Sverige er det første land i verden, der varemærkeregistrerer destinationen "Sweden"

STOCKHOLM, 12. november 2024 /PRNewswire/ -- Sweden i USA eller Sweden i Indonesien? Vidste du, at der er otte steder i verden, der kalder sig Sweden? For at tydeliggøre, at landet Sweden faktisk er originalen, og for at undgå, at turister kommer til at booke en rejse til et andet Sweden, ansøger Visit Sweden nu om at registrere destinationen "Sweden" som varemærke.

For at se Multimedia News Release skal du klikke på: https://www.multivu.com/visitsweden/9302151-en-gb-sweden-first-country-to-apply-for-trademark

More than 200.000 islands in Sweden - find your exclusive island

Se filmen, hvor Sverige ansøger om varemærkebeskyttelse, her!

I 2024, hvor "dupes" af alt fra håndtasker til kager er blevet trendy, tager Sverige et nyt skridt for at beskytte sin identitet. Mens modebrands kan varemærkebeskytte deres logoer og navne, kan lande ikke. Det vil Visit Sweden lave om på. Ingen ønsker jo, at en turist, der rejser til Sverige for at opleve den magiske skærgård, det spektakulære nordlys, den svenske fika eller møde en elg eller to, skal ende i det forkerte Sweden.

Foto: Markus Holm/Visit Sweden Download

"Det er smigrende, at andre steder gerne vil kalde sig for Sverige, men vi ville foretrække, at der kun var ét, nemlig vores Sverige. Stedet med søerne, øerne, skovene og verdens bedste hjemmesamlede møbler," siger Susanne Anderson, administrerende direktør for Visit Sweden. "Når folk tænker på Sverige, skal de forestille sig vores mangfoldige landskab, kaffekultur og ikoniske design, ikke en anden by, der tilfældigvis deler vores navn. Nu vil vi hjælpe rejsende med at opdage originalen - det oprindelige Sverige."

For at tydeliggøre, at landet Sverige faktisk er det originale, ansøger Visit Sweden nu om at registrere varemærket for destinationen "Sweden" hos European Union Intellectual Property Office, EUIPO. Formålet med ansøgningen er at sikre sig, at når nogen siger Sweden, så skal alle vide, at de mener destinationen Sverige.

Det er ikke et nyt fænomen, at steder, byer og destinationer rundt om i verden deler samme navn. På verdensplan er der 51 steder, der hedder Berlin, 55 steder, der hedder Washington, og 17 steder, der hedder Amsterdam. Udover landet Sverige er der seks Sweden i USA og et Sweden i Indonesien.*

Fakta om Danmark

Denmark findes 19 steder i verden, og Skagen er ikke kun en byi det nordlige Danmark, det findes også to forskellige steder i Sverige. I Danmark har hele 40 % oplevet, at flere steder med samme navn dukker op som forslag, når de søger efter et sted på onlinekort, og 43 % mener, at det er forvirrende for besøgende, når steder har det samme navn. 24% af danskerne er enige i, at deres by eller land bør kunne varemærkebeskytte sit navn.**

Derfor skal du på dit næste besøg til Sverige holde øje med blåbær, midnatssol, måske din helt egen skærgårdsø og ikke bare fire, men otte årstider - så ved du, at du er kommet til det rette sted!

Hvis du vil læse mere om Visit Swedens kampagne Visit the Original Sweden og støtte initiativet, kan du besøge Visit Swedens kampagneside.

Kontakt: Ebba Ekelund , PR Nordics hos Visit Sweden [email protected]

Download PRESSEBILLEDER

*Alle data er hentet fra databasen GEONAMES og omfatter kun byer og landsbyer (ikke søer, floder og naturreservater osv.). Se mere på: https://www.geonames.org/

** Kilde: Målgruppeanalyse efteråret 2024, Visit Sweden/YouGov. Undersøgelsen blev gennemført af opinions- og markedsundersøgelsesvirksomheden YouGov på vegne af Visit Sweden. I perioden 3. - 18. oktober 2024 blev der gennemført i alt ca. 1000 interviews via internettet med mænd og kvinder i alderen 20-70 år.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2549188/Visit_Sweden.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2549457/5008447/Visit_Sweden_Logo.jpg