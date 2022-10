vivo lance Funtouch OS 13 basé sur Android 13 pour les utilisateurs étrangers

Le nouveau système d'exploitation offre de nouvelles options de personnalisation, des mises à niveau de sécurité et des fonctionnalités plus conviviales afin de rendre l'expérience fluide et ininterrompue

SHENZHEN, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- vivo a officiellement lancé le nouveau système d'exploitation Funtouch OS 13 destiné pour les utilisateurs des marchés étrangers. Basé sur la nouvelle version d'Android, Android 13, ce système d'exploitation amélioré combine la valeur axée sur la conception de vivo avec des options de personnalisation nouvelles et rehaussées, des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité améliorées, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de contrôle pour offrir une expérience ininterrompue et plus fluide. vivo s'efforce non seulement de fournir aux utilisateurs une expérience conviviale, mais aussi de leur permettre d'exprimer leur créativité et leur unicité par l'intermédiaire de leurs appareils.

Ajoutez une touche de personnalisation à votre écran

Grâce à Funtouch OS 13, les utilisateurs ont plus de contrôle sur l'aspect visuel de leur écran d'accueil. La fonction d'icônes monochromes débloque la créativité et l'expression de soi des utilisateurs. En effet, ceux-ci peuvent maintenant changer la couleur des icônes de leur écran d'accueil pour l'harmoniser avec le fond d'écran, le système et les interfaces de l'application.

En outre, le nouveau système permet aux utilisateurs de personnaliser les couleurs de l'interface utilisateur de leur système et des applications intégrées, y compris les panneaux de notification, le contrôle du volume, la calculatrice et l'horloge. Le système peut utiliser la couleur du papier peint et du thème préférés des utilisateurs pour déterminer la teinte de couleur appropriée et l'appliquer à l'interface de l'application, afin de donner un style plus personnel à l'appareil.

Protection et sécurité renforcées

La nouvelle fonctionnalité d'épinglage d'applications permet de protéger les données sensibles, offrant aux utilisateurs une plus grande tranquillité d'esprit en ce qui concerne leur sécurité et leur vie privée. Lorsqu'une autre personne utilise l'appareil, la fonction d'épinglage à deux niveaux maintient l'application choisie en vue et empêche la personne d'ouvrir les autres applications. Cette fonctionnalité offre plus de flexibilité au propriétaire de l'appareil, lui permettant de définir les paramètres et de contrôler les actions autorisées dans l'application épinglée lorsque d'autres personnes utilisent l'appareil.

En outre, cette mise à jour permet aux utilisateurs de cacher des photos et des vidéos ainsi que de déterminer l'accès à des photos spécifiques pour les différentes applications. Ainsi, les utilisateurs peuvent empêcher les autres personnes de voir certaines photos sur leurs appareils, ce qui améliore davantage la protection de la vie privée.

Commandes améliorées et fonctions faciles à utiliser pour une expérience encore plus conviviale

Afin de fournir une expérience plus conviviale aux utilisateurs de vivo, Funtouch OS 13 améliore également le gestionnaire d'applications, l'iManager, qui peut permet de surveiller le temps d'utilisation des applications. Si l'utilisation du CPU est trop élevée, les utilisateurs peuvent arrêter cette application en une seule pression. iManager peut également prévenir la surchauffe en réduisant le nombre d'applications actives et en ajustant la fréquence du CPU en fonction de la fonction de refroidissement du téléphone.

Outre des mises à jour météorologiques, le tableau de bord comporte une vignette indiquant l'indice de la qualité de l'air. Les utilisateurs soucieux de leur santé peuvent ainsi consulter instantanément les dernières informations sur la qualité de l'air, présentées sous la forme d'un indice PM 2.5 détaillé.

vivo est réputée pour son expérience de photographie mobile haut de gamme, et de nouvelles mises à niveau sont à prévoir pour les fonctionnalités photo et vidéo. Le viseur de calibre professionnel facilite la photographie grâce à une nouvelle bague de stabilisation qui aide l'utilisateur à atténuer les effets des mains tremblantes.

Le nouveau système d'exploitation a également affiné le processus de montage vidéo, permettant aux utilisateurs de couper le son de la vidéo pendant le montage des séquences. Les utilisateurs ont aussi la possibilité d'ajuster le volume sur chaque segment de la vidéo, ce qui facilite la création de vidéos de qualité professionnelle.

Les options d'accessibilité ont également été améliorées : en plus d'offrir des fonctionnalités de correction et d'inversion des couleurs, la mise à jour permet de supprimer les animations pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques, tels que des déficiences visuelles.

Funtouch OS 13 sera disponible à partir du 24 octobre 2022 pour les utilisateurs du X80 Pro. Par la suite, vivo mettra progressivement Funtouch OS 13 à la disposition de plus d'utilisateurs dans le monde pour leur offrir des expériences plus innovantes que jamais.

