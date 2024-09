Universal Robots augmente la charge utile de ses cobots UR20 et de l'UR30

L'amélioration des capacités de ses cobots à forte charge utile permet d'augmenter le débit et la productivité des entreprises manufacturières

ODENSE, Danemark, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, fabricant danois de robots légers et pionnier du secteur de la cobotique, annonce l'augmentation de la charge utile de ses cobots nouvelle génération UR20 et UR30, permettant ainsi à leurs utilisateurs de soulever des charges plus importantes sans frais supplémentaires.

Les mises à jour portent la charge utile totale, outil de bout de bras compris, à respectivement 25 kg et 35 kg lorsque le cobot est utilisé en pendulaire. Cette évolution est particulièrement utile pour les applications et les solutions de palettisation.

« Chez Universal Robots, nous testons et développons continuellement nos produits, et lorsque nous débloquons de nouvelles fonctionnalités, nous voulons en donner l'accès immédiat à nos partenaires et à nos clients », souligne Tero Tolonen, Chief Product Officer d'Universal Robots. « Cette mise à jour permet à nos clients d'accroître leur productivité sans pour autant augmenter leurs dépenses, et ce n'est qu'un exemple, parmi d'autres, de la façon dont notre passion pour l'innovation se répercute sur leurs résultats ».

L'augmentation de la charge utile ne nécessite aucun nouvel achat et peut être effective en quelques minutes seulement sur la chaîne de production. Pour ce faire, il suffit de mettre à jour le logiciel PolyScope d'UR à la version 5.19 ou ultérieure. D'ici fin 2024, les UR20 et UR30 livrés incluront nativement le logiciel nécessaire pour supporter les charges utiles plus élevées.

Pour en savoir plus sur l'augmentation de la charge utile des UR20 et UR30, cliquez ici.

Une application de palettisation sur base d'un UR20 avec une charge utile accrue a été présentée pour la première fois à la China International Industry Fair de Shanghai fin septembre.

À propos d'Universal Robots

Universal Robots est l'un des principaux fabricants de robots collaboratifs (cobots), utilisés dans un large éventail d'industries. Notre mission est simple : l'automatisation pour tous, partout. Avec plus de 90 000 cobots vendus dans le monde, notre plateforme conviviale est soutenue par le logiciel intuitif PolyScope, des formations récompensées, des services complets et le plus grand écosystème de cobots au monde, ce qui nous permet d'offrir innovation et choix à nos clients. Universal Robots fait partie de Teradyne Robotics, une division de Teradyne (NASDAQ:TER), fournisseur de référence en matière d'équipements de test automatique et de technologie robotique avancée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.universal-robots.com

