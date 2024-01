Supermicro introduceert totaaloplossing op rackschaal voor AI-opslag om gegevenstoevoerlijnen voor hoogwaardige AI-training en -deductie te versnellen

Turn-key oplossing voor gegevensopslag voor grootschalige AI-training en -deductie – honderden petabytes in een multi-tiered oplossing ter ondersteuning van de enorme gegevenscapaciteit en de hoogwaardige gegevensbandbreedte die vereist is voor schaalbare AI-workloads

SAN JOSE, Californië, 26 januari 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Manufacturer voor AI, cloud, opslag en 5G/Edge, lanceert een full-stack geoptimaliseerde opslagoplossing voor AI- en ML-gegevenstoevoerlijnen, van gegevensverzameling tot hoogwaardige gegevensvoorziening. Deze nieuwe oplossing optimaliseert de time-to-value van AI door GPU-toevoerlijnen volledig te benutten. Voor AI-training kunnen enorme hoeveelheden ruwe data op petaschaalcapaciteit worden verzameld, getransformeerd en geladen in de toevoerlijn voor de AI-workflow van een organisatie. Deze multi-tiered Supermicro-oplossing is in staat gebleken om multi-petabyte data aan te leveren voor AI- en ML-bewerkingen in productieomgevingen. De volledige oplossing van Supermicro op multi-rack schaal is ontworpen om implementatierisico's te verlagen, organisaties in staat te stellen modellen sneller te trainen en de resulterende gegevens sneller te kunnen gebruiken voor AI-deductie.

Turn-Key Data Storage Solution for Large Scale AI Training and Inference

"Met 20 PB aan krachtige flash-opslag per rack voor vier luchtgekoelde, op NVIDIA HGX H100 8-GPU gebaseerde servers of acht vloeistofgekoelde, op NVIDIA HGX H100 8-GPU gebaseerde servers met toepassingsoptimalisatie, kunnen klanten hun AI- en ML-toepassingen die draaien op rackschaal versnellen," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Deze oplossing kan 270 GB/s leesdoorvoer en 3,9 miljoen IOPS per opslagcluster leveren bij de minimale implementatie en kan eenvoudig worden opgeschaald naar honderden petabytes. Dankzij het gebruik van de nieuwste Supermicro-systemen met PCIe 5.0- en E3.S-opslagapparaten en WEKA Data Platform-software, ervaren gebruikers met deze in de praktijk geteste oplossingen op rackschaal aanzienlijke verbeteringen in de prestaties van AI-toepassingen. Onze nieuwe opslagoplossing voor AI-training stelt klanten in staat de benutting van onze meest geavanceerde GPU-serveroplossingen op rack-schaal te optimaliseren, waardoor de TCO wordt verlaagd en de AI-prestaties worden verbeterd."

Ga voor meer informatie over de Supermicro-opslagoplossingen voor AI naar https://www.supermicro.com/en/products/storage

Om de GPU's van GPU-servers met lage latentie en hoge bandbreedte bij grootschalige AI-trainingsverwerking productief te houden, moeten petabytes aan ongestructureerde gegevens beschikbaar zijn. Het uitgebreide portfolio van op Intel en AMD gebaseerde opslagservers van Supermicro vormt een cruciaal onderdeel van de AI-toevoerlijn. Hiertoe behoren de Supermicro Petascale All-Flash-opslagservers met een capaciteit van 983,04* TB aan NVMe Gen 5-flashcapaciteit per server, in staat tot het leveren van tot 230 GB/s aan bandbreedte voor leesbewerkingen en 30 miljoen IOPS. Deze oplossing omvat ook de Supermicro SuperServer-opslagservers met 90 drivecompartimenten voor de capaciteitsobjectlaag. Deze complete en geteste oplossing is wereldwijd beschikbaar voor klanten die zich bezighouden met ML, GenAI en andere complexe workloads die veel rekenkracht vereisen.

De nieuwe opslagoplossing bestaat uit:

"De hoge prestaties en grote flashcapaciteit van de Supermicro All-Flash Petascale-opslagservers vormen een perfecte combinatie met de speciaal voor AI ontwikkelde dataplatformsoftware van WEKA. Samen bieden ze de ongeëvenaarde snelheid, schaal en eenvoud die worden geëist door de zakelijke AI-klanten van vandaag," aldus Jonathan Martin, president van WEKA.

Supermicro zal de geoptimaliseerde opslagarchitectuur verder toelichten in een webinar. U kunt het Supermicro- en WEKA-webinar live bijwonen op 1 februari 2024 of on-demand bekijken via: https://www.brighttalk.com/webcast/17278/604378

Meer informatie over alle Supermicro-opslagsystemen

*De ruwe waarde is gebaseerd op de ruwe basiscapaciteit van 30,72 TB, zoals opgegeven door de leverancier. TB is uitgedrukt als base-10-waarde. Beschikbaarheid van 30,72 TB E3.S SSD is onder voorbehoud van beschikbaarheid bij de leverancier.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een Total IT Solutions Manufacturer en leveren server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteuningsdiensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2327188/Supermicro_AI_Data_Storage.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg