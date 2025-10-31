Univers startet in Zusammenarbeit mit AMD, Microsoft und NUS das weltweit erste Global Impact AI Lab, um Innovationen im Bereich Unternehmens-KI und IoT voranzutreiben

SINGAPUR, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Univers, ein weltweit führender Anbieter von KI für den Energiesektor, hat in Zusammenarbeit mit AMD, Microsoft und der National University of Singapore (NUS) und mit Unterstützung der Infocomm Media Development Authority of Singapore die Gründung des weltweit ersten Global Impact AI Lab („IAL") bekannt gegeben.

IAL wurde entwickelt, um mit seinem Inkubationsprogramm Innovationen im Bereich KI und IoT/Edge auf Unternehmensebene zu beschleunigen. Dabei werden führende Technologien, Governance und akademisches Fachwissen zusammengeführt, um Edge-to-Cloud-Intelligenz mit beispielloser Geschwindigkeit und Wirkung bereitzustellen.

IAL vereint führende Technologien und Branchenexpertise, um die KI-getriebene Transformation in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Transport und Fertigung zu beschleunigen.

Die Mission des Labors konzentriert sich auf drei strategische Effizienzfaktoren, die zusammen einen systemischen Mehrwert schaffen:

Energieeffizienz – jede Kilowattstunde zählt durch KI-gesteuerte Optimierung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch.

– jede Kilowattstunde zählt durch KI-gesteuerte Optimierung von Erzeugung, Speicherung und Verbrauch. Betriebliche Effizienz – jeder Vorgang wird intelligenter durch die Vernetzung von Anlagen, Systemen und Prozessen für mehr Zuverlässigkeit und Produktivität.

– jeder Vorgang wird intelligenter durch die Vernetzung von Anlagen, Systemen und Prozessen für mehr Zuverlässigkeit und Produktivität. Systemeffizienz – jede Verbindung wird sinnvoll durch KI-gestützte Orchestrierung, die Ökosysteme in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Industrie vereint.

Die Eröffnungr Startschuss wurde am 28. Oktober auf der One-Univers-Veranstaltung von Tan Kiat How, Staatsminister im Ministerium für digitale Entwicklung und Information, offiziell vorgenommen, der damit Singapurs Engagement für eine enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zur Förderung digitaler und KI-Innovationen unterstrich.

Michael Ding, Global Executive Director von Univers, , fügte hinzu: „KI und IoT entfalten ihr volles Potenzial, wenn sie durch starke Partnerschaften unterstützt werden. Das IAL vereint führende Branchen- und akademische Expertise, um Innovationen in Unternehmensvorteile umzuwandeln."

In einem Geschäftsumfeld, in dem die Einführung digitaler Technologien allein nicht mehr ausreicht, nutzt IAL die enge Zusammenarbeit mit seinen Partnern, um Lösungen für reale geschäftliche Herausforderungen zu entwickeln und KI- und IoT-Konzepte in skalierbare, kommerziell nutzbare Lösungen umzusetzen. Durch diesen einzigartigen Ökosystemansatz profitieren Unternehmen von einer schnelleren Entscheidungsfindung, operativer Agilität und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen.

Univers wurde kürzlich als führendes Unternehmen in den aktuellen Magic Quadrant for Global Industrial IoT Platforms von Gartner, Inc. aufgenommen, was die starken Umsetzungskompetenzen und die klare strategische Vision des Unternehmens widerspiegelt. Hervorgehoben wurde auch die Stärke von Univers bei strategischen Partnerschaften, die fundiertes Fachwissen und fortschrittliche Technologie zusammenbringen.

Dies zeigt sich in dem Mehrwert, den jeder IAL-Partner mitbringt:

AMD:Echtzeitfähige, sichere KI am Netzwerkrand für unternehmenskritische verteilte Vorgänge.

„AMD arbeitet mit Univers am IAL zusammen, um Innovationen zu beschleunigen und die Vorteile heterogener Datenverarbeitung für die Bereitstellung von KI am Netzwerkrand aufzuzeigen, damit Unternehmen intelligenter, schneller und sicherer in großem Maßstab arbeiten können", so Yousef Khalilollahi, Corporate Vice President & GM, Embedded Business Group.

Microsoft: Optimierung von Infrastruktur und Abläufen durch integrierte KI- und Cloud-Plattformen.

„Diese Zusammenarbeit beschleunigt die digitale Transformation von Unternehmen, indem sie intelligente, KI-gestützte Lösungen vom Konzept zur praktischen Anwendung bringt", sagte Saj Kumar, Regional Business Leader – Manufacturing, Microsoft.

NUS: Entwicklung zukunftsfähiger KI-Talente und Verbindung von Forschung mit praktischen Unternehmensanwendungen.

„Diese Zusammenarbeit spiegelt das Engagement von NUS wider, starke Partnerschaften zwischen Industrie und Wissenschaft aufzubauen, die unsere Studenten darauf vorbereiten, im Zeitalter der KI erfolgreich zu sein. Durch das Global Impact AI Lab erhalten unsere Studenten praktische Erfahrungen, Mentoring und Möglichkeiten, ihr Wissen zur Bewältigung realer Herausforderungen anzuwenden, und tragen so zur Ausbildung der nächsten Generation von KI-fähigen Talenten bei", sagte Professor Bernard Tan, Senior Vice-Provost (Undergraduate Education) der National University of Singapore.

Unternehmen, die sich in schnelllebigen Märkten differenzieren wollen, müssen partnerschaftlich getriebene Innovationsmotoren nutzen. Das Global Impact AI Lab bietet genau das – es beschleunigt die Umsetzung von Konzepten in skalierbare, operationalisierte Lösungen.