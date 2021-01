Supermicro stellt auf der komplett virtuellen CES die branchenweit besten und umweltfreundlichsten Cloud-Gaming-Angebote, Video-Streaming-Workstations und Serverinfrastruktur vor, die herausragende TCO- und TCE-Einsparungen bieten

„Supermicro unterstützt die wachsende Nachfrage nach leistungsfähigeren Workstation- und Desktop-Systemen, die durch modernste Prozessoren und energieeffiziente Systeme unterstützt werden, um ultimative Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten", so Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere Systeme, einschließlich der neuen GPU-Plattform, sind darauf ausgelegt, die anspruchsvollsten Anforderungen von Cloud-Gaming und rechenintensiven High-End-Anwendungen in mehreren Branchen zu unterstützen."

Neue Multi-Node-/Multi-GPU-Plattform

Dank gemeinsam genutzter Strom- und Kühlressourcen bringt das Multi-Node-System TCO-Einsparungen von bis zu 10 Prozent. Das neue energieeffiziente, ressourcenschonende 2U 2-Node-System ist mit bis zu 64 Cores und 128 PCIe 4.0 Lanes mit drei PCIe 4.0 GPUs mit doppelter Breite oder sechs PCIe GPUs mit einfacher Breite bei voller Geschwindigkeit pro Knoten ausgestattet.

Es eignet sich ideal für High-End-Cloud-Gaming mit mehreren Instanzen und zahlreiche weitere rechenintensive Rechenzentrumsanwendungen. Das System ist mit dem fortschrittlichen I/O-Modul (AIOM) von Supermicro für schnelle und flexible Networking-Funktionen ausgerüstet und kann außerdem massive Datenströme für anspruchsvolle AI/ML-Anwendungen, Deep-Learning-Training und Inferencing verarbeiten.

Anders als bestehende Produkte auf dem Markt bietet das einzigartige Multi-GPU-Node-Design eine hervorragende Wartungsfreundlichkeit. Die Zwei-Node-Schubfächer im 2U-System können dank der gemeinsamen Strom- und Kühlressourcen zur einfachen Wartung herausgezogen werden. Dieses einzigartige Design und die Zugänglichkeit zu den GPUs senkt die Kosten für Wartung und Upgrades für anspruchsvolle GPU-beschleunigte Anwendungen wie Cloud-Gaming, die sich typischerweise durch einen anhaltend hohen Stromverbrauch und häufige Wartung auszeichnen.

Supermicro Server-/Systeminfrastruktur

Das Portfolio von Supermicro umfasst die Unterstützung der vor Kurzem von Intel angekündigten Intel® Core-Serie der 11. Generation Lösungen (mit dem Codenamen Tiger Lake) und Motherboards (mit dem Codenamen Rocket Lake). Auch enthält das Portfolio von IoT und eingebetteten Servern von Supermicro zur Unterstützung des schnellen Wachstums vernetzter Geräte und neuer Anwendungen Workstation- und Desktop-Systeme in Server-Qualität, die die neuesten skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren sowie mehrere NVIDIA GPUs unterstützen, um die Produktivität und Kreativität für professionelle Künstler, Designer und Ingenieure zu verbessern. Ebenso wie die markterprobten SuperBlade® Serverlösungen von Supermicro zur Unterstützung von Unternehmensumgebungen.

Angesichts der Zunahme von Cloud-Gaming bietet unser SuperBlade die leistungsstärkste und kosteneffizienteste Gaming-Plattform mit 40 GPUs in einem 8U-Raum. Es kann die anspruchsvollsten Online-Spiele der Welt mit höheren Frameraten unterstützen. Das gleiche 8U-Gehäuse kann auch 20 skalierbare Xeon Prozessoren und auf skalierbaren Xeon Prozessoren basierte Server der nächsten Generation unterstützen.

Die Workstations von Supermicro sind für Anwendungen optimiert, die leistungsstarke Rechen- und Grafikfunktionen benötigen, und sind mit echten Server-Level-Funktionen ausgestattet, einschließlich Hot-Swap-Speicherschächten, IPMI und redundanter Titanium-Level-Netzteile. Die Optionen umfassen Konfigurationen mit einem oder zwei Prozessoren, damit Kunden ihr System für anspruchsvolle grafische und technische Anwendungen optimieren können. Die Workstations von Supermicro weisen sowohl luft- als auch wassergekühlte Optionen auf, um höchste Rechenleistungen zu unterstützen.

Supermicro bringt Serververarbeitung und cloudbasierte Lösungen in den Edge-Bereich, nutzt fortschrittliches Produktdesign, um flexible, stromsparende und extrem zuverlässige Rechenleistung zu bieten, und arbeitet mit zukunftsorientierten Software-Plattformpartnern zusammen, um Komplettlösungen für eine Reihe wichtiger vertikaler Märkte zu entwickeln.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), der führende Innovator im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence und Edge Computing Systeme. Supermicro setzt sich mit seiner „We Keep IT Green®"-Initiative für den Schutz der Umwelt ein und bietet seinen Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt.

Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

SMCI-F

