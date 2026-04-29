Supermicro vergroot de flexibiliteit van Data Center Building Block Solutions® met Arm-gebaseerde platforms en OCP-systemen voor AI-infrastructuur van de volgende generatie

Platforms op basis van de Arm AGI CPU verhogen de prestaties per watt voor moderne workloads.

Hogedichtheidssystemen met vloeistofkoeling versnellen HPC- en AI-workloads.

Flexibele infrastructuur ondersteunt agentic AI in cloud- en enterpriseomgevingen.

SAN JOSE, Calif., 29 april 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een aanbieder van totaaloplossingen voor AI, enterprise, storage en 5G/edge, heeft vandaag zijn Data Center Building Block Solutions (DCBBS)-portfolio uitgebreid met nieuwe serverplatforms op basis van Arm®, aangestuurd door de nieuwe Arm AGI CPU, evenals nieuwe rackoplossingen die voldoen aan de ORv3-specificaties van het Open Compute Project (OCP). Super Micro Computer, Inc. loopt voorop in de sector met meer dan 20 OCP Inspired™-systemen, waarin diverse OCP-technologieën en -vormfactoren zijn geïntegreerd om open datacenterimplementaties te vereenvoudigen.

DCBBS for Next-Gen HPC and AI Infrastructures

"Supermicro blijft zijn DCBBS uitbreiden met een breder portfolio van platforms op basis van Arm en OCP-systemen voor next-gen AI en HPC", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met hogedichtheidssystemen met vloeistofkoeling en energie-efficiënte Arm-architecturen maken wij schaalbare en flexibele datacenters mogelijk die de prestaties per watt maximaliseren en de adoptie van AI in cloud- en enterpriseomgevingen versnellen."

DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur. Opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen biedt DCBBS end-to-end implementatieflexibiliteit: van afzonderlijke GPU's en netwerkswitches tot volledige racks, site-infrastructuur, beheersoftware en professionele diensten.

"De snelle groei van AI verandert de infrastructuurvereisten in het datacenter ingrijpend", aldus Mohamed Awad, Executive Vice President van de Cloud AI Business Unit bij Arm. "Platforms op basis van de Arm AGI CPU, gebouwd op Arm Neoverse-technologie, vormen de basis voor deze nieuwe generatie compute, en onze samenwerking met Super Micro Computer, Inc. brengt deze mogelijkheden naar de markt in flexibele systemen met hoge dichtheid, geoptimaliseerd voor moderne AI- en cloudomgevingen."

"Door energie-efficiënte Arm Neoverse-platforms te integreren in het ORv3-portfolio van Supermicro, breidt de OCP-community de open toeleveringsketen voor AI-infrastructuur verder uit. Deze samenwerking levert de modulaire, vloeistofgekoelde bouwstenen die nodig zijn om krachtige en energie-efficiënte datacenters op schaal te realiseren binnen het volledige ecosysteem", verklaarde Steve Helvie, Chief Emerging Ecosystem Officer bij de OCP Foundation.

Het uitgebreide OCP ORv3-portfolio van Supermicro omvat nieuwe rackconfiguraties en speciaal ontwikkelde servers die zijn ontworpen voor naadloze integratie en high-performance workloads. Een nieuw 2U GPU-systeem, compatibel met 21-inch OCP ORv3-racks, beschikt over dual Intel® Xeon® 6 6700 series-processors met P-cores, een door OCP geïnspireerde 1400A-busbar met power shelves en ondersteuning voor DC-SCM. Het systeem integreert het NVIDIA HGX™ B300 8-GPU-platform met NVLink® van de vijfde generatie en levert daarmee de reken­dichtheid en bandbreedte die nodig zijn voor grootschalige AI-implementaties. Meer informatie vindt u hier.

Ook beschikbaar voor ORv3-omgevingen is het FlexTwin™-systeem van Super Micro Computer, Inc., een platform met hoge dichtheid en twee nodes dat twee onafhankelijke servers integreert in een 1OU-behuizing. Het systeem is ontworpen voor HPC- en AI-workloads en ondersteunt de nieuwste Intel-processors en toekomstige CPU's van Intel en AMD. De FlexTwin maakt gebruik van Supermicro's DLC-2-vloeistofkoelingsoplossing voor CPU's, geheugen en VRM's, waarmee tot 90%* van de door het systeem gegenereerde warmte wordt afgevoerd. Meer informatie vindt u hier.

Bovendien stelt Super Micro Computer, Inc. twee nieuwe systemen op basis van Arm beschikbaar, aangestuurd door de onlangs aangekondigde Arm AGI CPU in 2U- en 5U-vormfactoren, die een hoge core-dichtheid, uitgebreide geheugencapaciteit en flexibele I/O bieden voor energie-efficiënte, schaalbare agentic AI-infrastructuur.

Overzicht van het systeem:

Compacte 2U-server

Arm AGI CPU met 64, 128 of 136 Arm Neoverse ® V3-cores

24 DIMM-slots, voor maximaal 6 TB DDR5-geheugen



8 hot-swappable 2,5-inch NVMe-schijfsleuven aan de voorzijde



Meer informatie vindt u hier

Uitgebreide 5U-server

Arm AGI CPU met 64, 128 of 136 Arm Neoverse V3-cores



24 DIMM-slots, voor maximaal 6 TB DDR5-geheugen



8 hot-swappable 2,5-inch NVMe-schijfsleuven aan de voorzijde



Extra PCIe-lanes om het aantal GPU's te vergroten, in een configuratie met uitgebreide I/O



Meer informatie vindt u hier

Super Micro Computer, Inc. stimuleert dat medewerkers vrijwilligerswerk doen bij de Open Compute Project Foundation, waar het bedrijf een zetel heeft in de OCP Advisory Board. Lees hier meer over hoe Supermicro OCP-activiteiten en -initiatieven ondersteunt.

*Gebaseerd op schattingen van Supermicro

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, legt zich toe op het leveren van first-to-market-innovatie voor IT-infrastructuur voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT-, switchsystemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in-house ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van wereldwijde operaties voor schaal en efficiëntie, en geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun exacte werklast en toepassing optimaliseren door te kiezen uit een brede reeks systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen die een uitgebreide reeks vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, vermogens- en koelingsoplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2967174/Super_Micro_Data_Center_Solutions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg