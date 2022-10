vivo lança Funtouch OS 13 baseado no Android 13 para usuários estrangeiros

Esse novo sistema operacional oferece novas opções de personalização, melhorias na segurança e recursos mais fáceis de usar para uma experiência mais tranquila e ininterrupta

SHENZHEN, 24 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A vivo lançou oficialmente o novo Funtouch OS 13 para usuários de mercados estrangeiros. Baseado no Android 13, lançado recentemente, esse sistema operacional atualizado combina o valor orientado por projeto da vivo com opções de personalização novas e aprimoradas, melhoria dos recursos de privacidade e segurança e novos recursos de controle, a fim de oferecer uma experiência mais tranquila e ininterrupta. A vivo não só se esforça para oferecer aos usuários uma experiência tranquila, mas também busca capacitá-los a expressar sua criatividade e singularidade por meio de seus dispositivos.

Adicione um toque de personalização a sua tela (PRNewsfoto/vivo) Adicione um toque de personalização a sua tela (PRNewsfoto/vivo)

Adicione um toque de personalização a sua tela

O Funtouch OS 13 permite que os usuários tenham mais controle visual de sua tela inicial. Com o recurso de ícone monocromático, os usuários agora podem mudar a cor dos ícones de sua tela inicial para que combinem com seus papéis de parede, sistema e interfaces de aplicativos, revelando verdadeiramente sua criatividade e autoexpressão.

Além disso, o novo sistema permite que os usuários personalizem as cores da interface do usuário do sistema e dos aplicativos integrados, incluindo seus painéis de notificação, controle de volume, calculadora e relógio. O sistema pode aproveitar a cor do papel de parede e do tema preferidos do usuário para determinar a tonalidade de cor adequada, aplicando-a à interface dos aplicativos para conferir ao dispositivo uma aparência e sensação mais pessoais.

Mais proteção e segurança

O novo recurso "app pinning" ajuda a manter a segurança dos dados confidenciais, proporcionando aos usuários maior tranquilidade em relação a sua segurança e privacidade. Quando outra pessoa usa o dispositivo, a função de verificação de dois níveis mantém o aplicativo escolhido visível e evita o acesso a outros aplicativos do dispositivo. Esse recurso proporciona maior flexibilidade, permitindo que o proprietário defina parâmetros e controle as ações permitidas dentro do aplicativo verificado quando outras pessoas estiverem usando o dispositivo.

Essa atualização também permite que os usuários escondam fotos e vídeos e escolham seletivamente o acesso de vários aplicativos a fotos específicas, evitando, assim, a visualização indesejada em seus dispositivos e melhorando ainda mais a proteção à privacidade.

Controles aprimorados e recursos fáceis de usar para oferecer maior conveniência

Para criar uma experiência mais simplificada para os usuários da vivo, o Funtouch OS 13 também conta com um melhor gerenciador de aplicativos, o iManager, que pode ajudar especificamente a monitorar o tempo de uso dos aplicativos. Se o uso da CPU estiver muito alto, os usuários podem desligar o aplicativo com um único toque. O iManager também evita o superaquecimento, reduzindo o número de aplicativos ativos e ajustando a frequência da CPU com base no recurso de resfriamento do telefone.

Além de informações sobre o clima, o painel também conta com um cartão AQI para usuários preocupados com a saúde que desejem verificar instantaneamente as últimas informações relacionadas à qualidade do ar com a disponibilização de um índice PM2.5 detalhado.

Com a conhecida experiência de fotografia móvel de alto nível da vivo, espera-se que sejam lançadas novas melhorias com relação a fotos e vídeos. O visor profissional facilita tirar fotos, com um novo anel de estabilização que ajuda a reduzir os efeitos de tremor das mãos.

O novo sistema operacional também refinou o processo de edição de vídeos, permitindo que os usuários deixem o som do vídeo em mudo enquanto editam as filmagens e até façam ajustes precisos de volume em cada segmento do vídeo, facilitando assim a criação de vídeos profissionais.

Em termos de controles de acessibilidade, foram feitas melhorias com correção e inversão de cores, e também há a opção de remover animações para usuários com necessidades especiais, como deficiência visual.

O Funtouch OS 13 estará disponível a partir de 24 de outubro de 2022, começando com o X80 Pro. A vivo oferecerá gradualmente o Funtouch OS 13 a mais usuários em todo o mundo com as experiências mais inovadoras já vistas.

Sobre a vivo

A vivo é uma empresa de tecnologia que cria produtos inovadores com base em valores orientados para projeto, com dispositivos e serviços inteligentes em sua essência. A empresa tem como objetivo construir uma ponte entre os humanos e o mundo digital. Por meio de criatividade diferenciada, a vivo oferece aos usuários uma vida móvel e digital cada vez mais conveniente. Seguindo os valores centrais da empresa, que incluem "Benfen"*, orientação para o usuário, valor orientado por projeto, aprendizado contínuo e espírito de equipe, a vivo implementou uma estratégia de desenvolvimento sustentável com a visão de transformar-se em uma empresa de classe mundial mais saudável e sustentável.

Além de reunir e desenvolver os melhores talentos locais para oferecer excelência, a vivo tem o respaldo de uma rede de centros de P&D em Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Xangai e Xi'an, com foco no desenvolvimento de tecnologias de consumo de última geração, como 5G, inteligência artificial, design industrial, sistema de imagem e outras tecnologias inovadoras. A vivo também criou uma rede de fabricação inteligente (incluindo as autorizadas pela vivo), com capacidade de produção anual de quase 200 milhões de smartphones. Até o momento, a vivo já expandiu sua rede de vendas para mais de 60 países e regiões e é adorada por mais de 400 milhões de usuários em todo o mundo.

*"Benfen" é um termo que descreve a atitude de fazer as coisas certas e fazer as coisas certo, que é a descrição ideal da missão da vivo de criar valor para a sociedade.

Mantenha-se informado sobre as últimas notícias da vivo em https://www.vivo.com/en/about-vivo/news

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927627/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927628/image_2.jpg

FONTE vivo

SOURCE vivo