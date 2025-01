VINFAST VF 6 : LE VEHICULE IDÉAL POUR LES JEUNES FAMILLES

PARIS, 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le VinFast VF 6 incarne l'esprit de la révolution de l'électrification en rendant la possession d'un véhicule électrique accessible à tous, en particulier aux jeunes familles. En remettant en cause la perception des voitures électriques comme des produits de luxe, le VF 6 offre un design sophistiqué, des prix accessibles et une politique d'après-vente exceptionnelle, garantissant à chacun de bénéficier des avantages offerts par la mobilité durable.

VF 6 - Exterior

La transition européenne vers les véhicules électriques est indéniable. Cependant, la charge financière perçue a souvent constitué un obstacle important à l'adoption généralisée de ces véhicules. VinFast, avec sa gamme de produits diversifiée, vise à éliminer les freins à la possession d'un véhicule électrique en offrant des solutions attractives et accessibles.

Le VinFast VF 6 témoigne de cette mission. Conçu pour les jeunes familles, il incarne un mélange parfait d'esthétique moderne, d'expérience de conduite douce et confortable et de technologie de pointe axée sur le consommateur. Le VF 6 prouve que la mobilité durable peut être élégante, agréable et accessible à tous.

Né chez Torino Design, le VF 6 dégage une esthétique unique et captivante. Le logo V illuminé par des LED sur la calandre affirme avec force la marque VinFast. La carrosserie aérodynamique, complétée par des jantes en alliage de 19 pouces (de série sur la version Plus), permet au VF 6 de se démarquer sur le segment B, où la concurrence est rude.

Les extensions de passage de roue et le seuil en plastique moulé robuste offrent une durabilité accrue, offrant aux explorateurs urbains le nec plus ultra en matière de protection.

Le VF 6 est doté d'un système de suspension multibras sophistiqué - une rareté dans le segment des B-SUV - qui offre une conduite remarquablement souple et confortable. En tant que système de suspension indépendant, il isole efficacement les mouvements des roues, améliorant l'absorption des vibrations, minimisant le roulis dans les virages et assurant un équilibre optimal du véhicule. Cette technologie de pointe améliore considérablement l'adhérence et la maniabilité, offrant une stabilité et une sécurité exceptionnelles dans toutes les conditions de conduite.

En outre, les véhicules électriques, comme le VF 6, offrent une expérience de conduite supérieure et sont dotés d'une gamme de technologies de pointe inégalée par les concurrents du segment. Le moteur de 201 chevaux offre des performances de crossover de classe C, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché des véhicules électriques.

Avec le lancement du VF 6 en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, VinFast réaffirme son engagement sur le marché européen. Ce E-SUV dynamique du segment B, disponible dans les versions Eco et Plus à partir de 33 990 € et 37 990 € respectivement, offre une qualité supérieure, un prix global et un service après-vente exceptionnel, comprenant une garantie de 7 ans ou 160 000 km, la meilleure du segment, un service d'entretien mobile dans les showrooms VinFast ou via un réseau croissant de partenaires de confiance dans chaque marché européen.

A PROPOS DE VINFAST

VinFast (NASDAQ : VFS), filiale de Vingroup JSC, l'un des plus grands conglomérats vietnamiens, est un fabricant de véhicules électriques (« VE ») dont la mission est de rendre les VE accessibles à tous. La gamme de produits de VinFast comprend aujourd'hui un large éventail de SUV électriques, d'e-scooters et d'e-bus. VinFast entame actuellement sa prochaine phase de croissance en développant rapidement son réseau de distribution et de concessions à l'échelle mondiale et en augmentant ses capacités de production en se concentrant sur les marchés clés d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie. Pour en savoir plus : https://vinfastauto.eu/

