Supermicro запускает многоузловые решения SuperEdge для прикладных систем 5G, IoT и Edge

Сервер Supermicro SuperEdge рассчитан на размещение в небольших центрах обработки данных или средах, где глубина сервера имеет критически важное значение. Система SuperEdge глубиной всего 430 мм легко устанавливается в широком диапазоне физических сред с дефицитом свободного пространства. Возможна также установка графических процессоров, позволяющих серверу Supermicro SuperEdge производить вычисления с использованием искусственного интеллекта на границе сети, повышая возможности принятия решений и сокращая время реакции.

Узлы и подключения ввода-вывода доступны с лицевой стороны, что обеспечивает возможность быстрого технического обслуживания в случае необходимости. Кроме того, новый сервер работает в диапазоне температур от -5 до 55°C и в широким диапазоне влажности воздуха и других окружающих условий. Это позволяет организациям сокращать эксплуатационные затраты и устанавливать сервер в различных местах, которые могут находиться за пределами зоны кондиционирования. Резервные источники питания и охлаждающие вентиляторы упрощают эксплуатацию сервера SuperEdge в сложных условиях за пределами традиционного центра обработки данных.

Каждый из трех заменяемых в горячем режиме узлов может вмещать три слота PCI-E 4.0, что обеспечивает возможность использования широкого спектра карт расширения, которые ускоряют работу прикладных систем, предназначенных для граничных вычислений. Предусмотренная для этой системы плотность ввода-вывода совместима с рядом ускорительных карт, включая сетевые, FPGA, DPU, eASIC и TimeSync. Каждый узел рассчитан на модули памяти DDR4 DRAM емкостью до 2 ТБ, что позволяет устанавливать и выполнять более объемные и сложные приложения по сравнению с теми, что были доступны ранее.

Дополнительную информацию о SuperEdge можно получить на выставке MWC 2022 в Барселоне (Испания) и в публикуемом компанией Supermicro обзоре MWC, а также на вебинаре, запланированном на 10:00 (по тихоокеанскому времени) 15 марта 2022 года.

