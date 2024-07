team.blue verwelkomt nieuwe investering van CPP Investments in transactie ter waarde van 4,8 miljard euro

De investering ondersteunt de positie van team.blue als Europa's toonaangevende digitale facilitator voor ondernemers en kmo's (kleine en middelgrote ondernemingen) .

De transactie waardeert team.blue op € 4,8 miljard, waardoor het een van de grootste technologiebedrijven in privébezit in Europa wordt dat diensten verleent aan 3,3 miljoen kmo/ondernemers in 22 Europese landen en een ononderbroken ruim 20 jaar lange staat van dienst heeft op het gebied van groei.

De investering is een belangrijke mijlpaal voor het team en betekent een achtvoudige groei sinds de eerste investering van Hg in 2019. Vandaag de dag heeft team.blue meer dan 2.500 volledig toegewijde collega's, waaronder veel tech-ondernemers die zich bij de groep hebben aangesloten en het bedrijf verder uitbouwen.

Deze nieuwe investering ondersteunt de groeistrategie van team.blue, ondersteund door een visie om steeds waardevollere online tools voor bedrijven te bieden, met verdere AI-gestuurde productinnovatie.

CPP Investments sluit zich aan bij Hg, net als oprichter en voorzitter van team.blue Jonas Dhaenens en medeoprichter Ali Niknam , die belangrijke investeerders blijven naast het bredere managementteam onder leiding van CEO Claudio Corbetta . Hg blijft de grootste individuele investeerder in team.blue.

Hg zal verdere fondsen verschaffen om productinnovatie en expansie door middel van overnames te stimuleren.

Vandaag de dag vertegenwoordigt het bedrijf een van de grootste Europese leveranciers van digitale oplossingen aan 3,3 miljoen mkb-klanten in 22 landen. team.blue blijft zijn productaanbod uitbreiden om te voldoen aan alle evoluerende end-to-end behoeften van klanten. Op deze manier wil het hen helpen relevant, concurrerend en succesvol te blijven in hun digitale reis. Deze oplossingen zijn ontworpen om de beveiliging te verbeteren, de AVG-naleving te garanderen, een groter aantal bezoekers aan te trekken en conversiepercentages te verhogen, de betrokkenheid van klanten te verbeteren met behulp van verschillende marketingtools en te helpen bij zowel online als offline handelsstrategieën.

De transactie waardeert team.blue op € 4,8 miljard, waardoor het een van de grootste technologiebedrijven in privébezit in Europa is. Deze investering betekent een belangrijke mijlpaal voor de groep - vandaag de dag heeft team.blue meer dan 2.500 volledig toegewijde collega's, waaronder veel tech-ondernemers die zich de afgelopen vijf jaar bij het bedrijf hebben aangesloten om de dynamische cultuur voort te zetten. team.blue investeert actief in innovatieve producten door krachten te bundelen met toonaangevende SaaS-bedrijven in Europa die dezelfde visie delen .

Jonas Dhaenens, oprichter en voorzitter, Claudio Corbetta, CEO, en Dawn Marriott, Executive Chair van team.blue: "Dit is echt een belangrijk moment voor ons team en de vele ondernemers die zich in de loop der jaren bij ons hebben aangesloten. We zijn verheugd CPP Investments te verwelkomen, een toonaangevende wereldwijde institutionele belegger met waarden die nauw aansluiten bij de onze. De benadering van CPP Investment als geduldige langetermijninvesteerder past perfect bij onze visie op duurzame groei. Samen met onze bestaande aandeelhouders erkent CPP Investments de groei die in het verschiet ligt, ondersteund door ons plan om steeds relevantere online tools voor bedrijven te bieden. We danken Hg voor hun voortdurende steun en heten CPP Investments van harte welkom nu we samen onze ambitieuze groeiplannen nastreven."

"team.blue is actief in een aantrekkelijke, veerkrachtige en groeiende sector voor online aanwezigheid. Onder het huidige leiderschap heeft het bedrijf een succesvolle fusie- en overnamestrategie uitgevoerd om zijn productaanbod en lokale aanwezigheid in meerdere Europese landen uit te breiden," aldus Hafiz Lalani, Managing Director, Global Head of Direct Private Equity, CPP Investments. "We kijken ernaar uit om samen te werken met Hg, een langdurige partner van CPP Investments, en de oprichters en het leiderschapsteam van team.blue. Hiermee wordt het platform ondersteund op weg naar het realiseren van meerdere groeivectoren met de uitbreiding van zijn SaaS-oplossingenportefeuille, terwijl het aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen aan CPP-contribuanten en begunstigden kan leveren."

Joris Van Gool, Nick Jordan en Matthijs Deroo van Hg: "Het is ongelooflijk om te zien hoe onze thesis zich de afgelopen vijf jaar heeft ontwikkeld, waarbij team.blue is uitgegroeid tot een van de grootste techplatforms in Europa. Samen bouwen we aan een leider in een miljardencategorie die meerdere proposities biedt voor een steeds bredere groep kmo's, die zowel online aanwezigheid als beter zakelijk succes mogelijk maken. We zijn trots op deze prestaties en werken samen met meerdere ondernemers die nu deel uitmaken van de groep. We hebben ambitieuze plannen om er de komende jaren nog veel meer te verwelkomen. En vandaag verwelkomen we CPP Investments als nieuwe partner, wiens goedgeplaatste vertrouwen in een zeer capabel management de sterke groeivooruitzichten ondersteunt."

team.blue werd geadviseerd door Arma Partners, EY, Bain, Deloitte, Linklaters en BearingPoint; de aandeelhouders van team.blue werden geadviseerd door Harris Williams, KPMG, MacFarlanes en Norbruis Clement; en CPP Investments werd geadviseerd door Kirkland & Ellis, JP Morgan, OC&C en KPMG.

Deze transactie is ondertekend en is onderhevig aan gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen van regelgevende instanties.

Over team.blue

team.blue is een toonaangevende digitale facilitator voor bedrijven en ondernemers in heel Europa (België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Servië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk). Het bedrijf bestaat uit meer dan 60 succesvolle merken die 3,3 miljoen klanten bedienen. team.blue is een one-stop partner voor webhosting, domeinen, e-commerce, online compliance, leadgeneratie en applicatieoplossingen, ondersteund door meer dan 2.500 experts. team.blue's visie is om online zakendoen eenvoudiger te maken door technologie vorm te geven en klanten te voorzien van innovatieve online producten en diensten.

Over CPP Investments

Canada Pension Plan Investment Board ("CPP Investments™") is een professionele organisatie voor beleggingsbeheer die het fonds beheert in het belang van de meer dan 22 miljoen bijdragers en begunstigden van het Canada Pension Plan. Om gediversifieerde vermogensportefeuilles op te bouwen, wordt wereldwijd geïnvesteerd in publieke aandelen, private aandelen, vastgoed, infrastructuur en vastrentende waarden. CPP Investments heeft zijn hoofdkantoor in Toronto en kantoren in Hongkong, Londen, Mumbai, New York City, San Francisco, São Paulo en Sydney. CPP Investments wordt bestuurd en beheerd onafhankelijk van het Canada Pension Plan en staat los van overheden. Op 31 maart 2024 bedroeg het fonds $ 632,3 miljard. Ga voor meer informatie naar www.cppinvestments.com of volg ons op LinkedIn, Instagram of op X @CPPInvestments.

Over Hg

Hg ondersteunt de opbouw van toonaangevende bedrijven die bedrijven voorzien van kritieke softwaretoepassingen of workflowservices, waardoor hun klanten een meer geautomatiseerde werkplek krijgen. Deze sector wordt gekenmerkt door digitaliseringstrends die zich in een vroeg stadium van adoptie bevinden en die de werkplek voor professionals de komende decennia zullen transformeren. De ondersteuning van Hg combineert diepgaande kennis van de eindmarkt met operationele middelen van wereldklasse, die samen overtuigende ondersteuning bieden aan ondernemende leiders die hun bedrijf willen opschalen - bedrijven waarin goed is geïnvesteerd, die duurzaam zijn en die hun klanten goed bedienen.

Met een uitgebreid Europees netwerk en een sterke aanwezigheid in Noord-Amerika ondersteunen de 400 medewerkers van Hg en ongeveer $ 70 miljard aan fondsen onder beheer een portefeuille van ongeveer 50 bedrijven, met een totale bedrijfswaarde van meer dan $ 150 miljard, en ongeveer 110.000 werknemers, die hun inkomsten jaarlijks consistent met meer dan 20% laten groeien. https://hgcapital.com/