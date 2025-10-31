Univers lanceert de eerste Global Impact AI Lab ter wereld in samenwerking met AMD, Microsoft en NUS om Enterprise AI- en IoT-innovatie te versnellen

SINGAPORE, 31 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Univers, een wereldleider in AI voor energie, heeft de lancering aangekondigd van het eerste Global Impact AI Lab ("IAL"), in samenwerking met AMD, Microsoft en de National University of Singapore (NUS) en ondersteund door de Infocomm Media Development Authority van Singapore.

IAL is ontworpen om AI- en IoT/Edge-innovatie op bedrijfsschaal te versnellen met zijn incubatieprogramma, dat toonaangevende technologie, bestuur en academische expertise samenbrengt om edge-to-cloud intelligentie met een ongekende snelheid en impact te leveren.

IAL verenigt toonaangevende technologie en industriële expertise om AI-gedreven transformatie te versnellen in de energie-, infrastructuur-, transport- en productiesectoren.

De missie van het Labis gericht op drie strategische vectoren van efficiëntie die samen systemische waarde leveren:

Energie-efficiëntie die elke kilowatt laat tellen door AI-gestuurde optimalisatie van opwekking, opslag en verbruik.

Operationele efficiëntie die elke operatie slimmer maakt door activa, systemen en processen met elkaar te verbinden voor een grotere betrouwbaarheid en productiviteit.

Systeemefficiëntiey die elke verbinding zinvol maakt door middel van AI-gebaseerde orkestratie die ecosystemen in energie, infrastructuur en industrie samenbrengt.

De lancering werd tijdens het One Univers evenement op 28 oktober officieel gemaakt door Mr. Tan Kiat How, Senior Minister of State, Ministry of Digital Development and Information, waarmee Singapore's streven naar nauwe publiek-private samenwerking om digitale en AI-innovatie te bevorderen, werd onderstreept.

Michael Ding, Global Executive Director van Univers, voegt hieraan toe: "AI en IoT bereiken hun volledige potentieel wanneer ze door sterke partnerschappen worden aangedreven. IAL verenigt toonaangevende industriële en academische expertise om innovatie in bedrijfsvoordeel om te zetten."

In een zakelijke omgeving waar digitale adoptie alleen niet langer voldoende is, maakt IAL gebruik van een diepgaande samenwerking met haar partners om oplossingen te ontwikkelen voor echte zakelijke uitdagingen, waarbij AI- en IoT-concepten worden omgezet in schaalbare, commercieel levensvatbare oplossingen. Door deze unieke ecosysteembenadering krijgen bedrijven snellere besluitvorming, operationele flexibiliteit en duurzaam concurrentievoordeel.

Univers werd onlangs opgenomen als leider in het meest recente Gartner, Inc. Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms, met sterke uitvoeringscapaciteiten en een duidelijke strategische visie, en kreeg veel lof voor haar kracht in strategische partnerships die diepgaande domeinexpertise en geavanceerde technologie samenbrengen.

Dit blijkt uit de waarde die elke IAL-partner toevoegt:

AMD: Realtime, veilige AI op de edge voor missiekritieke gedistribueerde operaties.

"AMD werkt samen met Univers aan de IAL om innovatie te versnellen en de voordelen van heterogene computing te laten zien voor edge AI en om bedrijven in staat te stellen slimmer, sneller en veiliger op schaal te werken," verklaart Yousef Khalilollahi, Corporate Vice President & GM, Embedded Business Group.

Microsoft: Infrastructuur en activiteiten optimaliseren via geïntegreerde AI- en cloudplatforms.

"Deze samenwerking versnelt de digitale transformatie van ondernemingen door intelligente, AI-gestuurde oplossingen van concept tot echte impact te brengen," aldus Saj Kumar, Regional Business Leader - Manufacturing van Microsoft.

NUS: AI-talent voor de toekomst ontwikkelen en een brug slaan tussen onderzoek en echte bedrijfstoepassingen.

"Deze samenwerking weerspiegelt de toewijding van NUS voor het opbouwen van sterke industrie-academische partnerschappen die onze studenten voorbereiden om in het AI-tijdperk te gedijen. Via het Global Impact AI Lab zullen onze studenten praktijkervaring opdoen, mentorschap krijgen en de kans krijgen om hun kennis toe te passen om echte uitdagingen aan te pakken, en zo de volgende generatie van AI-talent te helpen vormen," getuigt professor Bernard Tan, Senior Vice-Provost (Undergraduate Education) van de National University of Singapore.

Ondernemingen die zich in snel veranderende markten willen onderscheiden, moeten gebruik maken van innovatiemotoren die op partnerschappen zijn gebaseerd. Dit is net wat het Global Impact AI Lab biedt, waardoor concepten sneller evolueren naar schaalbare, geoperationaliseerde oplossingen.