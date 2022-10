vivo lancia Funtouch OS 13, basato su Android 13 per gli utenti stranieri

Questo nuovo sistema operativo offre nuove opzioni di personalizzazione, aggiornamenti di sicurezza e funzionalità più facili da usare, per un'esperienza fluida e ininterrotta

SHENZHEN, 24 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- vivo ha ufficialmente lanciato il nuovo Funtouch OS 13 per gli utenti nei mercati esteri. Basato sul nuovo Android 13, questo sistema operativo aggiornato combina il valore del design vivo con nuove e migliori opzioni di personalizzazione, privacy e sicurezza aggiornate e nuove funzionalità di controllo per un'esperienza fluida e ininterrotta. vivo non si impegna solo a fornire agli utenti un'esperienza senza problemi, ma vuole anche consentire loro di esprimere creatività e unicità attraverso i loro dispositivi.

Aggiungi un tocco personale al tuo schermo

Funtouch OS 13 consente agli utenti un maggiore controllo visivo della propria schermata Home. Con la funzione Monochrome Icon, gli utenti possono ora cambiare il colore delle loro icone della schermata Home, per abbinarle alle interfacce dello sfondo, del sistema e delle app, e possono quindi esprimere davvero tutta la loro creatività.



Inoltre, il nuovo sistema consente agli utenti di personalizzare i colori sull'UI del proprio sistema e sulle app integrate, tra cui pannelli di notifica, controllo del volume, calcolatrice e orologio. Il sistema può anche determinare il colore più adatto esaminando quello dello sfondo e del tema preferito dagli utenti, applicandolo all'interfaccia dell'app per trasformare il dispositivo e donargli un "look and feel" molto più individuale.

Ulteriore protezione e sicurezza

La nuova funzionalità di pinning delle app contribuisce a mantenere i dati sensibili al sicuro, offrendo agli utenti maggiore tranquillità per quanto riguarda la sicurezza e la privacy. Quando un'altra persona utilizza il dispositivo, la funzione di pin a due livelli mantiene in vista l'app selezionata e impedisce l'accesso ad altre app sul dispositivo. Questa funzionalità consente una maggiore flessibilità, consentendo al proprietario di impostare i parametri e controllare le Azioni consentite all'interno dell'app integrata quando altre persone utilizzano il dispositivo.

Questo aggiornamento consente inoltre agli utenti di nascondere foto e video e di scegliere selettivamente l'accesso di varie applicazioni a foto specifiche, impedendo così la visualizzazione indesiderata sui loro dispositivi, e migliorando ulteriormente la tutela della privacy.

Controlli potenziati e funzioni di facile utilizzo per una maggiore praticità

Per creare un'esperienza più snella per gli utenti vivo, il Funtouch OS 13 offre anche un migliore gestore delle applicazioni, iManager, che aiuta in modo specifico a monitorare il tempo di utilizzo delle applicazioni. Se l'utilizzo della CPU è troppo elevato, gli utenti possono arrestare l'applicazione con un tap. iManager può anche prevenire il surriscaldamento, riducendo il numero di applicazioni attive e regolando la frequenza della CPU in base alla funzione di raffreddamento del telefono.

Oltre agli aggiornamenti meteo, il dashboard dispone anche di una scheda AQI, per utenti attenti alla salute che desiderano controllare istantaneamente le informazioni più recenti sulla qualità dell'aria, con un indice dettagliato fino a PM2,5.

Data la ben nota esperienza di fotografia mobile premium di vivo, sono attesi nuovi aggiornamenti riguardo a foto e video. Il mirino professionale semplifica la fotografia, con un nuovo anello di stabilizzazione che evita gli scatti mossi.

Il nuovo sistema operativo ha inoltre perfezionato il processo di editing video, consentendo agli utenti di silenziare i video mentre li modificano, e persino di effettuare precise regolazioni del volume su ciascun segmento, facilitando quindi la creazione di video di livello professionale.

In termini di controlli di accessibilità, sono stati aggiunti miglioramenti nella correzione e inversione del colore, e l'opzione di rimuovere le animazioni per gli utenti con esigenze specifiche, ad esempio disturbi visivi.

Funtouch OS 13 sarà disponibile dal 24 ottobre 2022, a partire dall'X80 Pro. vivo porterà gradualmente Funtouch OS 13 a un maggior numero di utenti in tutto il mondo, con le esperienze più innovative mai viste.

