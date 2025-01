VINFAST VF 6: HERDEFINIEERT BEZIT VAN ELEKTRISCHE AUTO'S

Ideale keuze voor jonge gezinnen

De VinFast VF 6 maakt het bezit van elektrische voertuigen toegankelijk voor iedereen, met name voor jonge gezinnen. Door de perceptie van elektrische auto's als luxeproducten uit te dagen, biedt de VF 6 een verfijnd design, aantrekkelijke prijzen en een uitzonderlijk aftersalesbeleid, zodat niemand wordt buitengesloten van de voordelen van duurzame mobiliteit. Daarmee levert dit model een belangrijke bijdrage aan de verdere elektrificatie van mobiliteit.

PARIJS, 20 januari 2025 /PRNewswire/ -- De Europese transitie naar elektrische voertuigen is onmiskenbaar. Toch vormt het kostenplaatje voor velen een grote barrière voor brede adoptie. VinFast streeft er met zijn diverse productaanbod naar om deze drempels weg te nemen door betaalbare en toegankelijke oplossingen aan te bieden.

VF 6 - Exterior

De VinFast VF 6 is het bewijs van deze missie. Ontworpen met jonge gezinnen in gedachten, biedt de VF 6 een perfecte combinatie van modern design, een plezierige en comfortabele rijervaring en geavanceerde consumentgerichte technologie. De VF 6 bewijst dat duurzame mobiliteit stijlvol, aangenaam en bereikbaar voor iedereen kan zijn.

Ontworpen door Torino Design straalt de VF 6 een uniek en boeiend ontwerp uit. Het prominente V-logo met ledverlichting in de grille benadrukt het VinFast-merk. Slanke, aerodynamische carrosserievormen, gecombineerd met stijlvolle 19-inch lichtmetalen velgen (standaard bij de Plus-uitvoering), zorgen ervoor dat de VF 6 zich onderscheidt in het competitieve B-segment.

Robuuste kunststof wielkuipverbreders en dorpelbescherming bieden extra duurzaamheid en zorgen in stedelijke gebieden voor optimale bescherming.

De VF 6 beschikt over een geavanceerd multilink-wielophanging – een zeldzaamheid in het B-SUV-segment. Het onderstel biedt een uitstekende balans tussen rijplezier en comfort. De onafhankelijke ophanging is zeer effectief in het isoleren van wielbewegingen, waardoor trillingen beter worden geabsorbeerd, carrosserierol in bochten wordt beperkt en een optimale voertuigbalans wordt gegarandeerd. Deze geavanceerde technologie verbetert de wegligging aanzienlijk en biedt extra stabiliteit en veiligheid onder alle rijomstandigheden.

Elektrische voertuigen zoals de VinFast VF 6 bieden een superieure rijervaring en beschikken over een reeks geavanceerde technologieën die ongeëvenaard zijn in dit segment. De 201 pk sterke motor van de VF 6 levert prestaties die vergelijkbaar zijn met crossovers uit het C-segment, waarmee de VF 6 zijn positie als leider in de markt voor elektrische voertuigen versterkt.

Tijdens een gesprek met de Vietnamese pers uitte de heer Ho Ngoc Phat, eigenaar van een VF 6, zijn enthousiasme over de auto. Hij prees de indrukwekkende rijeigenschappen en benadrukte de uitstekende wegligging, stabiliteit en snelle acceleratie.

De heer Phat was ook te spreken over het gebruiksvriendelijke ontwerp, met name het ergonomisch geplaatste centrale scherm voor optimale zichtbaarheid en de moderne versnellingspook. Hij waardeerde bovendien de stoelkoeling, wat het comfort tijdens lange ritten aanzienlijk verhoogt.

Met de lancering van de VF 6 in Frankrijk, Duitsland en Nederland herbevestigt VinFast zijn toewijding aan de Europese markt. Deze dynamische e-SUV uit het B-segment, verkrijgbaar in Eco- en Plus-uitvoeringen vanaf respectievelijk € 35.550,- en € 39.850,-, biedt premium kwaliteit en uitzonderlijke aftersalesondersteuning. Dit omvat een toonaangevende garantie van 7 jaar of 160.000 km, mobiele service bij VinFast-showrooms of via een groeiend netwerk van vertrouwde partners in elke Europese markt.

Meer informatie over de VF6 is te vinden via de volgende link: https://vinfastauto.eu/nl/vehicles/vf-6

Over VinFast

VinFast – een lid van Vingroup – streeft naar het bevorderen van de wereldwijde revolutie van slimme elektrische voertuigen. Opgericht in 2017, beschikt VinFast over een ultramodern productiecomplex voor auto's met wereldwijd toonaangevende schaalbaarheid. De fabriek, gesitueerd in Hai Phong, Vietnam, is voor 90% geautomatiseerd.

Met de missie om een duurzame toekomst voor iedereen te bieden, blijft VinFast constant innoveren om hoogwaardige producten en geavanceerde slimme diensten aan te bieden. Hierdoor inspireren ze klanten wereldwijd om gezamenlijk een toekomst van slimme mobiliteit en een duurzame planeet te creëren. Meer informatie op: [vinfastauto.eu](https://vinfastauto.eu).

Over Vingroup

Opgericht in 1993, is Vingroup een van de toonaangevende private conglomeraten in de regio, momenteel gericht op drie hoofdgebieden: Technologie en Industrie, Diensten en Sociale Ondernemingen. Meer informatie op: www.vingroup.net.

