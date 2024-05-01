Universal Robots, Siemens PLC'lerle kusursuz entegrasyonu duyurdu

Şirket, küresel şirketlerin otomasyon gereksinimlerini destekleyerek "Herkes için, Her Yerde Otomasyon" taahhüdünü hızlandırıyor.

ODENSE, Danimarka, 1 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen işbirlikçi robot (cobot) şirketi Universal Robots (UR), Standart Robot Komut Arayüzünü (SRCI) yazılımına entegre etti. UR, bu işlevselliği sunan ilk cobot tedarikçileri arasında olmaktan gurur duyuyor.

SRCI, robotik üreticileri için PLC'ler ve robotlar arasında tek bir arayüz oluşturmayı amaçlayan yeni bir standarttır. SRCI'nin UR yazılımına tam entegrasyonu, UR'nin cobot'larının bağlantı yeteneklerini geliştirecek ve Siemens'in otomasyon pazarında SRCI'yi destekleyen ilk ve şu anda tek PLC Satıcısı olması nedeniyle müşterilere Siemens PLC'ler (Programlanabilir Mantık Denetleyicileri) ile sorunsuz bir entegrasyon sağlayacaktır.

"Universal Robots'un cobot'larının artık SRCI aracılığıyla kontrol edilebilmesi ve Simatic kullanıcıları tarafından programlanabilmesi bizi cesaretlendiriyor" diyor, Siemens Fabrika Otomasyonu Segment Kontrolü Kıdemli Başkan Yardımcısı Rolf Heinsohn. "Fabrika Otomasyonunu hızlandırmak ve robotları tüm müşterilerimizin çalışanları için kolay ve erişilebilir hale getirerek endüstride kullanımını ölçeklendirmek istiyoruz. Müşterilerimizin UR robotlarını Siemens PLC'leriyle birlikte ürtetimlerine kolaylıkla entegre edebilmeleri ve kullanabilmeleri büyük bir avantaj."

SRCI'nin tek tip üreticiler arası veri arayüzü, robot uygulamasını birlikte çalışabilir hale getirir ve UR cobot'ları ile Siemens PLC'leri arasındaki tanımları ve robot komutlarını standartlaştırır. Bu, daha kolay, daha hızlı kurulum sağlar, UR robotlarının mevcut ve yeni Siemens ekosistemi tabanlı üretim hatlarına yerleştirilmesini kolaylaştırır.

"Universal Robots'un cobot'larının artık SRCI aracılığıyla kontrol edilebilmesi ve Simatic kullanıcıları tarafından programlanabilmesi bizi cesaretlendiriyor" diyor, Siemens Fabrika Otomasyonu Segment Kontrolü Kıdemli Başkan Yardımcısı Rolf Heinsohn. "Fabrika Otomasyonunu hızlandırmak ve robotları tüm müşterilerimizin çalışanları için kolay ve erişilebilir hale getirerek endüstride kullanımını ölçeklendirmek istiyoruz. Müşterilerimizin UR robotlarını Siemens PLC'leriyle birlikte ürtetimlerine kolaylıkla entegre edebilmeleri ve kullanabilmeleri büyük bir avantaj."

SRCI, UR'nin e-Serisi ailesi ve yeni nesil robotlar UR20 ve UR30 için kullanılabilir. URcap eklenti yazılımı aracılığıyla PolyScope sürüm 5.15 veya üzeri ile kurulabilir ve etkinleştirilebilir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

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