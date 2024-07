Univar Solutions nommé distributeur exclusif des ingrédients de protection solaire à base d'oxyde de zinc VIZOR® pour les clients européens

Univar Solutions renforce son portefeuille de produits solaires avec les poudres et dispersions Super Zinc® de VIZOR® pour les produits solaires et les produits à FPS à usage quotidien.

ROTTERDAM, Pays-Bas, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., une filiale d'Univar Solutions LLC (« Univar Solutions » ou « la Société »), un important fournisseur de solutions globales aux utilisateurs d'ingrédients et de produits chimiques de spécialité, a annoncé aujourd'hui un contrat de distribution exclusif avec Vizor Sun Holdings Limited (VIZOR), portant sur la distribution d'ingrédients solaires de VIZOR aux clients de produits cosmétiques et de soins personnels en Europe.* Les poudres et dispersions d'oxyde de zinc de VIZOR permettront aux clients en Europe de développer les formulations à FPS les plus élevées et les plus transparentes avec des actifs de protection solaire à base de minéraux.

Univar Solutions strengthens its sun care portfolio with VIZOR® Super Zinc® powders and dispersions for sun care and daily-wear SPF products. As consumers seek the best ways to protect their skin from the sun’s damaging UV rays, Univar Solutions continues to build its portfolio of innovative and sustainable solutions for sun care and daily wear products. Partnering with VIZOR, Univar Solutions now offers Super Zinc -- non-nano inorganic UV filters, as well as application development support in Europe to help customers develop new products using these ingredients.

« Nous sommes ravis que VIZOR ait choisi Univar Solutions comme partenaire exclusif pour la distribution des poudres et des produits de dispersion Super Zinc en Europe. Ce partenariat n'élargit pas seulement de manière significative notre gamme d'ingrédients solaires destinés à un usage cosmétique et de soins personnels, il démontre également notre engagement en faveur de l'innovation technique ‒ en aidant les clients qui cherchent à développer leurs formules avec des ingrédients de qualité supérieure, naturels et respectueux de l'environnement », a déclaré James Peterson, vice-président mondial de la division Care d'Univar Solutions.

Alors que les consommateurs recherchent les meilleurs moyens de protéger leur peau des rayons UV nocifs, Univar Solutions continue de développer son portefeuille de solutions innovantes et durables pour les produits solaires et les produits d'usage quotidien. En partenariat avec VIZOR, Univar Solutions propose désormais le Super Zinc — des filtres UV minéraux sans nanoparticules, ainsi qu'un support de développement d'applications en Europe pour aider les clients à développer de nouveaux produits en utilisant ces ingrédients. Les filtres de qualité API sont fabriqués à l'aide d'une technologie avancée de revêtement des matériaux et peuvent produire des FPS plus élevés avec des niveaux d'utilisation plus faibles que les oxydes de zinc disponibles sur le marché actuellement. Moins d'oxyde de zinc signifie moins de blanchiment, ce qui se traduit par une plus grande transparence, même sur les peaux les plus foncées.

« Les poudres et dispersions d'oxyde de zinc de VIZOR, soutenues par une technologie brevetée, offrent le FPS le plus élevé de l'industrie tout en conservant une esthétique exceptionnelle. Cette avancée permet aux formulateurs de créer enfin des produits transparents et luxueux en utilisant des particules de taille non nanométrique », a déclaré Yannick Rigg, membre fondateur de VIZOR.

Forte de ses 100 ans d'expertise en matière d'ingrédients et de distribution, l'équipe d'Univar Solutions, spécialisée dans les produits de beauté et les soins personnels, soutient les clients des secteurs de la protection solaire, des soins cutanés et des soins cosmétiques avec des produits, des services et des solutions durables sur mesure. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec ses clients et ses fournisseurs partenaires à chaque étape du processus, offrant un réseau de transport mondial, des solutions de chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'un soutien au développement de produits et de marques dans ses centres de solutions dotés de laboratoires spécialisés dans les produits cosmétiques et de soins personnels à Versailles, en France, et à Essen, en Allemagne.

De nombreuses approches innovantes en matière de beauté durable donnent la priorité à la protection de l'environnement, et les filtres Super Zinc ont été jugés sans danger pour diverses espèces aquatiques sur la base de tests environnementaux. Vous pouvez en savoir plus sur les ingrédients et les solutions écologiques pour les produits cosmétiques et de soins personnels d'Univar Solutions.

*Andorre, l'Autriche, l'Allemagne, l'Islande, le Liechtenstein, Malte, le Monténégro, la Pologne et la Suisse sont exclus du contrat.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients de spécialité, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de la plus grande flotte de transport privé et de la plus grande force de vente technique de l'industrie, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché et de la réglementation, développant des formulations et des recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir », « devoir », « pouvoir », « chercher », « avoir l'intention », « planifier », « estimer », « anticiper » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans la présente communication sont assorties de cette mise en garde.

Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche à », « a l'intention de », « envisage », « estime », « anticipe » ou d'autres termes similaires. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont soumises à cette mise en garde. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction estime être des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour de plus amples informations sur les facteurs susceptibles d'affecter la société, veuillez consulter le dernier rapport annuel et les autres rapports financiers de la société, y compris les informations figurant sous la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la Société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être considérée comme représentant le point de vue de la Société à une date ultérieure, et la Société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457043/Univar_VIZOR_Super_Zinc_powders.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457044/Univar_Solutions_Vizor.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg