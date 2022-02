Supermicro introduceert SuperEdge Multi-Node-oplossingen die gebruik maken van de datacentrumschaal, -prestaties en -efficiëntie van 5G, IoT en Edge-toepassingen

"De SuperEdge-server verhoogt de rekenkracht en I/O-dichtheden voor edge-toepassingen en stelt operators in staat om de systeemworkloads en de gegevensverwerking aan de edge te verhogen, waardoor het netwerkverkeer naar datacenters wordt beperkt", aldus Charles Liang, directeur en CEO van Supermicro. "Binnen onze strategie voor IT-oplossingen ontwerpen we op applicatie afgestelde servers voor zowel de edge als de cloud. Met deze ontwerpen optimaliseren we de implementatie van netwerkcomputing, nu we naar het metaversum verhuizen."

De Supermicro SuperEdge-server is zo ontworpen dat hij past in kleine datacenters of omgevingen waar serverdiepte van essentieel belang is. Met een diepte van slechts 430 mm is het SuperEdge-systeem eenvoudig te installeren in een breed scala aan fysieke omgevingen met beperkte ruimte. Ook GPU's kunnen worden geïnstalleerd, zodat de Supermicro-SuperEdge de mogelijkheid heeft om AI-berekeningen aan de edge van het netwerk uit te voeren. Zo worden de beslissingsmogelijkheden vergroot en de responstijden verkort.

De nodes en I/O-verbindingen zijn vanaf de voorkant toegankelijk, zodat naar behoefte snel onderhoud mogelijk is. Daarnaast werkt deze server binnen een temperatuurbereik van -5 °C tot 55 °C en is hij goed bestand tegen vochtigheid en andere omgevingsomstandigheden. Dit stelt organisaties in staat om OPEX te verminderen en de server te installeren op verschillende locaties waar mogelijk geen sprake is van klimaatbeheersing. Redundante voedingen en koelventilatoren maken het mogelijk om de SuperEdge-server in te zetten in zware omstandigheden buiten een traditioneel datacenter.

Elk van de drie hot-swappable-knooppunten is geschikt voor drie PCI-E 4.0-sleuven, wat een uitgebreide reeks invoegkaarten mogelijk maakt om toepassingen die zijn ontworpen voor edge computing te versnellen. De I/O-dichtheid die in dit systeem is ontwikkeld, maakt meerdere versnellingskaarten mogelijk, waaronder netwerken, FPGA, DPU, eASIC en TimeSync-opties. Elk knooppunt is geschikt voor maximaal 2 TB DDR4 DRAM, zodat uitgebreide en complexere toepassingen kunnen worden geïnstalleerd en uitgevoerd dan tot nu toe het geval was.

Aanvullende informatie over SuperEdge is te vinden op MWC 2022 in Barcelona, Spanje, en het overzicht van Supermicro MWC, evenals een webinar die staat gepland op 15 maart 2022 om 10:00 uur Pacific Time.

Over Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijde leider op het gebied van applicatie-geoptimaliseerde complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, richt zich op het leveren van eerste marktinnovatie voor enterprise-, cloud-, AI- en 5G Telco/Edge-IT-infrastructuur. We ontwikkelen onszelf tot een complete leverancier van IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switch-systemen, software en diensten, en leveren daarnaast geavanceerde hoogwaardige moederbord-, stroom- en chassisproducten. De producten zijn door Supermicro zelf ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland) en maken gebruik van wereldwijde activiteiten om schaal en efficiëntie te realiseren en zijn geoptimaliseerd om TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (green computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd op basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

