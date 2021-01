Supermicro apresenta na CES virtual os melhores e mais ecológicos jogos em nuvem do setor, estações de trabalho com transmissão de vídeo e infraestrutura de servidores, proporcionando excepcionais economias de TCO e TCE

Nova plataforma de múltiplos nós/múltiplas GPUs

O sistema de múltiplos nós oferece até 10% de economia em custo total de propriedade (TCO) utilizando energia e resfriamento compartilhados. O novo sistema 2U de 2 nós com eficiência energética e economia de recursos foi desenvolvido com até 64 núcleos e 128 pistas PCIe 4.0 com três GPUs PCIe 4.0 de largura dupla ou seis GPUs PCIe de largura simples à velocidade máxima por nodo.

É ideal para jogos em nuvem de alto nível e de várias instâncias e muitas outras aplicações de data center de computação intensiva. Equipado com o módulo I/O avançado (AIOM) da Supermicro para recursos de rede rápidos e flexíveis, o sistema também pode processar um grande fluxo de dados para aplicações de IA/ML exigentes, treinamento de aprendizagem profunda e inferência.

O design exclusivo de nós de múltiplos GPUs permite uma excelente capacidade de manutenção, ao contrário dos produtos existentes no mercado. As gavetas de dois nós no sistema 2U podem ser retiradas para fácil manutenção graças aos recursos compartilhados de energia e resfriamento. Este design exclusivo e a acessibilidade às GPUs reduzem o custo de manutenção e atualizações para aplicações que requerem GPU acelerada, como jogos em nuvem, que geralmente exigem o uso sustentado de maior consumo de energia e manutenção frequente.

Infraestrutura de servidor/sistema da Supermicro

O portfólio da Supermicro inclui o suporte às recentemente anunciadas soluções da série Intel® Core de 11ª geração (denominada Tiger Lake) e placas-mãe (denominada Rocket Lake). Além disso, a IoT e os servidores integrados da Supermicro para suportar o rápido crescimento de dispositivos conectados e novas aplicações, o portfólio da Supermicro inclui sistemas de estação de trabalho e desktops com qualidade de servidor que suportam os mais recentes processadores escaláveis da Intel® Xeon® mais as múltiplas GPUs NVIDIA para aumentar a produtividade e a criatividade para artistas profissionais, designers e engenheiros. Além disso, as soluções de servidor SuperBlade® da Supermicro, comprovadas no mercado, suportam ambientes corporativos.

Com jogos em nuvem em alta, nossa SuperBlade oferece a plataforma de jogos mais potente e econômica, com 40 GPUs em um espaço de 8U. Ela pode suportar os jogos on-line mais exigentes do mundo a taxas mais altas de quadros. O mesmo gabinete 8U também pode suportar 20 processadores escaláveis Xeon e servidores com base em processador escalonável Xeon da próxima geração.

As estações de trabalho da Supermicro são otimizadas para aplicações que exigem recursos de computação e gráficos potentes, ostentando recursos reais em nível de servidor, incluindo baias de armazenamento hot-swap, IPMI e fontes de alimentação redundantes de nível titânio. As opções incluem configurações de um ou dois processadores para que os clientes possam otimizar seu sistema de acordo com as exigências de aplicação gráfica e de engenharia. As estações de trabalho Supermicro têm opções de resfriamento a ar e a água para suportar o pico de desempenho computacional.

A Supermicro leva o processamento de servidores e as soluções baseadas em nuvem ao limite, aproveitando o design avançado de produtos para fornecer computação flexível de baixo consumo e ultraconfiável, e estabelecendo parcerias com parceiros de plataforma de software com visão de futuro futuro para construir soluções completas para uma série de mercados verticais significativos.

A Supermicro (Nasdaq: SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora da Building Block Solutions® de servidores avançados para centros de dados empresariais, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais energeticamente eficientes e amigáveis ao meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

