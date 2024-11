Supermicro presenteert het grootste portfolio van HPC-geoptimaliseerde multi-node systemen op SuperComputing 2024

"Sinds de presentatie van de eerste Twin systemen in 2007 heeft Supermicro consistent een voortrekkersrol gespeeld bij de ontwikkeling van de multi-node architecturen voor HPC workloads met de hoogste dichtheid en efficiëntie," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "De nieuwe FlexTwin is voorzien van Intel Xeon 6-processor met P-cores of de nieuwe AMD EPYC 9005-processors. Hierdoor hebben klanten keuzevrijheid voor hun HPC-racks op schaal. De combinatie van de vloeistofkoeling van Supermicro, uitgebreide multi-node ontwikkelingsexpertise, rack-scale integratiecapaciteit en de nieuwste technologieën uit de industrie stelt ons in staat om onze klanten HPC-oplossingen te bieden met ongekende prestaties en schaal en daarmee bij te dragen aan het oplossen van 's werelds meest complexe rekenuitdagingen."

Meer informatie over deze nieuwe systemen en Supermicro op SC24 is te vinden op www.supermicro.com/hpc.

De Supermicro multi-node systemen zijn geoptimaliseerd voor HPC-workloads, zoals financiële diensten, productie, klimaat- en weermodellering, olie en gas en wetenschappelijk onderzoek. Elke afzonderlijke productfamilie is ontworpen met een optimale combinatie van dichtheid, prestaties en efficiëntie.

FlexTwin - Geheel nieuw dual-processor platform, ontworpen voor maximale prestatiedichtheid in een vloeistofgekoelde multi-node architectuur, met ondersteuning van de nieuwste CPU's en geheugen-, opslag- en koeltechnologieën. Speciaal gebouwd voor het ondersteunen van veeleisende HPC-workloads op schaal, zoals financiële diensten, productie, wetenschappelijk onderzoek en complexe modellering, en geoptimaliseerd voor prestaties per dollar. In een 48U-rack kan FlexTwin bijvoorbeeld tot 96 dual-processor nodes en 36.864 cores ondersteunen.

SuperBlade - Krachtige, voor dichtheid geoptimaliseerde en energiezuinige architectuur voor maximaal 100 servers en 200 GPU's per rack. Direct Liquid Cooling (DLC) kan servers met CPU's met het hoogste vermogen ondersteunen en daarbij de laagste PUE met de gunstigste TCO te bereiken. SuperBlade maakt gebruik van gedeelde, redundante componenten, waaronder voedingen, koelventilatoren, chassismanagementmodules (CMM's), ethernet- en InfiniBand-switches en pass-thru modules om de meest kosteneffectieve en groene computeroplossingen te bieden. Afhankelijk van de eisen van de klant, kan de flexibele SuperBlade worden geleverd in een van 6U- of 8U-vormfactor.

BigTwin - De veelzijdige Supermicro BigTwin is verkrijgbaar als 2U-4Node of 2U-2Node systeem. De Supermicro BigTwin deelt voedingen en ventilatoren, waardoor het stroomverbruik daalt. De BigTwin is verkrijgbaar met de Intel Xeon 6-processor.

Met zijn Complete Rack Integration Services werkt Supermicro nauw samen met klanten bij de samenstelling van rack- en volledige datacenteroplossingen voor HPC-workloads. Nadat het ontwerp in nauwe samenwerking met de klant is gevalideerd, biedt Supermicro on-site implementatiediensten, waardoor de time-to-deployment wordt verkort. Supermicro heeft een wereldwijde productiefootprint, met productiefaciliteiten in de VS, Europa en Azië. Het bedrijf kan in totaal 5000 racks per maand produceren, waaronder 2000 vloeistofgekoelde racks, met aanlooptijden van enkele weken in plaats van enkele maanden.

De multi-node systemen van Supermicro zijn voorzien van de nieuwste technologieën om de HPC-prestaties te verhogen.

Nieuwe generatie processors - Dual Intel® Xeon 6900-serie processors met P-cores tot 500 W en 128 cores, of AMD EPYC™ 9005-serie processors tot 500 W en 192 cores zijn verkrijgbaar in een serie van Supermicro HPC-servers. Daarnaast zijn er ook dual Intel Xeon 6700-processors met E-cores tot 330 W en 144 cores beschikbaar voor bepaalde Supermicro-servers.

Geheugen met hogere bandbreedte - Ondersteuning voor DDR5 tot 6400 MT/s verhoogt de doorvoer voor geheugenintensieve HPC-toepassingen en toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van in-memory computing. Systemen met Intel Xeon 6-processors ondersteunen tevens de nieuwe MRDIMM's met een bandbreedte tot 8800 MT/s.

Direct Liquid Cooling - De complete oplossingen voor vloeistofkoeling van Supermicro omvatten koude platen voor CPU's en DIMM-modules, koeldistributieverdelers (CDM), in-rack en in-row koeldistributie-eenheden (CDM), connectoren, leidingen en koeltorens, waarmee krachtige CPU's efficiënt worden gekoeld en thermische throttling zoveel mogelijk wordt vermeden. Supermicro heeft de afgelopen drie maanden meer dan 2000 volledig geïntegreerde vloeistofgekoelde racks geïmplementeerd.

EDSFF-schijven - Nieuwe ondersteuning voor EDSFF E1.S- en E3.S-schijven voor een hogere opslagdichtheid en de doorvoer, waardoor de opslagprestaties voor gegevensintensieve HPC-toepassingen worden verhoogd. EDSFF-schijven hebben ook een efficiënter thermisch ontwerp dan standaard opslagschijven, waardoor een hogere schijfdichtheid mogelijk is in architecturen met meerdere knooppunten in een beperkte ruimte.

Supermicro op de Supercomputing Conference 2024

Op de Supercomputing Conference presenteert Supermicro een volledig portfolio van oplossingen voor AI- en HPC-infrastructuur, waaronder onze vloeistofgekoelde GPU-servers voor AI SuperClusters.

Kom luisteren naar de lezingen in het auditorium in onze stand, waar klanten, experts van Supermicro en onze technologiepartners de nieuwste doorbraken op het gebied van computertechnologie zullen presenteren.

Bezoek Supermicro op stand #2531, hal B op SC24.

