Zweden is het eerste land ter wereld dat handelsmerk aanvraagt

Met de aanvraag wil Visit Sweden verwarring onder reizigers voorkomen

STOCKHOLM, 12 november 2024 /PRNewswire/ -- Zweden maakt een gewaagde (en ietwat brutale) stap om een handelsmerk voor zijn naam aan te vragen en zo de verwarring bij reizigers te stoppen. Het thuisland van kaneelbroodjes en fika heeft bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) een aanvraag ingediend om zijn naam te beschermen tegen internationale duplicaten die nietsvermoedende reizigers die het originele Zweden willen ervaren, kunnen verwarren. Ze roepen iedereen op om de aanvraag te steunen via een online petitie.

More than 200.000 islands in Sweden - find your exclusive island

Met acht plaatsen over de hele wereld die 'Sweden' heten, meerdere Madrids, tientallen Dublins en 17 Amsterdams wereldwijd, is merkduidelijkheid essentieel. Visit Sweden heeft besloten dat het tijd is om in te grijpen en reizigers te helpen vakantieblunders te voorkomen, zodat niemand zijn koffers pakt voor de Zweedse meren en bossen om vervolgens in een verafgelegen stad met dezelfde naam terecht te komen, maar dan zonder de Scandi-charme.

Uit een recent onderzoek van Visit Sweden bleek dat bijna de helft van de reizigers (41%) dubbele plaatsnamen tegenkomt bij het plannen van reizen en een verrassende 11% gaf toe zelfs eens op de verkeerde plek te zijn beland.

Daarnaast bleek ook dat een groot deel van de jongere reizigers tussen 20-32 jaar het idee steunt om namen te registreren als merk om verwarring te voorkomen (54% in de VS, 45% in het VK en 44% in Zweden). In Nederland waren vooral mannen voorstander.

"Het is vleiend dat andere plaatsen 'Sweden' genoemd willen worden, maar we hebben er liever maar één. Ons Zweden. Dat met meren, eilanden, bossen en de beste platte meubels ter wereld," grapt Susanne Andersson, CEO van Visit Sweden. "Als je aan Zweden denkt, moet je je onze rijke landschappen, fika-cultuur en iconisch design voorstellen, niet een andere plek die toevallig onze naam deelt. We willen dat iedereen zich bij ons aansluit, de petitie ondertekent en reizigers helpt het enige echte, originele Zweden te ontdekken."

Als dit Zweedse handelsmerk slaagt, kunnen reizigers straks plannen met minder verwarring. Nu de online petitie live is, roept Visit Sweden ieders steun in om te helpen het reizen te vereenvoudigen.

Om het originele Zweden te herkennen, heeft Visit Sweden een paar humoristische tips: let op gratis wilde bosbessen, rustige natuurlijke luxe (meer natuur, minder "bling bling") en misschien zelfs je eigen privé-eiland. En als je hotels vindt die zich richten op "acht seizoenen" in plaats van de gebruikelijke vier, dan ben je zeker in het Originele Zweden aangekomen.

De campagne speelt in op de huidige trend om merkauthenticiteit te beschermen, nu mensen steeds alerter worden op "dupes" in mode, producten - en nu ook reisbestemmingen.

