В рамках виртуальной выставки CES компания Supermicro представит лучшие в отрасли, самые экологичные рабочие станции для облачного гейминга и видеостриминга, а также серверную инфраструктуру, обеспечивающую превосходную экономию затрат TCO и TCE

Новая многоузловая/мультипроцессорная платформа

Эта многоузловая система обеспечивает до 10% экономии эксплуатационных расходов за счет совместного использования мощности и охлаждения. Новая двухузловая энергосберегающая ресурсосберегающая система типа 2U рассчитана на использование 64 ядер и 128 полос PCIe 4.0 с тремя процессорами PCIe 4.0 двойной ширины или шестью процессорами PCIe одинарной ширины при полной скорости на каждый узел.

Он идеально подходит для высокотехнологичного облачного гейминга и множества других вычислительных задач в рамках центров обработки данных. Эта система, оснащенная расширенным модулем ввода-вывода (AIOM) компании Supermicro для быстрого и гибкого сетевого взаимодействия, также способна обрабатывать большие объемы данных для требовательных систем искусственного интеллекта/машинного обучения (ИИ/МО), глубокого обучения и логических процессов.

Уникальная конструкция мультипроцессорного узла обеспечивает превосходную эксплуатационную пригодность по сравнению с представленными на рынке продуктами. Двухузловые гнезда в системе типа 2U извлекаются, что упрощает техническое обслуживание благодаря распределению мощности и ресурсов охлаждения. Эта уникальная конструкция и доступность графических процессоров снижают стоимость технического обслуживания и модернизации для решения требовательных задач с использованием ускорителя обработки графических данных, таких как облачный гейминг, как правило, требующий поддержания высокого уровня энергопотребления и частого технического обслуживания.

Серверная/системная инфраструктура Supermicro

Портфолио компании Supermicro предусматривает поддержку недавно анонсированных решений 11-го поколения Intel® Core series (с кодовым названием Tiger Lake) и материнских плат (с кодовым названием Rocket Lake). Кроме того, технология «Интернет вещей» (IoT) и встроенные серверы Supermicro, поддерживающие быстрый рост числа подключенных устройств и новых приложений, включают в себя высококачественные серверные рабочие станции и настольные системы, поддерживающие новейшие масштабируемые процессоры Intel® Xeon®, а также несколько графических процессоров NVIDIA, повышающих производительность и творческий потенциал профессиональных художников, дизайнеров и инженеров. Кроме того, проверенные временем серверные решения SuperBlade® компании Supermicro поддерживают корпоративные среды.

По мере развития облачного гейминга SuperBlade предлагает самую мощную и затратоэффективную игровую платформу, оснащенную 40 графическими процессорами в пространстве 8U. Она может поддерживать самые требовательные онлайн-игры с высокой частотой кадров. Один корпус типа 8U способен вмещать 20 масштабируемых процессоров Xeon и серверов нового поколения Xeon Scalable на процессорах.

Рабочие станции Supermicro оптимизированы для выполнения задач, требующих мощных вычислительных и графических возможностей, обладая функциями серверного уровня, включая ячейки для хранения данных с возможностью «горячей» замены, системы IPMI и резервные источники питания уровня Titanium. В числе дополнительных возможностей однопроцессорные и двухпроцессорные конфигурации, позволяющие клиентам оптимизировать свою систему в соответствии с требованиями к графическому и техническому оборудованию. Рабочие станции Supermicro оснащаются воздушным и водяным охлаждением, обеспечивающим максимальную производительность вычислительных систем.

Supermicro выводит серверные и облачные решения на новый уровень благодаря усовершенствованной конструкции для обеспечения гибкой, сверхнадежной вычислительной системы с низким уровнем энергопотребления, а также сотрудничая с партнерами по разработке перспективных программных решений для целого ряда значимых вертикальных рынков.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

