC 4005-serie-processors, samen met eerdere versies, op te nemen, biedt het systeem naadloze schaalbaarheid en langetermijnbescherming van investeringen, waardoor organisaties kunnen uitbreiden en upgraden naarmate de computingvereisten evolueren.

Supermicro MicroBlade platform

"Onze flexibele blade-architectuur stelt klanten in staat om verschillende knooppunttypen te mengen met verschillende CPU's binnen één enkele behuizing en kan tot 320 serverknooppunten opnemen in een standaard 48U-rack", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Supermicro blijft de branche leiden op het gebied van de levering van geavanceerde, energie-efficiënte platforms aan de markt die de schaalbaarheid maximaliseren, de totale kosten van eigendom verlagen en de investeringen in datacenters op de lange termijn beschermen".

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.supermicro.com/en/Aplus/MicroBlade/module/MBA-315R-1DE12.php

Het nieuwe 6U-systeem ondersteunt tot veertig knooppunten in één enkele behuizing en biedt ongeëvenaarde computerdichtheid, energie-efficiëntie en kosteneffectiviteit voor scale-out- en multi-tenantomgevingen. Het platform is geoptimaliseerd voor een breed scala van efficiënte en hoogwaardige werkbelastingen, waaronder:

Cloud en virtualisering: ideaal voor multi-tenant webhosting en kleine Virtual Private Server (VPS)-instanties.

ideaal voor multi-tenant webhosting en kleine Virtual Private Server (VPS)-instanties. Moderne infrastructuur: kubernetes en microservicesplatforms, met inbegrip van API-diensten en webfrontends.

kubernetes en microservicesplatforms, met inbegrip van API-diensten en webfrontends. Enterprise en edge: departementale private clouds en edge-implementaties die een hoge dichtheid vereisen in beperkte ruimtes.

departementale private clouds en edge-implementaties die een hoge dichtheid vereisen in beperkte ruimtes. Gegevensdiensten : objectopslaggateways en hoogwaardige gegevensverwerking.

: objectopslaggateways en hoogwaardige gegevensverwerking. Gespecialiseerde computing: simulaties met taakverdeling, e-commerceplatforms en cyberbeveiligingstoepassingen.

Elk knooppunt ondersteunt een enkele AMD EPYC 4005-serieprocessor met twee DDR5 ECC UDIMM-sleuven die tegen tot 5600 MT/s werken, samen met twee PCIe Gen5 E1.S-SSD's en één M.2 SSD per knooppunt. De geïntegreerde netwerkfunctionaliteit omvat dubbele poort 25GbE via Broadcom BCM57414, geavanceerde beveiliging en beheersbaarheid, waaronder TPM 2.0, ondertekende firmware, hardware root of trust, IPMI 2.0, KVM over IP en Redfish API-ondersteuning. Het nieuwe MicroBlade-systeem maakt op unieke wijze flexibele mix-and-match-configuraties mogelijk over single-wide en double-wide knooppunten, wat de veelzijdigheid van het all-in-one Supermicro-bladesysteem verder laat zien. De connectiviteit verhoogt zijn mogelijkheden verder, met twee geïntegreerde 25G Ethernet-schakelaars met 100G uplinks aan de achterkant van de behuizing, waardoor betrouwbare, snelle netwerken worden gewaarborgd en tegelijkertijd de totale eigendomskost (TCO) wordt verlaagd door kabelreductie.

De MicroBlade chassis management module (CMM) biedt volledige externe bediening van individuele serverbladen, voeding, koelventilatoren en netwerkschakelaars op afstand. Systeembeheerders kunnen het maximale stroomverbruik per server regelen door het stroomverbruik te beperken en de stroomtoewijzing in het MicroBlade CMM voor elke blade-server te beheren. Er zijn mogelijkheden voor stroomregeling op afstand om de server opnieuw op te starten en/of opnieuw in te stellen beschikbaar, evenals toegang op afstand tot de BIOS-configuratie en console-informatie van het besturingssysteem via SOL (Serial over LAN) of ingebouwde KVM-mogelijkheden. Omdat de controller een afzonderlijke processor is, werken alle bewakings- en besturingsfuncties foutloos, ongeacht de werking van de CPU of de status van het systeem.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, schakelaarsystemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, stroom- en koeloplossingen (luchtbehandeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

