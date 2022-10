vivo lanceert Funtouch OS 13 op basis van Android 13 voor buitenlandse gebruikers

Dit nieuwe besturingssysteem biedt nieuwe personaliseringsopties, beveiligingsupgrades en gebruiksvriendelijkere functies voor een soepelere, ononderbroken ervaring

SHENZHEN, 24 oktober 2022 /PRNewswire/ -- vivo heeft het nieuwe Funtouch OS 13 officieel gelanceerd voor gebruikers in overzeese markten. Dit opgewaardeerde besturingssysteem is gebaseerd op het onlangs uitgebrachte Android 13 en combineert vivo's design-gedreven waarde met nieuwe en verbeterde personalisatie-opties, verbeterde privacy- en beveiligingsfuncties en nieuwe bedieningsfuncties voor een soepelere, ononderbroken ervaring. vivo streeft er niet alleen naar om gebruikers een moeiteloze ervaring te bieden, maar wil hen ook in staat stellen om hun creativiteit en eigenheid te uiten via hun apparaten.

Add a touch of personalization to your screen Add a touch of personalization to your screen

Geef uw scherm een persoonlijk tintje

Funtouch OS 13 geeft gebruikers meer visuele controle over hun startscherm. Met de monochrome pictogramfunctie kunnen gebruikers nu de kleur van hun startschermpictogrammen aanpassen aan hun achtergrond, systeem en app-interfaces, waardoor hun creativiteit en zelfexpressie echt wordt ontsloten.

Bovendien stelt het nieuwe systeem gebruikers in staat om de kleuren van de UI van hun systeem en ingebouwde apps aan te passen, met inbegrip van hun meldingspanelen, volumeregeling, rekenmachine en klok. Aan de hand van de achtergrondkleur en het thema die de gebruiker heeft gekozen, kan het de juiste kleurschakering bepalen, en deze toepassen op de app-interface om het apparaat een meer persoonlijke uitstraling te geven.

Verdere bescherming en beveiliging

De nieuwe app pinning-functie helpt gevoelige gegevens te beveiligen, waardoor gebruikers meer gemoedsrust krijgen over hun veiligheid en privacy. Wanneer een andere persoon het apparaat gebruikt, houdt de pinfunctie met twee niveaus de gekozen app in beeld en verhindert deze de toegang tot andere apps op het apparaat. Deze functie biedt meer flexibiliteit, waardoor de eigenaar parameters kan instellen en de toegestane acties binnen de vastgemaakte app kan controleren wanneer andere mensen het apparaat gebruiken.

Met deze update kunnen gebruikers ook foto's en video's verbergen en selectief de toegang van verschillende toepassingen tot specifieke foto's kiezen, waardoor ongewenste weergave op hun apparaten wordt voorkomen en de privacybescherming verder wordt verbeterd.

Verbeterde bedieningselementen en gebruiksvriendelijke functies voor meer gemak

Om een meer gestroomlijnde ervaring voor vivo-gebruikers te creëren, beschikt de Funtouch OS 13 ook over een verbeterd applicatiebeheer, de iManager, die specifiek kan helpen bij het bewaken van de gebruikstijd van apps. Als het CPU-gebruik te hoog is, kunnen gebruikers die toepassing met één tik uitschakelen. iManager kan ook oververhitting voorkomen door het aantal actieve toepassingen te beperken en de CPU-frequentie aan te passen op basis van de phone cooling-functie.

Naast weerberichten bevat het dashboard ook een AQI-kaart voor gezondheidsbewuste gebruikers die direct de laatste informatie over de luchtkwaliteit willen controleren met een gedetailleerde PM2.5-index.

Met de bekende premium mobiele fotografie-ervaring van vivo zijn nieuwe foto- en video-upgrades te verwachten. De professionele zoeker maakt fotograferen gemakkelijker met een nieuwe stabilisatiering die de effecten van trillende handen helpt verminderen.

Het nieuwe OS heeft ook het videobewerkingsproces verfijnd, waardoor gebruikers het geluid van de video kunnen dempen terwijl ze de beelden bewerken en zelfs het volume van elk segment van de video nauwkeurig kunnen aanpassen, waardoor het maken van professionele video's wordt vergemakkelijkt.

Op het gebied van toegankelijkheidscontroles zijn verbeteringen aangebracht met kleurcorrectie en inversie, evenals de optie om animaties te verwijderen voor gebruikers met specifieke behoeften, zoals visuele beperkingen.

Het Funtouch OS 13 zal beschikbaar zijn vanaf 24 oktober 2022, te beginnen met de X80 Pro. vivo zal Funtouch OS 13 geleidelijk naar meer gebruikers over de hele wereld brengen met de meest innovatieve ervaringen tot nu toe.

Over vivo

vivo is een technologiebedrijf dat innovatieve producten maakt op basis van design-gedreven waarden, waarbij slimme apparaten en intelligente diensten centraal staan. Het bedrijf wil een brug slaan tussen de mens en de digitale wereld. Door unieke creativiteit biedt vivo gebruikers een steeds gemakkelijker mobiel en digitaal leven. Volgens de kernwaarden van het bedrijf, waaronder Benfen*, gebruikersgerichtheid, ontwerpgedreven waarde, voortdurend leren en teamgeest, heeft vivo een duurzame ontwikkelingsstrategie geïmplementeerd met de visie zich te ontwikkelen tot een gezonder en duurzamer bedrijf van wereldklasse.

Terwijl het de beste lokale talenten samenbrengt en ontwikkelt om uitmuntendheid te leveren, wordt vivo ondersteund door een netwerk van O&O-centra in Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Shanghai en Xi'an, dat zich richt op de ontwikkeling van state-of-the-art consumententechnologieën, waaronder 5G, kunstmatige intelligentie, industrieel ontwerp, beeldvormingssysteem en andere opkomende technologieën. vivo heeft ook een intelligent productienetwerk opgezet (inclusief door vivo geautoriseerde productiebedrijven), met een jaarlijkse productiecapaciteit van bijna 200 miljoen smartphones. Op dit moment heeft vivo zijn verkoopnetwerk vertakt over meer dan 60 landen en regio's en is het geliefd bij meer dan 400 miljoen gebruikers wereldwijd.

*"Benfen" is een term die de houding beschrijft van de juiste dingen doen en de dingen goed doen - wat de ideale beschrijving is van de missie van vivo om waarde te creëren voor de maatschappij.

Blijf op de hoogte van het laatste vivo-nieuws op https://www.vivo.com/en/about-vivo/news

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927083/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1926895/image_2.jpg

SOURCE vivo