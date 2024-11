Ne vous laissez pas duper ! Visitez la véritable Suède

STOCKHOLM, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Saviez-vous qu'il existe huit lieux à travers le monde portant le nom « Sweden » ? Huit ! Pour éviter que les touristes ne se trompent de destination, la Suède revendique son nom et dépose une demande d'enregistrement de marque pour « Sweden » auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Elle devient ainsi le wtout premier pays au monde à faire cette démarche. Après tout, il existe un seul original, les autres ne sont que des « dupes » !

Pourquoi protéger le nom du pays ?

À l'ère des « dupes », où même les destinations touristiques sont imitées, protéger son nom devient crucial. Si de nombreuses marques ont le droit de déposer leur nom et leur logo afin de préserver leur identité unique, pourquoi les pays ne l'auraient-ils pas aussi ?

La législation actuelle n'interdit pas l'utilisation du nom « Sweden » par d'autres localités. Cependant, Visit Sweden espère changer cela et inciter d'autres pays à suivre l'exemple en enregistrant son nom. L'objectif ? Garantir que toute personne évoquant la Suède se réfère bien à la version originale – ses forêts, archipels, élans, et son fika – et non à un dupe.

Susanne Andersson, PDG de Visit Sweden, souligne avec humour : « Bien qu'il soit flatteur que d'autres lieux souhaitent utiliser notre nom, nous préfèrerions qu'il n'existe qu'une seule Suède : celle des lacs, des îles et des meubles en kit les plus cool de la planète. »

Le problème des dupes : un enjeu mondial

Le phénomène ne touche pas que la Suède. Il existe 51 Berlin, 20 Londres, 6 France et 48 Paris dans le monde, dont un en Suède dans la région du Värmland, riche en lacs et forêts. Même Trouville a atterri en Suède, sur l'île de Sandhamn, avec sa superbe plage de sable blanc.

Une étude* menée par Visit Sweden montre que 48 % des Français estiment qu'un pays ou une ville devrait pouvoir être protégé par une marque déposée, avec un taux de 62% chez les 20-32 ans. Qui n'en a pas déjà fait les frais, notamment en sélectionnant la mauvaise destination dans son GPS ou dans un moteur de recherche ? Pas étonnant, alors, que 9 % des Français admettent s'être déjà trompés de destination en raison de noms similaires. Le risque de confusion est indéniable.

Cette initiative pourrait donc clarifier les choses à l'échelle internationale, rendant les voyages plus simples pour tous.

Guide pratique pour distinguer l'original des dupes

La version originale est unique et facilement reconnaissable. Il suffit de suivre les indices : des myrtilles sauvages, le luxe d'une nature préservée, une île pour vous tout seul, des chauffeurs privés canins ou encore des nuits paisibles au cœur de la nature…

