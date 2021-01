Supermicro toont de beste en groenste cloudgaming, videostreamingwerkstations en serverinfrastructuur in de branche en levert uitzonderlijke TCO- en TCE-besparingen op volledig virtuele CES

Nieuw multi-node/multi-GPU-platform

Het multi-node-systeem levert tot 10% TCO-besparingen op door het gebruik van stroom en koeling te delen. Het nieuwe 2U 2-node energie-efficiënte, hulpbronnenbesparende systeem is ontworpen met maximaal 64 cores en 128 PCIe 4.0-lanes met drie PCIe 4.0 GPU's met dubbele breedte of zes PCIe GPU's met één breedte op volle snelheid per node.

Het is ideaal voor high-end cloud-gaming met meerdere instances en veel andere rekenintensieve datacentertoepassingen. Uitgerust met Supermicro's geavanceerde I/O-module (AIOM) voor snelle en flexibele netwerkmogelijkheden, kan het systeem ook enorme gegevensstromen verwerken voor veeleisende AI-/ML-toepassingen, deep learning-training en inferentie.

Het unieke ontwerp met multi GPU-node zorgt voor ultieme onderhoudbaarheid, in tegenstelling tot bestaande producten die momenteel verkrijgbaar zijn. De lades met twee nodes in het 2U-systeem kunnen worden uitgetrokken voor eenvoudig onderhoud dankzij het gedeelde gebruik van stroom- en koelingsbronnen. Dit unieke ontwerp en de toegankelijkheid tot de GPU's verlagen de kosten van onderhoud en upgrades voor veeleisende GPU-versnelde applicaties zoals cloudgaming, die doorgaans een langdurig hoog stroomverbruik en frequent onderhoud vereisen.

Supermicro Server/Systeeminfrastructuur

De portfolio van Supermicro bestaat uit het ondersteunen van Intel's recent aangekondigde 11de generatie Intel® Core-serie (codenaam Tiger Lake)-oplossingen en (codenaam Rocket Lake)moederborden. Om de snelle groei van aangesloten apparaten en nieuwe applicaties te ondersteunen, omvat Supermicro's IoT en embedded servers portfolio werkstations en desktop van serverkwaliteit systemen voor het ondersteunen van de nieuwste Intel® Xeon® schaalbare processoren, plus meerdere NVIDIA GPU's om de productiviteit en creativiteit van professionele kunstenaars, ontwerpers en ingenieurs te stimuleren. Supermicro's bewezen SuperBlade® server-oplossingen ondersteunen bovendien bedrijfsomgevingen.

Nu cloudgaming in opkomst is, biedt onze SuperBlade het krachtigste en meest kosteneffectieve gamingplatform boordevol 40 GPU's in een 8U-ruimte. Het ondersteunt de meest veeleisende online games ter wereld op hogere framesnelheden. Dezelfde 8U-behuizing kan ook 20 Xeon schaalbare processoren en de volgende generatie Xeon schaalbare processorservers ondersteunen.

Supermicro-werkstations zijn geoptimaliseerd voor toepassingen die krachtige reken- en grafische mogelijkheden vereisen, met functies op serverniveau, waaronder hot-swap opslagbays, IPMI en redundante voedingen op titanium-niveau. Tot de opties behoren configuraties met 1 of 2 processoren, zodat klanten hun systeem kunnen optimaliseren voor veeleisende grafische en technische toepassingsvereisten. Supermicro-werkstations beschikken over zowel lucht- als waterkoeling ter ondersteuning van maximale computerprestaties.

Supermicro brengt serververwerking en cloudgebaseerde oplossingen naar de edge, , gebruikmakend van geavanceerd productontwerp om flexibele, energiezuinige, uiterst betrouwbare computers te leveren en samen te werken met vooruitstrevende softwareplatformpartners om complete oplossingen te bouwen voor een reeks belangrijke verticale markten.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologie, is wereldwijd een vooraanstaande leverancier van geavanceerde server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence en Edge Computing Systems. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen van nu.

Supermicro, Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1420236/Supermicro_Showcases_Industrys_Best.jpg

Gerelateerde links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.