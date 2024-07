Univar Solutions benoemd tot exclusieve distributeur van VIZOR® zinkoxide zonbeschermingsingrediënten voor Europese klanten

Univar Solutions versterkt haar zonverzorgingsportfolio met VIZOR® Super Zinc® poeders en dispersies voor zonverzorgingsproducten en SPF-producten voor dagelijks gebruik.

ROTTERDAM, Nederland, 11 juli 2024 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., een dochteronderneming van Univar Solutions LLC (Univar Solutions" of "het bedrijf"), een toonaangevende wereldwijde leverancier van oplossingen voor gebruikers van speciale ingrediënten en chemicaliën, kondigde vandaag een exclusieve distributieovereenkomst aan met Vizor Sun Holdings Limited (VIZOR), voor de distributie van VIZOR's zonverzorgingsingrediënten aan schoonheids- en persoonlijke verzorgingsklanten in Europa.* VIZOR's zinkoxidepoeders en -dispersies zullen klanten in staat stellen de hoogste en meest transparante SPF-formules te ontwikkelen met op mineralen gebaseerde zonnebrandactiva in Europa.

"We zijn erg blij dat VIZOR Univar Solutions heeft geselecteerd als haar enige distributiepartner voor Super Zinc poeders en dispersieproducten in Europa. Deze samenwerking zorgt niet alleen voor een aanzienlijke uitbreiding van ons assortiment zonverzorgingsingrediënten voor schoonheids- en persoonlijke verzorgingsdoeleinden, maar toont ook onze toewijding aan technische innovatie. Wij ondersteunen hiermee klanten die willen formuleren met natuurlijke en milieuvriendelijke ingrediënten van topkwaliteit," aldus James Peterson, Univar Solutions' global vice president of Care.

Omdat consumenten op zoek zijn naar de beste manieren om hun huid te beschermen tegen de schadelijke UV-stralen van de zon, blijft Univar Solutions werken aan haar portfolio van innovatieve en duurzame oplossingen voor zonverzorgingsproducten en producten voor dagelijks gebruik. Door een partnerschap aan te gaan met VIZOR, biedt Univar Solutions nu Super Zinc - niet-nano anorganische UV-filters, en ondersteunt het de ontwikkeling van toepassingen in Europa om klanten te helpen nieuwe producten te maken met behulp van deze ingrediënten. De API-grade filters zijn gemaakt met een geavanceerde materiaalcoatingtechnologie en kunnen hogere SPF's produceren met lagere gebruiksniveaus dan de huidige commerciële zinkoxiden. Minder zinkoxide betekent minder witmakers, wat zich vertaalt in een grotere transparantie op zelfs de donkerste huid.

"VIZOR's zinkoxidepoeders en -dispersies, ondersteund door gepatenteerde technologie, bieden de hoogste SPF in de industrie met uitstekende esthetiek. Dankzij deze doorbraak kunnen formuleerders eindelijk transparante, luxueuze producten maken zonder gebruik te maken van nanopartikels," zegt Yannick Rigg, een van de oprichters van VIZOR.

Met 100 jaar ervaring in ingrediënten en distributie ondersteunt het gespecialiseerde schoonheids- en persoonlijke verzorgingsteam van Univar Solutions klanten in zon-, huid- en schoonheidsverzorging met producten, diensten en duurzame oplossingen op maat. Het bedrijf werkt nauw samen met klanten en leveranciers en biedt een wereldwijd transportnetwerk, oplossingen voor de toeleveringsketen en productontwikkeling en merkondersteuning in zijn Solution Centers met gespecialiseerde laboratoria voor schoonheid en persoonlijke verzorging in Versailles, Frankrijk en Essen, Duitsland.

Veel van de huidige innovatieve benaderingen van duurzame schoonheid geven prioriteit aan de bescherming van het milieu. Super Zinc filters zijn veilig bevonden voor verschillende watersoorten op basis van ecologische tests. Ontdek meer over de milieuvriendelijke ingrediënten en oplossingen voor schoonheid en persoonlijke verzorging van Univar Solutions.

*De overeenkomst sluit Andorra, Oostenrijk, Duitsland, IJsland, Liechtenstein, Malta, Montenegro, Polen en Zwitserland uit.

Over Univar Solutions

Univar Solutions is een toonaangevende wereldwijde distributeur van speciale chemicaliën en ingrediënten en vertegenwoordigt een eersteklas portfolio van 's werelds toonaangevende producenten. Met de grootste vloot voor privétransport en het grootste technische verkoopteam in de sector, ongeëvenaarde logistieke knowhow, diepgaande kennis van de markt en regelgeving, formulering en receptontwikkeling, en toonaangevende digitale tools, is het bedrijf goed gepositioneerd om oplossingen op maat en diensten met toegevoegde waarde te bieden voor een breed scala aan markten, industrieën en toepassingen. Terwijl Univar Solutions haar doel vervult om gemeenschappen gezond, gevoed, schoon en veilig te houden, zet het zich in om klanten en leveranciers te helpen innoveren en richt het zich op Growing Together. Ga voor meer informatie naar univarsolutions.com.

