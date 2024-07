team.blue accueille un nouvel investissement d'Investissements RPC dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 4,8 milliards d'euros

L'investissement renforce la position de team.blue en tant que leader européen du numérique pour les entrepreneurs et les PME (petites et moyennes entreprises) .

La transaction porte la valeur de team.blue à 4,8 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises technologiques privées d' Europe , au service de 3,3 millions de PME/d'entrepreneurs dans 22 pays européens , connaissant d'une croissance ininterrompue depuis plus de 20 ans.

L'investissement est une étape importante pour l'équipe, impliquant une croissance multipliée par huit depuis le premier investissement de Hg en 2019. team.blue compte aujourd'hui plus de 2 500 collaborateurs entièrement dévoués, dont de nombreux entrepreneurs technologiques qui ont rejoint le groupe et continuent à développer l'entreprise.

Ce nouvel investissement contribuera à la stratégie de croissance de team.blue, qui repose sur l'ambition de fournir aux entreprises des outils en ligne toujours plus utiles, grâce à des produits innovants basés sur l'IA.

Investissements RPC rejoint Hg ainsi que le fondateur et président de team.blue, Jonas Dhaenens , et son cofondateur, Ali Niknam , qui restent des investisseurs clés aux côtés de l'équipe de gestion élargie dirigée par le PDG Claudio Corbetta. Hg reste le principal investisseur de team.blue.

Hg fournira des fonds supplémentaires pour stimuler l'innovation en matière de produits et l'expansion par acquisition.

L'entreprise est actuellement l'un des plus grands fournisseurs européens de solutions numériques avec 3,3 millions de PME clientes dans 22 pays. team.blue continue d'élargir son offre de produits pour couvrir tous les besoins de bout en bout et évolutifs de ses clients, afin de les aider à rester adaptés aux réalités, compétitifs et performants dans leur parcours numérique. Ces solutions sont conçues pour renforcer la sécurité, assurer la conformité avec le RGPD, stimuler l'intérêt des visiteurs et les taux de conversion, améliorer l'engagement des clients grâce à divers outils de marketing et contribuer aux stratégies commerciales en ligne et hors ligne.

Cet investissement représente une étape importante pour le groupe - team.blue compte aujour'hui plus de 2 500 collaborateurs entièrement dévoués, dont de nombreux entrepreneurs technologiques qui ont rejoint l'entreprise et prospéré avec elle au cours des cinq dernières années pour poursuivre sa culture dynamique. team.blue investit activement dans des produits innovants en s'associant à des entreprises SaaS de premier plan en Europe qui partagent la même vision des choses.

Jonas Dhaenens, fondateur et président, Claudio Corbetta, PDG, et Dawn Marriott, présidente exécutive de team.blue, ont déclaré : « C'est un moment vraiment important pour notre équipe et les nombreux entrepreneurs qui nous ont rejoints au fil des ans. Nous sommes ravis d'accueillir Investissements RPC, un investisseur institutionnel mondial de premier plan dont les valeurs sont étroitement liées aux nôtres. L'approche d'Investissements RPC en tant qu'investisseur en capital patient à long terme est parfaitement adaptée à notre idée d'une croissance soutenue. Aux côtés de nos actuels actionnaires, Investissements RPC est conscient de la croissance à venir, soutenue par notre plan visant à proposer des outils en ligne de plus en plus pertinents pour les entreprises. Nous remercions Hg pour son soutien continu et accueillons chaleureusement Investissements RPC dans la réalisation conjointe de nos ambitieux plans de croissance ».

« team.blue est active dans un secteur de présence en ligne attrayant, résilient et en pleine croissance. Sous sa direction actuelle, l'entreprise a mis en œuvre une stratégie de fusion et d'acquisition fructueuse afin d'élargir son offre de produits et sa présence locale dans plusieurs pays européens », a déclaré Hafiz Lalani, directeur général, responsable mondial du capital-investissement direct, Investissements RPC. « Nous nous réjouissons de travailler avec Hg, un partenaire de longue date d'Investissements RPC, ainsi qu'avec les fondateurs et l'équipe de direction de team.blue, afin de soutenir la plateforme dans sa quête de croissance multiple en élargissant sa gamme de solutions SaaS, tout en offrant des rendements ajustés au risque attrayants pour les cotisants et les bénéficiaires du RPC. »

Joris Van Gool, Nick Jordan et Matthijs Deroo de Hg ont déclaré : « Voir notre idée se concrétiser ces cinq dernières années et team.blue devenir l'une des plus grandes plateformes technologiques d'Europe a été une expérience incroyable. Ensemble, nous construisons un leader dans sa catégorie qui pèse plusieurs milliards, qui offre de multiples propositions à un groupe de PME toujours plus grand, facilitant à la fois leur présence en ligne et leur réussite commerciale. Nous sommes fiers de ces accomplissements, en partenariat avec de nombreux entrepreneurs qui font maintenant partie du groupe, et avec des projets ambitieux pour en accueillir beaucoup d'autres dans les années à venir. Nous accueillons aujourd'hui Investissements RPC en tant que nouveau partenaire, dont la confiance bien placée dans une direction très compétente concourt à de solides perspectives de croissance.»

team.blue a été conseillé par Arma Partners, EY, Bain, Deloitte, Linklaters et BearingPoint ; les actionnaires de team.blue ont été conseillés par Harris Williams, KPMG, MacFarlanes et Norbruis Clement ; et Investissements RPC a été conseillé par Kirkland & Ellis, JP Morgan, OC&C et KPMG.

Cette transaction a été signée et est soumise aux conditions et aux approbations réglementaires habituelles.

À propos de team.blue

team.blue est l'un des principaux facilitateurs numériques pour les entreprises et les entrepreneurs à travers l'Europe (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Tchéquie et Turquie). La société est composée de plus de 60 marques à succès qui servent 3,3 millions de clients. team.blue est un guichet unique pour l'hébergement web, les domaines, le commerce électronique, la conformité en ligne, la génération de leads et les solutions d'application, bénéficiant de l'appui de plus de 2 500 experts. team.blue a pour ambition de rendre le commerce en ligne plus simple en définissant la technologie et en fournissant à ses clients des produits et des services en ligne novateurs.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ("Investissements RPC™") est un organisme professionnel de gestion d'investissements qui gère le fonds dans le meilleur intérêt des plus de 22 millions de cotisants et de bénéficiaires du régime de pensions du Canada. Afin de constituer des portefeuilles d'actifs diversifiés, des investissements sont réalisés dans le monde entier dans des actions de sociétés ouvertes au public, des actions de sociétés fermées au public, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Basé à Toronto, avec des bureaux à Hong Kong, Londres, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo et Sydney, Investissements RPC est gouverné et géré indépendamment du régime de pensions du Canada et sans lien de dépendance avec les pouvoirs publics. Au 31 mars 2024, le fonds s'élevait à 632,3 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.cppinvestments.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou sur X @CPPInvestments.

À propos de Hg

Hg soutient la construction d'entreprises leaders dans leur secteur qui fournissent aux entreprises des applications logicielles ou des services de flux de travail critiques, offrant ainsi à leurs clients un lieu de travail plus automatisé. Ce secteur se caractérise par des tendances à la numérisation qui en sont aux premiers stades d'adoption et qui sont appelées à transformer le lieu de travail des professionnels dans les décennies à venir. Le soutien de Hg allie une connaissance approfondie du marché final à des ressources opérationnelles de classe mondiale, offrant ainsi un soutien de poids aux chefs d'entreprise qui cherchent à développer leurs activités – des activités qui sont bien investies, s'inscrivent dans la durée et servent bien leurs clients.

Avec un vaste réseau européen et une forte présence en Amérique du Nord, les 400 employés de Hg et environ 70 milliards de dollars de fonds sous gestion soutiennent un portefeuille d'environ 50 entreprises, d'une valeur d'entreprise globale de plus de 150 milliards de dollars, avec environ 110 000 salariés, dont les recettes augmentent régulièrement de plus de 20 % par an. https://hgcapital.com/