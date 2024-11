Sverige først i verden med varemerkebeskyttelse for destinasjonen Sweden

STOCKHOLM, 12. november 2024 /PRNewswire/ -- Sweden, USA eller Sweden, Indonesia? Visste du at det finnes åtte steder i verden som heter Sweden? For å tydeliggjøre at landet Sweden er det orginale landet, og for å unngå at turister bestiller en reise til et annet Sweden, søker Visit Sweden nå om å varemerkeregistrere destinasjonen «Sweden».

For å se multimedienyhetsmeldingen, vennligst klikk: https://www.multivu.com/visitsweden/9302151-en-gb-sweden-first-country-to-apply-for-trademark.

Se filmen der Sverige søker om varemerkebeskyttelse her!

I 2024, når «dupes» av ulike slag trender i alt fra vesker til bakverk, tar Sverige et nytt skritt for å beskytte sin identitet. Mens motemerker kan varemerkebeskytte logoer og navn, kan ikke land gjøre det. Det ønsker Visit Sweden å endre på. Ingen ønsker jo at en turist som reiser til Sverige for å oppleve den magiske skjærgården, det spektakulære nordlyset, svensk fika og kanskje møte en elg eller to, skal ende opp i feil Sweden.

Foto: Markus Holm/Visit Sweden Download

-"Det er smigrende at andre steder vil hete Sverige, men vi vil helst at det bare skal være ett. Vårt Sverige. Det med sjøene, øyene, skogene og verdens beste plassbygde møbler», sier Susanne Anderson, CEO Visit Sweden. «Når folk tenker på Sverige, skal de tenke på det mangfoldige landskapet, fikakulturen og den ikoniske designen vår, ikke på en annen by som tilfeldigvis deler navnet vårt. Nå ønsker vi å hjelpe reisende med å oppdage originalen - det originale Sverige.»

For å tydeliggjøre at landet Sweden faktisk er originalen, søker Visit Sweden nå om varemerkebeskyttelse for reisemålet «Sweden» hos European Union Intellectual Property Office, EUIPO. Formålet med søknaden er å sørge for at når noen sier Sweden, vet alle at de mener reisemålet Sverige.

Steder, byer og destinasjoner rundt om i verden som deler samme navn, er ikke et nytt fenomen. Globalt sett finnes Berlin 51 steder, Washington 55 steder og Amsterdam 17 steder. I tillegg til Sverige finnes det seks Sweden i USA og ett Sweden i Indonesia*.

Fakta Norge

Norway finnes 19 steder i verden, og Oslo finnes fem steder. I Norge har hele 53 % opplevd at flere steder med samme navn kommer opp som forslag når de søker etter et sted på nettkart og 7 % har faktisk reist til feil sted fordi flere steder hadde samme navn. 45 % mener det er forvirrende for besøkende når steder deler samme navn. 32 % av nordmennene er enige i at deres by eller land bør kunne varemerkebeskytte navnet sitt**.

Så neste gang du besøker Sverige, hold utkikk etter blåbær, midnattssol og kanskje din helt egen skjærgårdsøy så vet du at du har kommet til rett sted!

Hvis du vil lese mer om Visit Swedens kampanje Visit the Original Sweden kan du besøke Visit Swedens kampanjsida.

*Alle data er hentet fra GEONAMES-databasesøket og omfatter kun byer og tettsteder (ikke innsjøer, elver og naturreservater osv.). For mer informasjon, besøk: https://www.geonames.org/

** Kilde: Målgruppeanalyse høsten 2024, Visit Sweden/YouGov. Undersøkelsen er gjennomført av opinions- og markedsundersøkelsesbyrået YouGov på oppdrag fra Visit Sweden. I perioden 3.-18. oktober 2024 ble det gjennomført totalt ca. 1000 intervjuer via internett med menn og kvinner i alderen 20-70 år.

