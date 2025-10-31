Univers lance le premier Global Impact AI Lab à l'échelle mondiale en collaboration avec AMD, Microsoft et la NUS pour accélérer l'IA d'entreprise et l'innovation IdO.

SINGAPOUR, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Univers, leader mondial de l'IA pour l'énergie, a annoncé le lancement du Global Impact AI Lab (« IAL »), une première mondiale, en collaboration avec AMD, Microsoft et l'Université nationale de Singapour (NUS) et avec le soutien de l'Infocomm Media Development Authority de Singapour.

L'IAL a vocation à accélérer l'innovation à l'échelle de l'entreprise en matière d'IA et d'IdO/Edge grâce à son programme d'incubation, réunissant les technologies de pointe, la gouvernance et l'expertise académique pour fournir une intelligence Edge-to-Cloud à une vitesse et un impact sans précédent.

L'IAL rassemble technologie de pointe et expertise industrielle pour accélérer la transformation axée sur l'IA dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des transports et de la fabrication.

La mission du laboratoire porte sur trois vecteurs stratégiques d'efficacité qui, ensemble, apportent une valeur systémique :

Efficacité énergétique : faire en sorte que chaque kilowatt compte, grâce à l'optimisation pilotée par l'IA de la production, du stockage et de la consommation.

: faire en sorte que chaque kilowatt compte, grâce à l'optimisation pilotée par l'IA de la production, du stockage et de la consommation. Efficacité opérationnelle : rendre chaque opération plus intelligente en connectant les ressources, les systèmes et les processus pour accroître la fiabilité et la productivité.

: rendre chaque opération plus intelligente en connectant les ressources, les systèmes et les processus pour accroître la fiabilité et la productivité. Efficacité du système : donner du sens à chaque connexion grâce à une orchestration basée sur l'IA qui unit les écosystèmes dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et de l'industrie.

Le lancement a été officialisé lors de l'événement One Univers du 28 octobre par M. Tan Kiat How, ministre d'État au ministère du développement numérique et de l'information, soulignant la volonté de Singapour de favoriser une étroite collaboration entre les secteurs public et privé pour faire progresser l'innovation dans le domaine du numérique et de l'IA.

Michael Ding, Directeur exécutif mondial d'Univers, , a ajouté : « L'IA et l'IdO développent leur potentiel lorsqu'ils font l'objet de partenariats solides. L'IAL réunit l'expertise de pointe de l'industrie et des universités pour faire de l'innovation un atout pour l'entreprise ».

Dans un environnement commercial où l'adoption du numérique ne suffit plus, l'IAL s'appuie sur une étroite collaboration avec ses partenaires pour incuber des solutions et faire face aux défis commerciaux du monde réel, en transformant les concepts d'IA et d'IdO en solutions évolutives et viables d'un point de vue commercial. Grâce à cette approche écosystémique unique, les entreprises bénéficient d'une prise de décision plus rapide, d'une plus grande souplesse opérationnelle et d'un avantage concurrentiel durable.

Univers est récemment entré en tant que leader dans le dernier Gartner, Inc. Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms, reflétant un fort potentiel d'exécution et une vision stratégique claire, et a été distingué pour sa forte implication dans les partenariats stratégiques réunissant une expertise approfondie du domaine et une technologie de pointe.

La valeur ajoutée apportée par chaque partenaire d'IAL en est la preuve :

AMD : IA sécurisée en temps réel à la périphérie pour les opérations distribuées critiques.

« AMD collabore avec Univers sur l'IAL pour accélérer l'innovation et présenter les avantages que présente l'informatique hétérogène pour alimenter l'IA embarquée et permettre aux entreprises de fonctionner de manière plus intelligente, plus rapide et plus sûre à grande échelle », a déclaré Yousef Khalilollahi, Corporate Vice President & GM, Embedded Business Group.

Microsoft : optimisation de l'infrastructure et des opérations grâce à des plateformes IA et Cloud intégrées.

« Cette collaboration accélère la transformation numérique des entreprises en apportant des solutions intelligentes, alimentées par l'IA, du concept aux effets dans le monde réel », a déclaré Saj Kumar, Regional Business Leader - Manufacturing, Microsoft.

NUS : former des talents en IA tournés vers l'avenir et faire le lien entre la recherche et les applications d'entreprise dans le monde réel.

« Cette collaboration reflète l'engagement de la NUS à établir des partenariats solides entre l'industrie et le monde universitaire pour assurer la réussite de nos étudiants à l'ère de l'IA. Grâce au Global Impact AI Lab, nos étudiants bénéficieront d'une expérience pratique, d'un mentorat et de la possibilité mettre en pratique leurs connaissances pour résoudre des problèmes concrets, ce qui contribuera à former la prochaine génération de talents prêts pour l'IA » , a déclaré le professeur Bernard Tan, vice-président principal (enseignement de premier cycle) de l'Université nationale de Singapour.

Les entreprises qui cherchent à se différencier sur des marchés en évolution rapide doivent s'appuyer sur des moteurs d'innovation fondés sur le partenariat. C'est exactement ce que propose le Global Impact AI Lab, qui accélère la transformation des concepts en solutions évolutives et opérationnelles.