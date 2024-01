Supermicro ने उच्च प्रदर्शन AI प्रशिक्षण तथा परिणाम के लिए डेटा पाइपलाइन को गति देने हेतु AI भंडारण के लिए रैक स्तर का टोटल समाधान जारी किया

बड़े पैमाने पर AI प्रशिक्षण तथा परिणाम के लिए टर्न-की डेटा भंडारण समाधान - एक मल्टी-टियर समाधान में वांछित विशाल डेटा क्षमता और मापनीय वर्कलोड के लिए आवश्यक AI उच्च-निष्पादन डेटा बैन्डविड्थ को सैकड़ों पेटाबाइट सपोर्ट करती हैं

सैन जॉस, कैलिफ़ोर्निया, 26 जनवरी, 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, भंडारण, तथा 5G/Edge के लिए टोटल IT समाधान उत्पादक द्वारा डेटा एकत्रीकरण से उच्च-निष्पादन डेटा डिलिवरी से AI तथा ML डेटा पाइपलाइनों के लिए फुल स्टैक अनुकूलतम भंडारण समाधान जारी किया जा रहा है। GPU डेटा पाइपलाइनों को पूरी तरह सैचुरेटिड रखते हुए यह नया समाधान AI टाइम-टू-वैल्यू को अधिकतम बनाता है। पेटास्केल क्षमताओं पर भारी मात्रा में असंसाधित डेटा का संग्रहण, रूपान्तरण तथा प्रतिष्ठान की AI कार्यप्रवाह पाइपलाइन में AI प्रशिक्षण के लिए लोड किया जा सकता है। इस मल्टी-टियर Supermicro समाधान को प्रोडक्शन वातावरणों में AIOps और MLOps के लिए मल्टी-पेटाबाइट डेटा डिलीवर करने के लिए प्रमाणित किया गया है। Supermicro के पूरे मल्टी-रैक स्केल समाधान को AI परिणाम के लिए कार्यान्वयन के जोखिमों को कम करने, प्रतिष्ठानों द्वारा मॉडलों को तेजी से प्रशिक्षित करने और उटपन्न डेटा के तुरंत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।

"20 PB प्रति रैक के उच्च-प्रदर्शन फ्लैश भंडारण के साथ चलाए जा रहे चार ऐप्लीकेशन-अनुकूलित NVIDIA HGX H100 8-GPU पर आधारित एयर-कूल्ड सर्वरों या आठ NVIDIA HGX H100 8-GPU पर आधारित लिक्विड-कूल्ड सर्वरों से ग्राहक अपनी AI तथा ML ऐप्लीकेशनों को रैक स्केल पर चलाते हुए गति प्रदान कर सकते हैं," Charles Liang, Supermicro के अध्यक्ष तथा CEO ने कहा। "यह समाधान एक न्यूनतम डिप्लॉयमेंट के रूप में रीड थ्रूपुट का 270 GB/s और 3.9 मिलियन IOPS प्रति भंडारण क्लस्टर को डिलीवर और सैकड़ों पेटाबाइट को स्केल-अप कर सकता है। इस फील्ड में PCIe 5.0 और E3.S भंडारण उपकरणों और WEKA डेटा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के साथ नवीनतम Supermicro सिस्टम का उपयोग करते हुए परखे हुए रैक स्केल समाधान के साथ उपयोगकर्ता द्वारा AI एप्लिकेशनों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी जाएगी। AI प्रशिक्षण के लिए हमारे भंडारण समाधान ग्राहकों द्वारा TCO को कम करते और AI प्रदर्शन को बढ़ाते हुए हमारे GPU सर्वरों के सबसे उन्नत रैक स्केल समाधानों को उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

GPU को लाभप्रद बनाए रखने के लिए, बड़े पैमाने के AI प्रशिक्षण संसाधन में उपयोग किए गए गैर-स्ट्रक्चर्ड डेटा के पेटाबाइटों को कम देरी और उच्च बैंडविड्थ के साथ GPU सर्वरों में उपलब्ध करवाना होगा। Supermicro के Intel के व्यापक पोर्टफोलियो और AMD पर आधारित भंडारण सर्वर AI पाइपलाइन के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें Supermicro Petascale All-Flash भंडारण सर्वर शामिल हैं, जिनकी NVMe Gen 5 फ़्लैश क्षमता वाली 983.04* TB प्रति सर्वर की क्षमता है और जो 230 GB/s की रीड बैंडविड्थ और 30 मिलियन IOPS तक डिलीवर कर सकते हैं। इस समाधान में लक्षित टियर क्षमता के लिए Supermicro SuperServer 90 ड्राइव बे भंडारण सर्वर भी शामिल हैं। ML, GenAI, और अन्य कम्प्यूटेशनल रूप से जटिल वर्कलोड में यह पूरा और परखा हुआ समाधान ग्राहकों के लिए पूरे विश्व में उपलब्ध है।

नए भंडारण समाधान में निम्न सम्मिलित हैं:

" Supermicro के All-Flash Petascale भंडारण सर्वरों के उच्च प्रदर्शन और बड़ी फ्लैश क्षमता से WEKA के AI-native डेटा प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर को बिल्कुल पूरी तरह से पूरा किया जाता है। साथ मिल कर, वे आज के उद्यम AI ग्राहकों द्वारा वांछित अद्वितीय गति, पैमाइश और सरलता प्रदान करते हैं," Jonathan Martin, WEKA के अध्यक्ष ने कहा।

