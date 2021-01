Supermicro présente les meilleurs et les plus écologiques des jeux en ligne, des stations de travail et des infrastructures de serveurs en streaming vidéo, qui permettent de réaliser des économies exceptionnelles en termes de TCO et de TCE (Total Cost to the Environment) au CES en ligne

« Supermicro répond à la demande croissante de systèmes de stations de travail et de bureau plus performants, dotés des processeurs les plus avancés et de systèmes à faible consommation d'énergie, pour offrir des performances et une expérience utilisateur optimales », a déclaré Charles Liang, PDG de Supermicro. « Nos systèmes, y compris la nouvelle plateforme de processeurs, sont conçus pour répondre aux exigences les plus difficiles des jeux en ligne et des applications de calcul intensif haut de gamme dans de nombreux secteurs. »

Nouvelle plate-forme multi-nœuds/multi-processeurs

Le système multi-noeuds permet d'économiser jusqu'à 10 % de TCO grâce au partage de l'énergie et du refroidissement. Le nouveau système 2U à 2 nœuds, économe en énergie et en ressources, est conçu avec jusqu'à 64 cœurs et 128 voies PCIe 4.0 avec trois processeurs PCIe 4.0 double largeur ou six processeurs PCIe à largeur simple à pleine vitesse par nœud.

Il est idéal pour les jeux dans le Cloud multi-instances haut de gamme et de nombreuses autres applications de centres de données à forte intensité de calcul. Équipé du module E/S avancé (AIOM) de Supermicro pour des capacités de mise en réseau rapides et flexibles, le système peut également traiter des flux de données massifs pour des applications IA/ML exigeantes, des formations d'apprentissage approfondi et des inférences.

La conception unique du nœud multi-processeurs permet une excellente facilité d'utilisation, contrairement aux produits existants sur le marché. Les tiroirs à deux nœuds du système 2U peuvent être retirés pour faciliter l'entretien grâce au partage des ressources d'alimentation et de refroidissement. Cette conception unique et l'accessibilité aux processeurs réduisent le coût de la maintenance et des mises à jour pour les applications exigeantes accélérées par les processeurs, comme les jeux dans le Cloud, qui nécessitent généralement une consommation d'énergie élevée et une maintenance fréquente.

Serveur/système d'infrastructure Supermicro

Le portefeuille de Supermicro comprend le support des solutions Intel® Core series (nom de code Tiger Lake) et (nom de code Rocket Lake) de la 11ème génération récemment annoncée cartes mères. De plus, le IdO et serveurs intégrés de Supermicro, pour soutenir la croissance rapide des périphériques connectés et des nouvelles applications, inclut une station de travail de qualité serveur et un bureau Systèmes prenant en charge les derniers processeurs scalables Intel® Xeon® et plusieurs processeurs NVIDIA pour encourager la productivité et la créativité des artistes, des connecteurs et des ingénieurs. De plus, les solutions de serveurs SuperBlade® de Supermicro, qui ont fait leurs preuves sur le marché, soutiennent les environnements d'entreprise.

Avec l'essor du jeu dans le Cloud, notre SuperBlade offrons la plateforme de jeu la plus puissante et la plus rentable, dotée de 40 GPU dans un espace de 8U. Il peut prendre en charge les jeux en ligne les plus exigeants du monde avec un nombre d'images par seconde plus élevés. Le même boîtier 8U peut également prendre en charge 20 processeurs scalables Xeon et les serveurs à partir de processeurs scalables Xeon de nouvelle génération.

Les stations de travail Supermicro sont optimisées pour les applications nécessitant de puissantes capacités de calcul et de graphisme. Elles sont dotées de véritables fonctionnalités de niveau serveur, notamment des baies de stockage à chaud, l'IPMI et des alimentations électriques redondantes de niveau Titanium. Les options comprennent des configurations à un et deux processeurs afin que les clients puissent optimiser leur système pour répondre aux exigences des applications graphiques et techniques. Les stations de travail Supermicro ont des options de refroidissement à l'air et à l'eau pour soutenir les performances de calcul de pointe.

Supermicro apporte des solutions de traitement de serveur et des solutions basées dans le Cloud au edge, en s'appuyant sur la conception de produits avancés pour fournir une informatique flexible, à faible consommation et ultra fiable, et en s'associant à des partenaires de plates-formes logicielles avant-gardistes pour construire des solutions complètes pour un ensemble de marchés verticaux importants.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq : SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs à haute performance et à haut rendement, est un fournisseur de premier plan du serveur avancé Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces en termes d'énergie et les plus écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions, et We Keep IT Green sont des marques de commerce et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

SMCI-F

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1420236/Supermicro_Showcases_Industrys_Best.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.