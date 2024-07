Spółka Univar Solutions została wyłącznym dystrybutorem składników do preparatów przeciwsłonecznych na bazie tlenku cynku VIZOR® dla klientów z Europy

Univar Solutions wzbogaca ofertę produktów chroniących przed słońcem, uzupełniając ją o proszki i zawiesiny VIZOR® Super Zinc® do produktów przeciwsłonecznych i z filtrami SPF na dzień.

ROTTERDAM, Holandia, 9 lipca 2024 r. /PRNewswire/ -- Univar Solutions B.V., podmiot zależny Univar Solutions LLC („Univar Solutions" lub „spółka"), czołowy globalny dostawca rozwiązań dla użytkowników specjalistycznych produktów i substancji chemicznych, ogłosił dzisiaj zawarcie z Vizor Sun Holdings Limited (VIZOR) umowy na wyłączną dystrybucję składników preparatów przeciwsłonecznych do klientów z branży kosmetycznej i pielęgnacyjnej. *Proszki i zawiesiny z tlenku cynku firmy VIZOR umożliwią klientom w Europie opracowanie formuł SPF o największej przezroczystości i najwyższym poziomie ochrony z substancjami czynnymi o działaniu przeciwsłonecznym na bazie minerałów.

Univar Solutions strengthens its sun care portfolio with VIZOR® Super Zinc® powders and dispersions for sun care and daily-wear SPF products. As consumers seek the best ways to protect their skin from the sun’s damaging UV rays, Univar Solutions continues to build its portfolio of innovative and sustainable solutions for sun care and daily wear products. Partnering with VIZOR, Univar Solutions now offers Super Zinc -- non-nano inorganic UV filters, as well as application development support in Europe to help customers develop new products using these ingredients.

„Bardzo się cieszymy, że firma VIZOR wybrała Univar Solutions na wyłącznego dystrybutora proszków i zawiesin Super Zinc w Europie. Współpraca nie tylko znacznie poszerza naszą ofertę składników przeciwsłonecznych do kosmetyków upiększających i pielęgnacyjnych, ale także wyraża naszą dbałość o innowacje techniczne - wspierając klientów, którzy do swoich formuł poszukują najwyższej jakości naturalnych składników przyjaznych dla środowiska" - powiedział James Peterson, globalny wiceprezes ds. pielęgnacji w Univar Solutions.

Podczas gdy klienci poszukują najlepszych sposobów na ochronę skóry przed szkodliwymi promieniami UV, Univar Solutions buduje ofertę innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań do produktów przeciwsłonecznych i z filtrem do stosowania na dzień. W ramach partnerstwa z VIZOR Univar Solutions oferuje Super Zinc - nieorganiczne filtry UV o wielkości większej niż nano, a także wsparcie rozwoju aplikacji w Europie, aby wspierać klientów w opracowywaniu nowych produktów z tych składników. Filtry klasy API są wykonane przy użyciu zaawansowanej technologii powlekania i pozwalają uzyskać wyższe SPF przy niższym poziomie zużycia niż obecne komercyjne tlenki cynku. Mniejsza ilość tlenku cynku oznacza mniejsze bielenie kosmetyku, co przekłada się na większą przejrzystość nawet na najciemniejszej skórze.

„Proszki i zawiesiny z tlenku cynku VIZOR, poparte opatentowaną technologią, zapewniają najwyższy poziom SPF w branży i wyjątkową estetykę. Ten przełom umożliwia producentom tworzenie przezroczystych, luksusowych produktów przy użyciu cząstek o wielkości większej niż nano" - powiedział Yannick Rigg, założyciel VIZOR.

Dzięki stuletniemu doświadczeniu w zakresie składników i dystrybucji wyspecjalizowany zespół Univar Solutions ds. kosmetyków upiększających i pielęgnacyjnych wspiera klientów w zakresie ochrony przeciwsłonecznej, pielęgnacji skóry i kosmetyków upiększających, oferując dostosowane produkty, usługi i zrównoważone rozwiązania. Firma ściśle współpracuje z klientami i dostawcami na każdym etapie, oferując globalną sieć transportową, rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw oraz opracowywania produktów i wsparcie marki w centrach rozwiązań ze specjalistycznymi laboratoriami kosmetyków upiększających i pielęgnacyjnych w Wersalu we Francji i Essen w Niemczech.

Wiele z dzisiejszych innowacyjnych podejść do zrównoważonego piękna stawia na pierwszym miejscu ochronę środowiska, a filtry Super Zinc zostały uznane za bezpieczne dla gatunków wodnych na podstawie testów ekologicznych. Dowiedz się więcej o ekologicznych składnikach kosmetyków upiększających i pielęgnacyjnych i rozwiązaniach Univar Solutions.

*Umowa nie obejmuje Andory, Austrii, Niemiec, Islandii, Liechtensteinu, Malty, Czarnogóry, Polski i Szwajcarii

Univar Solutions

Univar Solutions jest czołowym globalnym dystrybutorem substancji chemicznych i składników specjalnego przeznaczenia, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów.

