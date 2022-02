Supermicro apresenta soluções de múltiplos nodos SuperEdge alavancando escala, desempenho e eficiência de data centers para aplicações 5G, IoT e edge

"O servidor SuperEdge aumenta as densidades de computação e E/S para aplicações de borda e permite que as operadoras aumentem as cargas de trabalho do sistema e o processamento de dados realizados na borda, reduzindo o tráfego de rede de volta aos data centers", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Como parte de nossa estratégia de soluções de TI, projetar servidores ajustados às aplicações tanto para a borda quanto para a nuvem otimiza a implementação da computação em rede, à medida que avançamos para o metaverso."

O servidor SuperEdge da Supermicro foi desenvolvido para caber em pequenos data centers ou ambientes onde a profundidade do servidor é crítica. Com apenas 430 mm de profundidade, o sistema SuperEdge é facilmente instalado em uma ampla gama de ambientes físicos onde o espaço é um fator crítico. As GPUs também podem ser instaladas, oferecendo ao SuperEdge da Supermicro a capacidade de realizar cálculos de IA na borda da rede, aumentando os recursos de tomada de decisão e reduzindo os tempos de resposta.

Os nodos e as conexões de E/S podem ser acessados pela parte dianteira, permitindo a manutenção rápida conforme a necessidade. Além disso, este servidor opera em uma faixa de temperatura de -5 °C a 55 °C e em uma ampla gama de faixas de umidade e outras condições ambientais. Isso permite que as empresas reduzam os custos operacionais e instalem o servidor em diferentes locais que não contam com um ambiente climatizado. Fontes de alimentação redundantes e ventiladores permitem que o servidor SuperEdge opere em condições adversas fora de um data center tradicional.

Cada um dos três nodos com sistema hot swap pode acomodar três slots PCI-E 4.0, que permitem uma ampla variedade de placas adicionais que aceleram aplicações desenvolvidas para computação de borda. A densidade de entrada e saída projetada neste sistema permite múltiplas placas de aceleração, incluindo as opções de rede, FPGA, DPU, eASIC e TimeSync. Cada nodo pode acomodar até 2 TB de DRAM DDR4, permitindo que se instalem e executem aplicações mais extensas e mais complexas do que as disponíveis anteriormente.

Informações adicionais sobre o SuperEdge podem ser encontradas no MWC 2022 em Barcelona, na Espanha, e na visão geral MWC da Supermicro, bem como em um webinário programado para 15 de março de 2022, às 10h (horário do Pacífico).

Sobre a Supermicro

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totalmente otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de servidores Server Building Block Solutions® permite que os clientes os otimizem com exatidão para sua carga de trabalho e aplicação, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e soluções de resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento líquido).

